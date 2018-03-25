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Трансляция
С конца
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'56
От синей линии последовал бросок по воротам «Трактора», шайба на этот раз не пошла в створ.
'55
Ларсен выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Францоуз спокойно поймал шайбу.
'54
Пауз в игре уже практически нет, команды продолжают играть более-менее чисто и доигрывать этот матч.
'53
Неожиданный результат для всех сегодня получился, но так же многим будет интересно через пару дней увидеть седьмой и решающий матч в этой серии.
'52
Черников со средней дистанции выполнил бросок по воротам, шайба задела защитника уфимского клуба, а затем Кареев её уже принял.
'51
'50
И вот наконец-то «Салават Юлаев» что-то создал в атаке. Хартикайнен с пятачка выполнил бросок по воротам, Францоуз спас свою команду.
'49
Последовала передача к воротам «Салавата Юлаева» на Кравцова, защитники уфимского клуба не дали сопернику добраться до шайбы.
'48
Болельщики в Челябинске конечно рады общему счёту на табло, их всё устраивает, они активно гонят свою команду вперёд.
'47
Быстро уходит время у «Салавата Юлаева», но гости особо и не хотят уже бороться, даже забросить пару шайб для них не цель.
'46
Продолжает «Трактор» регулярно проводить атаки, которые заканчиваются бросками по воротам, сейчас уже Йюнге заставил Кареева поработать.
'45
Рыбаков получил неплохой момент для броска по воротам, Карееву пришлось вновь спасать свою команду от неприятностей.
'44
Виделль выполнил передачу на дальнюю штангу ворот уфимского клуба, но Щехура в борьбе с защитниками не смог добраться до шайбы.
'43
Игра пока проходит в зоне «Салавата Юлаева», но бросков по воротам Кареева нет.
'42
Спокойно у нас проходит игра в третьем периоде, быть может команды уже где-то и готовы просто доиграть этот матч.
'41
Начинается третий период!
'40
Могла у «Салавата Юлаева» в конце второго периода получиться неплохая контратака, но Вишневский хорошо отработал в обороне и избавил тем самым свою команду от больших неприятностей. В ответной атаке Йюнге выполнил бросок по воротам уфимского клуба, Кареев был на месте. Вскоре Бурдасов уже выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Францоуз справился с шайбой. Звучит сирена об окончании второго периода. За один период мы с вами увидели семь заброшенных шайб, шесть из них пришлись в ворота «Салавата Юлаева». Да, возможно интрига в нашем матче уже погибла, но третий период может получиться по своему интересным, так что будем следить за этой игрой до самого конца.
'39
«Трактор» теперь опять идёт в атаку, куражатся уже команды, Кареев более-менее также нашёл свою игру и также стал свою команду временами выручать.
'38
Логинов выполнил передачу на дальнюю штангу из круга вбрасывания, Саюстов не смог подстроиться под шайбу и в итоге ногой отправил шайбу в сетку. Судьи после просмотра видеоповтора взятие ворот в итоге отменили.
'38
Виделль прорвался к воротам «Салавата Юлаева» и также выполнил бросок по воротам, Кареев выручил свою команду.
'37
Сейчас «Трактор» мог забивать и седьмую шайбу, но Кручинин из убойной позиции послал шайбу слишком высоко, та в итоге покинула пределы площадки.
'36
Чуть ранее досталось в борьбе за шайбу Щехуре, вот так вот игроки «Трактора» ответили сопернику на грубость.
'35
'34
Пока и выход Кареева на лёд нельзя считать удачным, но вы посмотрите, за один период мы с вами уже увидели шесть заброшенных шайб.
'33
'33
'33
Бэйлен выполнил бросок в дальний угол ворот со средней дистанции, Кареев отвёл угрозу от своих ворот.
'32
'31
'31
Последовал наброс от синей линии на ворота «Трактора», Францоуз не смог поймать шайбу, но защитники челябинского клуба помогли голкиперу отбиться.
'30
'29
Важно «Салавату Юлаеву» до конца второго периода забросить одну шайбу, а иначе спасти эту встречу уфимскому клубу будет очень трудно.
'28
'28
'28
'28
'28
'28
'27
Успокоилась немного игра, но для «Трактора» это только плюс, так намного проще держать оборону.
'26
Елизаров от синей линии выполнил бросок по воротам, Францоуз шайбу отбил, но игроки «Салавата Юлаева» не смогли сыграть на добивании.
'25
Убойное начало второго периода получилось у «Трактора», но челябинский клуб в этой серии уже вёл 2:0 и проиграл, так что расслабляться нельзя.
'24
Умарк выполнил бросок по воротам со средней дистанции, шайба попала в защитника «Трактора».
'23
'22
«Трактор» на кураже продолжает атаковать, но пока «Салават Юлаев» отбивается, вскоре наверняка и уфимский клуб будет прибавлять в атаке.
'21
'21
Начинается второй период!
'20
Виделль прорвался к воротам «Салавата Юлаева», но протолкнуть шайбу под щитками Скривенса форварду «Трактора» не удалось. Пока у нас «Трактор» и «Салават Юлаев» играют между собой вничью 0:0. Но напряжение в шестом матче очень высокое и конечно тут даже одна заброшенная шайба может решить исход встречи. В целом пока игра получается неплохой, сейчас мы немного отдохнём, а затем посмотрим, чем ещё нас смогут порадовать хоккеисты.
'19
Кравцов выполнил передачу на дальнюю штангу, потенциально момент был неплохой, но атака на этот раз не завершилась броском по воротам.
'18
«Трактор» же в прессинг понятное дело не идёт, а иначе так можно лишь неприятности на свои ворота привезти.
'17
Заканчивается постепенно первый период, «Салават Юлаев» уже не особо активно идёт вперёд, видимо уфимский клуб как раз сейчас больше думает об обороне.
'16
Удалось игрокам «Трактора» провести неплохую атаку, Виделль выполнил передачу на пятачок, Щехура выполнил бросок по воротам, Скривенс шайбу отбил, Йюнге успел первым к шайбе и сразу выполнил ещё один бросок по воротам, но и тут Бен был надёжен.
'15
Саюстов получил шайбу у ворот «Трактора» и выполнил бросок в дальний угол ворот, Францоуз выручил свою команду.
'14
Бэйлен выполнил из-за ворот «Салавата Юлаева» передачу на пятачок, защитники уфимского клуба вновь сыграли надёжно и шайбу перехватили.
'13
Максиму Гончарову досталось в борьбе за шайбу, получил небольшое повреждение защитник «Салавата Юлаева», пока он ушёл в раздевалку, чтобы с ним могли поработать врачи.
'12
Продолжает «Салават Юлаев» атаковать, Макаров выполнил бросок по воротам, Францоуз был на месте. Сразу «Трактор» провёл ответную атаку, которая завершилась броском по воротам в исполнении Губарева, Скривенс был надёжен.
'11
Вот и сейчас Умарк мог наносить убойный бросок по воротам, но на счастье «Трактора» Линус не попал по шайбе.
'10
«Трактор» старается сейчас уже также плотнее играть в обороне, всё же временами набросы от игроков «Салавата Юлаева» бывают очень опасные.
'9
Бурдасов выполнил бросок по воротам «Трактора» с острого угла, шайба пролетела над спиной Францоуза, но в створ конечно же не пошла, тут был расчёт на возможный рикошет.
'8
Обе команды уже стали играть более-менее на равных, «Салават Юлаев» в последнее время также начинает постепенно прибавлять в атаке.
'7
Умарк выполнил наброс на пятачок, но в борьбе с Шининым Кемппайнен не смог добраться до шайбы.
'6
Последовал наброс на ворота «Трактора», Ткачёв не смог протолкнуть шайбу в створ, Францоуз сыграл грамотно и вовремя свёл щитки.
'5
Арзамасцев от синей линии выполнил бросок по воротам, Францоуз отбил шайбу, но первым на добивании был Хартикайнен, однако Павел и с броском финского форварда справился и прижал шайбу ко льду.
'4
В целом игра в Челябинске начинается довольно бодро, напомним, что «Трактору» проигрывать сегодня нельзя, а иначе для них в плей-офф КХЛ всё будет закончено.
'3
«Трактор» на старте матча в атаке пока интереснее, сейчас Рыбаков прорвался к воротам «Салавата Юлаева» и выполнил бросок в ближний угол ворот, вновь Скривенсу пришлось вступать в игру.
'2
Сразу «Трактор» пошёл в атаку, уже пошли первые броски по воротам, также и Бэйлен выполнил бросок по воротам из круга вбрасывания, Скривенс был на месте.
'1
Матч стартовал! Ворота «Трактора» сегодня защищает Павел Францоуз, а на страже ворот «Салавата Юлаева» будет защищать Бен Скривенс.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию шестого матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Трактор» — «Салават Юлаев». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени. Счёт в серии 3-2 в пользу «Салавата Юлаева».