Финляндия U18

'20

Ранта от правого борта выполнил бросок по воротам, Мифтахов спокойно забрал шайбу. Хоккеисты успели немного потолкаться, но без особой горячки ребята пока себя ведут. Вскоре Романов от синей линии пару раз выполнил бросок по воротам сборной Финляндии, но и Аннунен свою команду не подвёл. Далее уже прозвучала сирена об окончании первого периода. Игра у нас между сборными Финляндии и России получается очень неплохой, счёт равный 2:2. Как и ожидалось, обе команды сегодня играют исключительно на победу, все заряжены на атаку, а это значит, что далее команды нас наверняка ещё порадуют заброшенными шайбами.