Путин подписал закон о стабилизации рынка топлива. Что он предусматривает?

Президент Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка бензином и дизельным топливом. Документ расширяет полномочия правительства по регулированию оборота топлива и продлевает до конца 2026 года модернизационные соглашения для НПЗ. Накануне вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям нарастить поставки бензина в регионы, а Минэнерго совместно с компаниями — разработать меры по стабилизации ситуации в наиболее уязвимых субъектах.

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка бензином и дизельным топливом и поддержку нефтеперерабатывающих заводов . Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, правительство получит полномочия определять виды топлива, разрешенные к обращению в России, а также меры поддержки производства автомобильного бензина, включая смешение прямогонного бензина с другими компонентами.

Документ продлевает до конца 2026 года действие модернизационных соглашений для крупных НПЗ. Отдельные нормы применяются с 1 июня 2026 года, а по модернизации заводов — с 1 января 2026 года. Для бензина из стран ЕАЭС норматив возмещения повышен с 0,68 до 0,9, для поставок из других государств его будут рассчитывать исходя из индикативной цены Аи-92 на рынке Индии с учетом транспортировки из морских портов.

Дополнительные поставки

Накануне вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям нарастить поставки бензина в регионы, а Минэнерго — совместно с компаниями разработать конкретные меры по стабилизации ситуации в наиболее уязвимых субъектах.

Основное внимание уделено региональным топливным рынкам Иркутской области и Забайкальского края, где зафиксирована напряженная обстановка в части топливообеспечения.

Новак отметил, что в стране сформированы достаточные объемы топлива для внутреннего рынка, однако ажиотажный спрос вырос примерно на 20–30% .

По данным Минэнерго, запасы бензина составляют 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню аналогичного периода 2025 года . Власти перестраивают логистику с учётом потребностей регионов, добавил зампред правительства.

В июне более 40 российских регионов ввели различные ограничения на продажу топлива, включая ограничения на объемы отпуска топлива на автозаправочных станциях.

26 июня Александр Новак заявил, что в России достаточно топлива для обеспечения внутреннего рынка.

28 июня президент Владимир Путин заявил, что проблемы с обеспечением топливом автомобилистов и бизнеса сохраняются, и поручил принять системные меры для стабилизации рынка . По его словам, крупнейшие НПЗ работают на максимальной мощности, плановые ремонты перенесены, а запасы бензина составляют 1,7 млн тонн — всего на 4% меньше, чем год назад.

К 1 июля число регионов, где действуют ограничения на продажу топлива, введенные властями или отдельными сетями АЗС, приблизилось к 60.

Бензин «Евро-3»

2 июля для снижения ажиотажа на рынке правительство России разрешило оборот бензина стандарта «Евро-3» до конца 2026 года . Соответствующее постановление было размещено на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно постановлению, до 31 декабря 2026 года отдельные НПЗ, заключившие соглашения о модернизации до 1 июня 2019 года, смогут выпускать топливо с содержанием серы не более 150 мг/кг.

«Евро-3» отличается повышенным содержанием серы — в 15–35 раз выше, чем в бензине стандарта «Евро-5», повсеместно распространенного в России. Кроме того, бензин «Евро-3» содержит ароматические углеводороды, этанол и другие компоненты.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в разговоре с «Лентой.ру» назвал решение ввести в оборон бензин «Евро-3» нестандартным, но правильным.

«Будет ли это для армии или для всех, я не могу точно сказать, но, учитывая, что это временная мера, я думаю, что это будет для общего пользования, потому что у всех автомобили разные и многим подойдет и «Евро-3». Понятно, что кому нужно заливать 100-й, заливать «Евро-3» не будет. Все же думают о своей машине. Конечно, он будет помечаться на заправках. Те, кого это устраивает, могут брать его. Те, кого не устраивает, будут брать другой. Он же еще дешевле будет в любом случае, что тоже немаловажно в нынешней ситуации», — заявил депутат.