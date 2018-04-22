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Финляндия U18 Россия U18
Хоккеисты юниорской сборной России празднуют гол в ворота соперников ФХР
Хоккеисты юниорской сборной России празднуют гол в ворота соперников

ЧМ U18. Финляндия — Россия. LIVE

Онлайн матча юниорского ЧМ Финляндия — Россия

Сборная России по хоккею в Челябинске играет с командой Финляндии в матче юниорского первенства мира. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
22 апреля 13:30   |  2 период
Финляндия U18
Финляндия U18
2:2
Россия U18
Россия U18
2:2
Стадион «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», Челябинск | Судьи: Даниэль Пражак  (Чехия), Петер Стано  (Словакия)
1:0Нордгрен
Ноусиайнен2'
2:2Танус
Котканиеми2'
Нордгрен2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
1:1Жабреев
1:2Марченко
Охотюк2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'27
Малышев выполнил бросок по воротам сборной Финляндии со средней дистанции, попытка вышла не самой лучшей.
'26
Опасный рикошет мог быть у ворот сборной России, Мифтахов уехал из ворот, а шайба как раз ползла в створ, но наш голкипер всё равно успел сыграть.
'25
Нордгрен прорвался к воротам сборной России и выполнил бросок по воротам, вновь Мифтахову пришлось вступать в игру.
'24
Какко выполнил наброс на ворота сборной России, Мифтахов справился с шайбой, а на добивании никто толком у Финляндии сыграть не смог.
'23
Ничего интересного сборная России за время этого большинства так и не создала, как бы финны в итоге не наказали нашу команду за такое.
'22
Пока Финляндия уверенно играет в меньшинстве, практически ничего у России не получается в атаке.
'21
Удаление в составе сборной Финляндии. На скамейку штрафников за подножку отправился Еспери Котканиеми.
'21
Начинается второй период!
'20
Ранта от правого борта выполнил бросок по воротам, Мифтахов спокойно забрал шайбу. Хоккеисты успели немного потолкаться, но без особой горячки ребята пока себя ведут. Вскоре Романов от синей линии пару раз выполнил бросок по воротам сборной Финляндии, но и Аннунен свою команду не подвёл. Далее уже прозвучала сирена об окончании первого периода. Игра у нас между сборными Финляндии и России получается очень неплохой, счёт равный 2:2. Как и ожидалось, обе команды сегодня играют исключительно на победу, все заряжены на атаку, а это значит, что далее команды нас наверняка ещё порадуют заброшенными шайбами.
'19
Жабреев выполнил бросок по воротам со средней дистанции, случился рикошет и шайба на этот раз покинула пределы площадки.
'18
От синей линии теперь последовал бросок по воротам сборной России в исполнении Хонки, Соркин принял шайбу на себя.
'17
Подколзин сейчас лёг под бросок соперника, досталось игроку сборной России, но всё с Василеем более-менее нормально.
'16
Постепенно заканчивается активный первый период, важно России не получить гол в раздевалку сейчас конечно же.
'15
Аалтонен от левого борта сместился к воротам сборной России и выполнил очередной бросок по воротам, Мифтахов был на месте. Не без труда, но нашей команде всё же удалось продержаться в этом меньшинстве.
'14
Невасаари выполнил бросок по воротам сборной России, Мифтахов выручил нашу команду. Финляндия сейчас очень активно давит.
'13
Удаление в составе сборной России. На скамейку штрафников за толчок соперника клюшкой отправился Никита Охотюк.
'12
ГОЛ! Финляндия сравнивает счёт в матче! Хонка от синей линии выполнил бросок по воротам, случился рикошет, но Мифтахов смог отбить шайбу, однако первым на добивании оказался Танус, который уже не промахнулся.
'11
Хирвонен выполнил бросок по воротам со средней дистанции, на этот раз Мифтахов щитками отвёл угрозу от своих ворот.
'10
Невасаари выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Мифтахов всё видел и уверенно забрал шайбу в ловушку.
'9
ГОЛ! Россия реализует большинство и выходит вперёд! Журавлёв выполнил передачу из своей зоны на ход Марченко, Кирилл убежал в зону сборной Финляндии и уверенно переиграл Аннунена.
'9
Удаление в составе сборной Финляндии. На скамейку штрафников за подножку отправился Ким Ноусиайнен.
'9
Ноусиайнен из круга вбрасывания выполнил бросок по воротам сборной России, Мифтахов был на месте.
'8
Вот так вот неожиданно раскрылась наша игра, теперь уже совсем по другому смотрится наша встреча, посмотрим, что будет дальше.
'7
ГОЛ! Россия сравнивает счёт! Журавлёв выполнил бросок по воротам, Аннунен неудачно отбил шайбу перед собой, далее Танус подарил шайбу Жабрееву, который спокойно переправил её в ворота.
'6
Вот так вот пока неудачно начинается этот матч для сборной России, нужно нашим ребятам прибавлять в атаке, впереди по сути ещё весь матч.
'5
ГОЛ! Финляндия открывает счёт в матче! Котканиеми из-за ворот выполнил передачу на пятачок, Нордгрен выполнил бросок по воротам и Мифтахов не смог выручить свою команду.
'5
Морозов выполнил неплохой бросок по воротам сборной Финляндии, выручил сейчас свою команду Аннунен.
'4
Последовал наброс на пятачок сборной России, но Мифтахов хорошо сыграл клюшкой и разрядил обстановку у своих ворот.
'3
Пока совсем нет бросков по воротам, Финляндия и Россия в этом матче конечно же будут играть за победу, выиграв группу В будет куда проще уже в плей-офф.
'2
Сборная России довольно бодро попыталась начать этот матч, но Финляндия внимательно играет в обороне и не даёт возможности выполнять броски по своим воротам.
'1
Матч стартовал! Ворота сборной Финляндии сегодня защищает Юстус Аннунен, а на страже ворот сборной России будет играть Амир Мифтахов.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею: Финляндия U18 — Россия U18. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 13:30 по московскому времени.