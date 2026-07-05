5 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

5 июля в России свой профессиональный праздник отмечают работники морского и речного флота. В мире отмечают День бикини и День друдоголиков — целых два повода задуматься, не пора ли в отпуск. В народном календаре — Евсеев день, когда люди следили за дождем, сулившим богатый урожай. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 5 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 5 июля

* День работников морского и речного флота России

Профессиональный праздник, который отмечают в первое воскресенье июля. Российский флот ведет историю с 1696 года, когда Петр I издал указ «Морским судам быть». В этот день поздравляют капитанов, штурманов, моряков, речников, судостроителей, портовых работников, механиков и всех, чья профессия связана с морским и речным транспортом. В портовых городах проходят концерты и народные гулянья.

* Всемирный день бикини

Праздник в честь самого известного купальника в истории моды. 5 июля 1946 года французский модельер Луи Реар впервые представил бикини — его продемонстрировала танцовщица Мишелин Бернардини. Название модельер позаимствовал у атоллакораллового острова либо архипелага, имеющего вид сплошного или разорванного кольца, окружающего лагуну Бикини, где США провели ядерные испытания, рассчитывая на такой же «взрывной» эффект. Скандальный в свое время, сегодня бикини стал символом лета и пляжного отдыха.

* Международный день трудоголиков

Неофициальный праздник, который напоминает о необходимости баланса между работой и жизнью. В этот день чествуют тех, кто привык работать в выходные и забывает об отпуске. Главная идея праздника — не прославлять трудовые подвиги, а напомнить о риске выгорания и важности отдыха. Праздник ведет свою историю из США.

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Необычные праздники 5 июля • День разноцветных носков с пальцами. Праздник для любителей ярких носков-перчаток для ног. Сегодня можно надеть самую безумную пару и поднять настроение себе и окружающим. • День механического карандаша. Неофициальный праздник, который ежегодно отмечается 5 июля в честь этого удобного и точного инструмента. Первые патенты на механические карандаши появились в XIX веке, и именно тогда они обрели популярность. Сегодня они остаются незаменимыми для инженеров, художников, архитекторов и студентов.

Что отмечают в разных странах 5 июля

День Конституции — Армения. Государственный праздник, который отмечают в честь принятия первой Конституции независимой Армении на референдуме 1995 года. В этот день также чествуют государственные символы — флаг, герб и гимн.

День медицинского работника — Киргизия. Профессиональный праздник врачей, медсестер и всех, кто работает в сфере здравоохранения, отмечают в первое воскресенье июля. Он был учрежден в 1993 году в честь принятия закона «Об охране здоровья народа». В системе здравоохранения Киргизии трудится более 80 тысяч человек.

День Кирилла и Мефодия — Словакия и Чехия. Праздник в честь славянских просветителей, создателей славянской письменности. В этот день проходят церковные праздничные мессы и культурные мероприятия. Братьев почитают как символ духовного наследия славянских народов.

Религиозные праздники 5 июля

* День памяти священномученика Евсевия, епископа Самосатского

Православная церковь вспоминает святого Евсевия, который жил в IV веке и был епископом города Самосата. Он активно боролся с арианством — ересью, отрицавшей божественную природу Христа. За свою веру Евсевий был сослан императором Валентом, но после его смерти вернулся к пастве. Вскоре его убила арианка, сбросившая на него черепицу с крыши. В этот день верующие молятся о стойкости в вере и мужестве перед лицом преследований.

Народные праздники 5 июля

* Евсеев день

В народном календаре 5 июля — день Евсевия, названный в честь священномученика Евсевия Самосатского. На Руси этот день называли днем встреч. Говорили: «Накануне Ульян не нашел Ульяну, а теперь она сама пошла его искать».

По погоде в этот день предсказывали урожай: если шел дождь — будет хороший урожай хлеба. И если вечером на небе мерцал месяц — это тоже сулило богатый урожай.

Именины 5 июля

* Василий;

* Гавриил;

* Галактион;

* Григорий;

* Евсевий;

* Ульяна;

* Федор.

Приметы: что можно и что нельзя делать 5 июля

Приметы о погоде

Если идет дождь — осень будет теплой, а урожай — богатым.

Если утром туман стелется по земле — день будет жарким и сухим.

Если на небе мерцает месяц — хлеб уродится на славу.

Если ветер дует с севера — лето будет дождливым, а зима — снежной.

Если облака плывут низко — к ненастью, высоко — к хорошей погоде.

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Что можно делать 5 июля

* Встречаться с родными и близкими — день считается благоприятным для встреч.

* Молиться святому Евсевию о защите от врагов и о стойкости в вере.

* Начинать сбор урожая — если день солнечный и сухой.

Что нельзя делать 5 июля

* Ссориться и выяснять отношения — к затяжным конфликтам.

* Отказывать в помощи нуждающимся — можно навлечь беду.

* Заниматься тяжелым физическим трудом без необходимости — к усталости и болезням.

* Оставлять дом без присмотра надолго — к неприятностям.

Лунный календарь 5 июля

Фаза Луны: убывающая Луна, 20-й день лунного цикла.

Луна находится в знаке Рыбы.

Если верить астрологам, день идеален для очищения и тренировки силы духа. Желательно уединение — нахождение в коллективе может привести к конфликтам. Способности к концентрации ослаблены, воображение уводит в иллюзии, поэтому дела, требующие точности, даются тяжело. Лучше посвятить день активному отдыху, путешествию или искусству.

Согласно прогнозам, это время отлично подходит для саморазвития. Воскресенье находится под покровительством Солнца — день отдыха и общения. Лучше провести его с близкими, а не за тяжелой работой.

Рожденные 5 июля — Раки, стихия Вода. Им свойственны чувствительность, заботливость и привязанность к дому.

Какие исторические события произошли 5 июля

* 1439 год — во Флоренции подписана Флорентийская уния — акт об объединении Католической и Православной церквей под главенством папы.

* 1687 год — Исаак Ньютон опубликовал «Математические начала натуральной философии», заложившие основы классической механики.

* 1770 год — началось Чесменское сражение между российским и турецким флотом.

* 1811 год — Венесуэла стала первой испанской колонией в Южной Америке, провозгласившей независимость.

* 1829 год — 14-летний крепостной Павел Попов нашел первый в России алмаз.

* 1841 год — англичанин Томас Кук открыл первое туристическое агентство.

* 1865 год — в Лондоне основана благотворительная организация «Армия спасения».

* 1881 год — под Луксором обнаружена уникальная гробница с останками фараонов Сети I, Тутмоса III, Рамзеса II и других.

* 1937 год — при НКВД СССР создан Научно-исследовательский институт противопожарной обороны.

* 1943 год — началась Курская битва — одно из крупнейших танковых сражений Второй мировой войны.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Курская битва. Атака соединений 5 Гвардейской танковой армии в районе Прохоровки, 1943 год Иван Шагин/РИА Новости

* 1946 год — в Париже впервые представлен купальник-бикини, вызвавший фурор на модном показе.

* 1954 год — Элвис Пресли записал свою первую песню — «That's All Right».

* 1958 год — американская экспедиция впервые покорила вершину Гашербрум I — одну из высочайших в мире.

* 1962 год — Алжир официально провозгласил независимость от Франции.

* 1971 год — в США снизили возрастной ценз для голосования с 21 года до 18 лет.

* 1986 год — в Москве открылись первые Игры доброй воли.

* 1994 год — Джефф Безос основал компанию Amazon.

* 1996 год — родилась овца Долли — первое клонированное млекопитающее.

Чучело овечки Долли в Королевском музее Шотландии Shutterstock/FOTODOM

Кто родился 5 июля

* В 1793 году родился Павел Пестель — русский офицер, декабрист, глава Южного тайного общества.

* В 1802 году родился Павел Нахимов — русский адмирал, герой обороны Севастополя.

* В 1810 году родился Финеас Тейлор Барнум — американский шоумен, основатель одного из крупнейших цирков.

* В 1857 году родилась Клара Цеткин — немецкая социалистка, активистка и одна из основательниц Международного женского дня.

* В 1889 году родился Жан Кокто — французский поэт, писатель, кинорежиссер и театральный деятель.

* В 1901 году родился Сергей Образцов — режиссер, основатель и руководитель Центрального театра кукол в Москве.

* В 1911 году родился Жорж Помпиду — французский государственный деятель, президент Франции (1969–1974).

Кто скончался 5 июля • В 1977 году скончался Александр Смирнов — советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР.

• В 2017 году скончался Дмитрий Рубин — российский поэт-песенник, сценарист, актер и музыкант.

• В 2021 году скончался Владимир Меньшов — советский и российский актер и режиссер, народный артист РСФСР, обладатель премии «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит».

Кто отмечает день рождения 5 июля

* 89 лет исполняется Алле Будницкой — советской и российской актрисе театра и кино, телеведущей.

* 76 лет исполняется Хьюи Льюису — американскому певцу и автору хитов, лидеру группы Huey Lewis and the News.

* 52 года исполняется Тутте Ларсен — российской журналистке, теле- и радиоведущей.

Тутта Ларсен на Международной выставке-форуме «Россия», 2024 год Владимир Астапкович/РИА Новости

* 51 год исполняется Эрнану Креспо — аргентинскому футболисту, включенному в список ФИФА 100.

* 47 лет исполняется Амели Моресмо — французской теннисистке, бывшей первой ракетке мира.

* 40 лет исполняется Александру Радулову — российскому хоккеисту, двукратному чемпиону мира.

* 32 года исполняется Сехэю Отани — японскому бейсболисту, суперзвезде MLB и уникальному двустороннему игроку.