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Трактор Салават Юлаев
Игрок ХК «Салават Юлаев» Игорь Макаров (слева) и игрок ХК «Трактор» Юрий... РИА Новости
Игрок ХК «Салават Юлаев» Игорь Макаров (слева) и игрок ХК «Трактор» Юрий Петров

Кубок Гагарина. «Трактор» громит «Салават Юлаев». LIVE

Онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина «Трактор» — «Салават Юлаев»

Челябинский «Трактор» принимает на своем льду уфимский «Салават Юлаев» в шестом матче полуфинала Востока Кубка Гагарина. «Газета.Ru» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.
25 марта 14:30   |  3 период
Трактор
Трактор
7:1
Салават Юлаев
Салават Юлаев
0:0, 6:1, 1:0
Стадион «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», Челябинск | Судьи: Виктор Гашилов  (Пермь, Россия), Максим Сидоренко  (Минск, Беларусь)
1:0Черников
2:0Йюнге
3:0Шинин
Климонтов2'
командный штраф2'
4:1Кручинин
5:1Кокуёв
6:1Бэйлен
7:1Рыбаков
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Макаров2'
3:1Ларсен
Панин2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'56
От синей линии последовал бросок по воротам «Трактора», шайба на этот раз не пошла в створ.
'55
Ларсен выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Францоуз спокойно поймал шайбу.
'54
Пауз в игре уже практически нет, команды продолжают играть более-менее чисто и доигрывать этот матч.
'53
Неожиданный результат для всех сегодня получился, но так же многим будет интересно через пару дней увидеть седьмой и решающий матч в этой серии.
'52
Черников со средней дистанции выполнил бросок по воротам, шайба задела защитника уфимского клуба, а затем Кареев её уже принял.
'51
ГОЛ! «Трактор» продолжает забивать! Кокуёв выполнил передачу к воротам «Салавата Юлаева» на Рыбакова и Александр не оставил шансов Карееву на спасение.
'50
И вот наконец-то «Салават Юлаев» что-то создал в атаке. Хартикайнен с пятачка выполнил бросок по воротам, Францоуз спас свою команду.
'49
Последовала передача к воротам «Салавата Юлаева» на Кравцова, защитники уфимского клуба не дали сопернику добраться до шайбы.
'48
Болельщики в Челябинске конечно рады общему счёту на табло, их всё устраивает, они активно гонят свою команду вперёд.
'47
Быстро уходит время у «Салавата Юлаева», но гости особо и не хотят уже бороться, даже забросить пару шайб для них не цель.
'46
Продолжает «Трактор» регулярно проводить атаки, которые заканчиваются бросками по воротам, сейчас уже Йюнге заставил Кареева поработать.
'45
Рыбаков получил неплохой момент для броска по воротам, Карееву пришлось вновь спасать свою команду от неприятностей.
'44
Виделль выполнил передачу на дальнюю штангу ворот уфимского клуба, но Щехура в борьбе с защитниками не смог добраться до шайбы.
'43
Игра пока проходит в зоне «Салавата Юлаева», но бросков по воротам Кареева нет.
'42
Спокойно у нас проходит игра в третьем периоде, быть может команды уже где-то и готовы просто доиграть этот матч.
'41
Начинается третий период!
'40
Могла у «Салавата Юлаева» в конце второго периода получиться неплохая контратака, но Вишневский хорошо отработал в обороне и избавил тем самым свою команду от больших неприятностей. В ответной атаке Йюнге выполнил бросок по воротам уфимского клуба, Кареев был на месте. Вскоре Бурдасов уже выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Францоуз справился с шайбой. Звучит сирена об окончании второго периода. За один период мы с вами увидели семь заброшенных шайб, шесть из них пришлись в ворота «Салавата Юлаева». Да, возможно интрига в нашем матче уже погибла, но третий период может получиться по своему интересным, так что будем следить за этой игрой до самого конца.
'39
«Трактор» теперь опять идёт в атаку, куражатся уже команды, Кареев более-менее также нашёл свою игру и также стал свою команду временами выручать.
'38
Логинов выполнил передачу на дальнюю штангу из круга вбрасывания, Саюстов не смог подстроиться под шайбу и в итоге ногой отправил шайбу в сетку. Судьи после просмотра видеоповтора взятие ворот в итоге отменили.
'38
Виделль прорвался к воротам «Салавата Юлаева» и также выполнил бросок по воротам, Кареев выручил свою команду.
'37
Сейчас «Трактор» мог забивать и седьмую шайбу, но Кручинин из убойной позиции послал шайбу слишком высоко, та в итоге покинула пределы площадки.
'36
Чуть ранее досталось в борьбе за шайбу Щехуре, вот так вот игроки «Трактора» ответили сопернику на грубость.
'35
ГОЛ! Всё залетает в ворота «Салавата Юлаева»! Бэйлен получил шайбу в круге вбрасывания и выполнил бросок в дальний угол ворот, Кареев вновь был бессилен.
'34
Пока и выход Кареева на лёд нельзя считать удачным, но вы посмотрите, за один период мы с вами уже увидели шесть заброшенных шайб.
'33
ГОЛ! «Трактор» моментально забивает вновь! «Салават Юлаев» сейчас совсем поплыл, челябинский клуб провёл быструю и хорошую атаку, которая завершилась взятием ворот в исполнении Кокуёва.
'33
ГОЛ! «Трактор» также реализует своё большинство! Кручинин со средней дистанции выполнил скрытый бросок по воротам, Кареев не ждал броска по воротам, шайба оказалась и в его воротах.
'33
Бэйлен выполнил бросок в дальний угол ворот со средней дистанции, Кареев отвёл угрозу от своих ворот.
'32
Удаление в составе «Салавата Юлаева». На скамейку штрафников за толчок соперника на борт отправился Григорий Панин.
'31
ГОЛ! «Салават Юлаев» реализует большинство! Умарк выполнил передачу на Ларсена и Филип выполнил бросок по воротам от синей линии, Францоуз не видел момент броска и не смог спасти свою команду.
'31
Последовал наброс от синей линии на ворота «Трактора», Францоуз не смог поймать шайбу, но защитники челябинского клуба помогли голкиперу отбиться.
'30
Удаление в составе «Трактора». На скамейку штрафников за нарушение численного состава отправился Ник Бэйлен.
'29
Важно «Салавату Юлаеву» до конца второго периода забросить одну шайбу, а иначе спасти эту встречу уфимскому клубу будет очень трудно.
'28
И у «Трактора» также произошло удаление. На скамейку штрафников за удар соперника клюшкой отправился Константин Климонтов. Сейчас команды поиграют в формате четыре на четыре.
'28
Удаление в составе «Салавата Юлаева». На скамейку штрафников за удар соперника клюшкой отправился Игорь Макаров.
'28
Будет защищать ворота в этом матче теперь Андрей Кареев.
'28
И уходит отдыхать Бен Скривенс.
'28
Таймаут берёт Эркка Вестерлунд, сейчас тренерский штаб общается с игроками и у «Салавата Юлаева» также готовится замена голкипера.
'28
ГОЛ! «Трактор» продолжает увеличивать своё преимущество в счёте. После выигранного вбрасывания Шинин получил шайбу у синей линии и выполнил отличный бросок по воротам, Скривенс не успел среагировать и шайба оказалась в сетке.
'27
Успокоилась немного игра, но для «Трактора» это только плюс, так намного проще держать оборону.
'26
Елизаров от синей линии выполнил бросок по воротам, Францоуз шайбу отбил, но игроки «Салавата Юлаева» не смогли сыграть на добивании.
'25
Убойное начало второго периода получилось у «Трактора», но челябинский клуб в этой серии уже вёл 2:0 и проиграл, так что расслабляться нельзя.
'24
Умарк выполнил бросок по воротам со средней дистанции, шайба попала в защитника «Трактора».
'23
ГОЛ! «Трактор» увеличивает своё преимущество! «Салават Юлаев» вновь провалился в обороне, из собственной зоны последовала передача на Йюнге от Бэйлена, Рикард вышел на рандеву со Скривенсом и Бен вновь оказался бессилен в такой ситуации.
'22
«Трактор» на кураже продолжает атаковать, но пока «Салават Юлаев» отбивается, вскоре наверняка и уфимский клуб будет прибавлять в атаке.
'21
ГОЛ! «Трактор» открывает счёт в матче! Черников перехватил шайбу на синей линии в зоне «Салавата Юлаева», вышел на рандеву со Скривенсом и уверенно переиграл голкипера.
'21
Начинается второй период!
'20
Виделль прорвался к воротам «Салавата Юлаева», но протолкнуть шайбу под щитками Скривенса форварду «Трактора» не удалось. Пока у нас «Трактор» и «Салават Юлаев» играют между собой вничью 0:0. Но напряжение в шестом матче очень высокое и конечно тут даже одна заброшенная шайба может решить исход встречи. В целом пока игра получается неплохой, сейчас мы немного отдохнём, а затем посмотрим, чем ещё нас смогут порадовать хоккеисты.
'19
Кравцов выполнил передачу на дальнюю штангу, потенциально момент был неплохой, но атака на этот раз не завершилась броском по воротам.
'18
«Трактор» же в прессинг понятное дело не идёт, а иначе так можно лишь неприятности на свои ворота привезти.
'17
Заканчивается постепенно первый период, «Салават Юлаев» уже не особо активно идёт вперёд, видимо уфимский клуб как раз сейчас больше думает об обороне.
'16
Удалось игрокам «Трактора» провести неплохую атаку, Виделль выполнил передачу на пятачок, Щехура выполнил бросок по воротам, Скривенс шайбу отбил, Йюнге успел первым к шайбе и сразу выполнил ещё один бросок по воротам, но и тут Бен был надёжен.
'15
Саюстов получил шайбу у ворот «Трактора» и выполнил бросок в дальний угол ворот, Францоуз выручил свою команду.
'14
Бэйлен выполнил из-за ворот «Салавата Юлаева» передачу на пятачок, защитники уфимского клуба вновь сыграли надёжно и шайбу перехватили.
'13
Максиму Гончарову досталось в борьбе за шайбу, получил небольшое повреждение защитник «Салавата Юлаева», пока он ушёл в раздевалку, чтобы с ним могли поработать врачи.
'12
Продолжает «Салават Юлаев» атаковать, Макаров выполнил бросок по воротам, Францоуз был на месте. Сразу «Трактор» провёл ответную атаку, которая завершилась броском по воротам в исполнении Губарева, Скривенс был надёжен.
'11
Вот и сейчас Умарк мог наносить убойный бросок по воротам, но на счастье «Трактора» Линус не попал по шайбе.
'10
«Трактор» старается сейчас уже также плотнее играть в обороне, всё же временами набросы от игроков «Салавата Юлаева» бывают очень опасные.
'9
Бурдасов выполнил бросок по воротам «Трактора» с острого угла, шайба пролетела над спиной Францоуза, но в створ конечно же не пошла, тут был расчёт на возможный рикошет.
'8
Обе команды уже стали играть более-менее на равных, «Салават Юлаев» в последнее время также начинает постепенно прибавлять в атаке.
'7
Умарк выполнил наброс на пятачок, но в борьбе с Шининым Кемппайнен не смог добраться до шайбы.
'6
Последовал наброс на ворота «Трактора», Ткачёв не смог протолкнуть шайбу в створ, Францоуз сыграл грамотно и вовремя свёл щитки.
'5
Арзамасцев от синей линии выполнил бросок по воротам, Францоуз отбил шайбу, но первым на добивании был Хартикайнен, однако Павел и с броском финского форварда справился и прижал шайбу ко льду.
'4
В целом игра в Челябинске начинается довольно бодро, напомним, что «Трактору» проигрывать сегодня нельзя, а иначе для них в плей-офф КХЛ всё будет закончено.
'3
«Трактор» на старте матча в атаке пока интереснее, сейчас Рыбаков прорвался к воротам «Салавата Юлаева» и выполнил бросок в ближний угол ворот, вновь Скривенсу пришлось вступать в игру.
'2
Сразу «Трактор» пошёл в атаку, уже пошли первые броски по воротам, также и Бэйлен выполнил бросок по воротам из круга вбрасывания, Скривенс был на месте.
'1
Матч стартовал! Ворота «Трактора» сегодня защищает Павел Францоуз, а на страже ворот «Салавата Юлаева» будет защищать Бен Скривенс.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию шестого матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Трактор» — «Салават Юлаев». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени. Счёт в серии 3-2 в пользу «Салавата Юлаева».