Сербия U21

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Трансляция
С конца
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'54
Машович в подкате сзади сбил Чалова. Жёлтая карточка.
'52
Активны сербы на стартовых минутах второго тайма, большими силами идут вперёд.
'50
Евгеньев выносил мяч из штрафной и попал Умярову в руку. Сербы стали апеллировать к арбитру, но тот не решился ставить на «точку».
'48
Сербы забрали мяч под свой контроль, но не удаётся подойти к чужой штрафной.
'46
Стартовал второй тайм!
'46
'46
'45+2
Перерыв! 2:0 в пользу сборной России после 45 минут. Подопечные Галактионова уверенно провели первый тайм, отличились Чалов и Сулейманов. Сербы владели мячом, но создали всего один момент. Отдохнём!
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
'42
Ломовицкому вновь досталось по ногам. Много остановок стало.
'40
Очередной угловой для России. Обляков навесил на ближнюю штангу, но не дошёл мяч до Дивеева — отбились сербы.
'38
Лысов выпрыгнул и неудачно приземлился на газон. Держится за бедро — нужна помощь медиков.
'37
'36
Обляков навесил с углового, Илич на выходе не дотянулся до мяча, но у Умярова не получился удар головой по полупустым воротам.
'34
В центр поля переместилась борьба за мяч. Многовато сумбура на поле.
'32
Умяров вырезал длинную диагональ на левый край, но игра остановлена — офсайд у Ломовицкого.
'30
Сулейманов подхватил мяч, полез в обводку на двух соперников и заработал на себе фол.
'28
Ступаревич вновь на газоне — досталось ему в верховой борьбе за мяч.
'26
Сулейманов прорвался по правому флангу и навесил с центр штрафной, но там защитник опередил Чалова и вынес мяч в сторону.
'24
А вот это опасно! Ступаревич навесил в штрафную, Йовелич выпрыгнул выше всех и пробил головой — Сафонов в красивом броске перевёл мяч в штангу!
'22
Ломовицкий по центру рвался к штрафной, сербы в последний момент накрыли.
'20
Ступаревич рванул в свободную зону и прострелил в штрафную — Сафонов прочитал.
'18
Много брака в передачах у сербов. Ничего не получается у хозяев в атаке, слишком легко теряют мяч.
'16
'15
Длинная передача из глубины прошла к штрафной сербов, Чалов забрался в офсайд.
'13
Сербы забрали мяч и катают его в центре поля. Россияне не дают сопернику подобраться к штрафной.
'11
Обляков навесил с углового, Дивеев скинул мяч на дальнюю штангу, но Умяров немного не успел.
'10
Ещё одна атака правым флангом, Рассказов дошёл до лицевой и заработал угловой.
'8
'6
Удалось россиянам перевести игру на чужую половину поля. Сулейманов пробил из-за пределов штрафной и попал в соперника.
'4
Ступаревич убежал по правому флангу и прострелил в штрафную, Нишич не сумел обработать мяч, а могло получиться довольно опасно.
'2
Сербы сразу активно пошли вперёд и заработали угловой. Прошла подача во вратарскую, но россияне отбились.
'1
Матч начался! Сербы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧЕ-2021: Сербия U21 — Россия U21. Это соперники по группе 5. Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.