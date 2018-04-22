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14:00
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17:00
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Боруссия ДБайер
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МарсельЛилль
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АмьенСтрасбург
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2 тайм
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0:2
2 тайм
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ЛациоСампдория
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2 тайм
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Манчестер СитиСуонси Сити
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Астана Калев
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16:00
Локомотив-Кубань Парма
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4 четверть
16:00
Автодор ВЭФ
61:55
4 четверть
17:00
Нижний Новгород Зенит
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Ак Барс ЦСКА
Игрок «Ак Барса» Ярослав Косов ТАСС
Игрок «Ак Барса» Ярослав Косов

Финал Кубка Гагарина. «Ак Барс» — ЦСКА. LIVE

Онлайн пятого матча финала Кубка Гагарина

«Ак Барс» сражается с московским ЦСКА в Казани в пятом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
22 апреля 17:00   |  перерыв
Ак Барс
Ак Барс
0:0
ЦСКА
ЦСКА
Стадион «Татнефть-Арена», Казань | Судьи: Алексей Раводин  (Москва, Россия), Эдуард Одиньш  (Рига, Латвия)
Яруллин2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Жарков2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'20
Перерыв! Ничья 0:0 после 20 минут.
'20
«Ак Барс» в полном составе.
'20
«Армейцы» закрепились в чужой зоне. Гарипов справился с опасным броском Кузьменко с левого края.
'19
Киселевич сделал перевод на Григоренко! Михаил щёлкнул из круга вбрасывания — Гарипов щитком отразил шайбу.
'18
Удаление у «Ак Барса». Яруллин в борьбе на пятаке нарушил правила против Андронова.
'18
Андронов! Подобрал отскок на пятаке, развернулся и бросил по центру — Гарипов отразил шайбу в сторону.
'17
Кузьменко и Окулов разыграли шайбу в чужой зоне, но не удалось довести дело до броска.
'16
Свитов в средней зоне жёстко встретил Телегина! Эффектный силовой приём — всё было в рамках правил.
'15
Глухов бросился под шайбу и накрыл дальний выстрел Нестерова.
'14
Много борьбы на льду стало. По броскам в створ преимущество у ЦСКА — 5:3.
'12
Клинкхаммер ушёл за ворота и доставил шайбу на пятак, но партнёры не успели к шайбе.
'11
Без пауз идёт игра. «Армейцы» много времени стали проводить в позиционных атаках, но мало бросков по воротам.
'10
Опасно! Скотт красивым финтом убрал защитника, под углом выкатился один на один, но не сумел переиграть Гарипова!
'9
Лямкин здорово поставил корпус и оттеснил от шайбы Петрова. Удалось казанцам разрядить обстановку у ворот.
'8
«Армейцы» постепенно перехватили инициативу и перевели игру в чужую зону. Много дальних бросков.
'7
Шалунов совершил проход по центру и бросил в верхний угол — Гарипов плечом зацепил шайбу.
'6
Казанцы активнее выглядят на первых минутах. «Армейцам» не удаётся наладить контроль над шайбой.
'5
Лукоянов получил шайбу за воротами, вылез на пятак и бросил в дальний угол — мимо!
'4
Выстояли «армейцы» в меньшинстве. Вернулся на лёд Жарков.
'3
Секач вырезал передачу на Азеведу, который бросил с левого края! Юханссон прикрыл ближний угол.
'2
Удаление у ЦСКА. Жарков в средней зоне влетел в Глухова и получил малый штраф за подножку.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Эмиль Гарипов — Ларс Юханссон.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию пятого матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина: «Ак Барс» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 3-1 в пользу «Ак Барса».