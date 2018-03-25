'40

Могла у «Салавата Юлаева» в конце второго периода получиться неплохая контратака, но Вишневский хорошо отработал в обороне и избавил тем самым свою команду от больших неприятностей. В ответной атаке Йюнге выполнил бросок по воротам уфимского клуба, Кареев был на месте. Вскоре Бурдасов уже выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Францоуз справился с шайбой. Звучит сирена об окончании второго периода. За один период мы с вами увидели семь заброшенных шайб, шесть из них пришлись в ворота «Салавата Юлаева». Да, возможно интрига в нашем матче уже погибла, но третий период может получиться по своему интересным, так что будем следить за этой игрой до самого конца.