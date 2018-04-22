Финляндия U18

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Трансляция
С конца
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'27
Малышев выполнил бросок по воротам сборной Финляндии со средней дистанции, попытка вышла не самой лучшей.
'26
Опасный рикошет мог быть у ворот сборной России, Мифтахов уехал из ворот, а шайба как раз ползла в створ, но наш голкипер всё равно успел сыграть.
'25
Нордгрен прорвался к воротам сборной России и выполнил бросок по воротам, вновь Мифтахову пришлось вступать в игру.
'24
Какко выполнил наброс на ворота сборной России, Мифтахов справился с шайбой, а на добивании никто толком у Финляндии сыграть не смог.
'23
Ничего интересного сборная России за время этого большинства так и не создала, как бы финны в итоге не наказали нашу команду за такое.
'22
Пока Финляндия уверенно играет в меньшинстве, практически ничего у России не получается в атаке.
'21
'21
Начинается второй период!
'20
Ранта от правого борта выполнил бросок по воротам, Мифтахов спокойно забрал шайбу. Хоккеисты успели немного потолкаться, но без особой горячки ребята пока себя ведут. Вскоре Романов от синей линии пару раз выполнил бросок по воротам сборной Финляндии, но и Аннунен свою команду не подвёл. Далее уже прозвучала сирена об окончании первого периода. Игра у нас между сборными Финляндии и России получается очень неплохой, счёт равный 2:2. Как и ожидалось, обе команды сегодня играют исключительно на победу, все заряжены на атаку, а это значит, что далее команды нас наверняка ещё порадуют заброшенными шайбами.
'19
Жабреев выполнил бросок по воротам со средней дистанции, случился рикошет и шайба на этот раз покинула пределы площадки.
'18
От синей линии теперь последовал бросок по воротам сборной России в исполнении Хонки, Соркин принял шайбу на себя.
'17
Подколзин сейчас лёг под бросок соперника, досталось игроку сборной России, но всё с Василеем более-менее нормально.
'16
Постепенно заканчивается активный первый период, важно России не получить гол в раздевалку сейчас конечно же.
'15
Аалтонен от левого борта сместился к воротам сборной России и выполнил очередной бросок по воротам, Мифтахов был на месте. Не без труда, но нашей команде всё же удалось продержаться в этом меньшинстве.
'14
Невасаари выполнил бросок по воротам сборной России, Мифтахов выручил нашу команду. Финляндия сейчас очень активно давит.
'13
'12
'11
Хирвонен выполнил бросок по воротам со средней дистанции, на этот раз Мифтахов щитками отвёл угрозу от своих ворот.
'10
Невасаари выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Мифтахов всё видел и уверенно забрал шайбу в ловушку.
'9
'9
'9
Ноусиайнен из круга вбрасывания выполнил бросок по воротам сборной России, Мифтахов был на месте.
'8
Вот так вот неожиданно раскрылась наша игра, теперь уже совсем по другому смотрится наша встреча, посмотрим, что будет дальше.
'7
'6
Вот так вот пока неудачно начинается этот матч для сборной России, нужно нашим ребятам прибавлять в атаке, впереди по сути ещё весь матч.
'5
'5
Морозов выполнил неплохой бросок по воротам сборной Финляндии, выручил сейчас свою команду Аннунен.
'4
Последовал наброс на пятачок сборной России, но Мифтахов хорошо сыграл клюшкой и разрядил обстановку у своих ворот.
'3
Пока совсем нет бросков по воротам, Финляндия и Россия в этом матче конечно же будут играть за победу, выиграв группу В будет куда проще уже в плей-офф.
'2
Сборная России довольно бодро попыталась начать этот матч, но Финляндия внимательно играет в обороне и не даёт возможности выполнять броски по своим воротам.
'1
Матч стартовал! Ворота сборной Финляндии сегодня защищает Юстус Аннунен, а на страже ворот сборной России будет играть Амир Мифтахов.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею: Финляндия U18 — Россия U18. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 13:30 по московскому времени.