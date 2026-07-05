Путин и Трамп почти полтора часа говорили об Украине и Иране. О чем договорились президенты?

Владимир Путин и Дональд Трамп провели почти полуторачасовой телефонный разговор, в ходе которого обсудили Украину, Иран и дальнейшие контакты Москвы и Вашингтона. По итогам переговоров стороны подтвердили готовность продолжить диалог и снова созвониться в ближайшее время.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор продолжительностью 1 час 25 минут.

Лидеры двух стран обсудили урегулирование конфликта на Украине, ситуацию вокруг Ирана, российско-американские отношения и дальнейшие контакты. Трамп подтвердил готовность содействовать прекращению боевых действий, а Путин снова пригласил его посетить Россию.

О новых договоренностях по Украине по итогам беседы объявлено не было. Путин и Трамп условились поддерживать прямые контакты и вновь созвониться в ближайшее время.

Разговор начался с юбилея

Телефонная беседа состоялась в день 250-летия независимости США. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, Путин поздравил Трампа и американцев с юбилеем, а также напомнил о роли России в становлении американской государственности. По словам представителя Кремля, президенты отметили важность сохранения общих страниц истории двух стран.

Ушаков также напомнил, что 12 июня Трамп направил Путину поздравление по случаю Дня России. В послании американский президент упомянул историю и культуру страны. Сам разговор помощник российского лидера охарактеризовал как «деловой и весьма конструктивный».

После обмена поздравлениями президенты перешли к украинскому конфликту. Обсуждение проходило в преддверии саммита НАТО, который состоится 7-8 июля в Анкаре. Одной из основных тем встречи станет дальнейшая поддержка Украины. В повестку также включены оборонные расходы участников НАТО, наращивание военного производства и совместные закупки.

Трамп до разговора с Путиным также созвонился с Владимиром Зеленским. По данным офиса президента Украины, стороны обсудили обстановку на линии боевого соприкосновения и дипломатические усилия по завершению конфликта. Зеленский заявил, что решительность США имеет ключевое значение, добавив, что договорился с Трампом продолжить обсуждение во время саммита НАТО.

Посредники готовы вернуться в Москву

По словам Ушакова, Трамп подтвердил готовность добиваться скорейшего прекращения боевых действий и содействовать поиску решения украинского кризиса. Американский президент связал дальнейшие усилия с предстоящими переговорами на саммите НАТО.

В посреднической работе продолжат участвовать специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. По словам Ушакова, они готовы в удобное время приехать в Москву. Конкретная дата возможного визита пока не называлась.

Вопрос об их новом визите обсуждался и во время предыдущего разговора Путина и Трампа, который состоялся 14 июня. Тогда разговор продолжался 55 минут. Тогда американский президент также говорил о необходимости прекратить боевые действия на Украине и выражал готовность взаимодействовать с Киевом и европейскими странами. Трамп связывал возможное урегулирование с переходом отношений России и США на новый уровень.

В повестку разговора вошел Иран

Другой темой разговора стал конфликт США и Ирана. Путин выразил надежду, что переговоры на основе достигнутого ранее меморандума позволят найти долгосрочные решения по основным вопросам. По словам Ушакова, Россия подтвердила готовность содействовать деэскалации и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, а Трамп поблагодарил Москву за ее позицию и предложения.

Переговоры Вашингтона и Тегерана продолжились в Дохе в начале июля. Технические консультации были посвящены судоходству через Ормузский пролив и условиям долгосрочного прекращения огня. Уиткофф и Кушнер встречались с премьер-министром Катара, который вместе с представителями Пакистана участвовал в посреднических усилиях.

Трамп после встреч в Катаре заявил, что переговоры прошли успешно, а обсуждение иранской ядерной программы продвигается. Прямого участия в технических консультациях американские представители не принимали. Стороны взаимодействовали через посредников.