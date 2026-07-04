Как прошел кастинг «Мисс Россия» в Москве

В Москве прошел открытый кастинг главного национального конкурса «Мисс Россия 2026». Мероприятие провели в центральном атриуме ТРЦ «Ривьера». Его могли посетить все, кто соответствовал критериям отбора конкурса: незамужние девушки без детей в возрасте от 18 до 23 лет включительно. Рост кандидаток должен составлять от 173 см, у них не должно быть татуировок. Также одно из требований организаторов к девушкам — «отсутствие эротических фото и видеоматериалов».

Десятки участниц пришли на открытый кастинг, где смогли пройти первый этап отбора, познакомиться с командой конкурса, принять участие в профессиональной съемке модельных снэпов и получить рекомендации от бьюти-экспертов.

По итогам кастингов и последующих этапов отбора дирекция конкурса отберет 50 финалисток, которые будут бороться за титул «Мисс Россия 2026».

Победительница конкурса представит Россию на международной арене и примет участие в смотре «Мисс Вселенная».

Фотографии с открытого кастинга — в галерее «Газеты.Ru».