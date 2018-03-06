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Трансляция
С конца
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'31
Отбились нижегородцы. Вернулся пятый полевой у «Торпедо».
'30
Бросок Контиолы и подставление клюшки Тальбо на пятаке! Торпедовцам с трудом удалось выбросить шайбу из зоны.
'29
'27
Мосалёв разогнал атаку ярославцев и бросил со входа в зону — Галимов справился с угрозой.
'26
Провалилась оборона гостей! Захарчук по центру убежал один на один, но бросил точно во вратаря!
'25
Апальков ушёл за ворота и прострелил в центр, но не дошла шайба до Коршкова, дежурившего на пятаке.
'23
Ещё момент у «Локо»! Иванов вылез на пятак и попытался протолкнуть шайбу в нижний угол — Галимов щитком спас команду.
'22
'21
'21
Начался второй период!
'20
Перерыв! Ничья 0:0 после первого периода. Вязкая игра идёт и голевых моментов команды создали немного. «Локомотив» начал активнее, но постепенно игра выровнялась. Ждём более активной игры после перерыва.
'19
В средней зоне проходят последние минуты периода. Аккуратно действуют команды.
'18
Накладал от синей линии щёлкнул низом — шайба попала в конёк сопернику и ушла в сторону.
'17
По броскам в створ преимущество у «Локомотива» — 9:5.
'16
Мозеру досталось по лицу от Контиолы. Эпизод остался без внимания, Скудра тут же что-то высказал в адрес арбитра.
'15
Ответ «Торпедо»! Захарчук продавил защитника, вылез один на один, но не сумел в ближнем бою переиграть Мурыгина.
'14
Елесин подключился к атаке! Защитник сместился к центру и бросил верхом — шайба ушла чуть в сторону.
'12
Локтионов вошёл в зону, убрал соперника и бросил в нижний угол — Галимов всё контролировал.
'11
Саболич на рывке не сумел уйти от Кронвалля. Швед жёстко поставил корпус и оттеснил соперника от шайбы.
'10
Мурыгин справился с дальним выстрелом Белякова. Пока что минимум остроты у обеих команд.
'9
Локтионов в контратаке сместился на левый край и бросил низом — Галимов прикрыл ближний угол.
'8
Кинрейд приложился сразу после выигранного вбрасывания! Мурыгин забрал шайбу в ловушку.
'7
Много борьбы. Редко доходит дело до бросков, вратари пока без работы.
'6
Ответ «Локомотива»! Красковский не справился со скоростью и врезался в Галимова. Пауза в игре.
'5
Позиционную атаку провели нижегородцы. Столяров опасно атаковал с центра зоны — шайба прошла рядом со штангой!
'4
Грачёв выиграл борьбу у борта и набросил на пятак — Мурыгин клюшкой отразил шайбу.
'3
Аккуратное начало встречи, невысокий темп. Торпедовцы пытаются перевести игру в чужую зону.
'2
Момент! Локтионов после выигранного вбрасывания попал в штангу! Елесин добивал с правого края — Галимов переместился и отразил шайбу.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Станислав Галимов — Алексей Мурыгин.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию третьего матча 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: «Торпедо» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. Счёт в серии 2-0 в пользу «Локомотива».