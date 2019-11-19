Сербия U21

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ЧЕ2020 - квалификация
22:45
ИрландияДания
1:1
закончен
22:45
ГибралтарШвейцария
1:6
закончен
22:45
ШвецияФарерские острова
3:0
закончен
22:45
ИспанияРумыния
5:0
закончен
22:45
МальтаНорвегия
1:2
закончен
22:45
ЛихтенштейнБосния и Герцеговина
0:3
закончен
22:45
ИталияАрмения
9:1
закончен
22:45
ГрецияФинляндия
2:1
закончен
КХЛ регулярный чемпионат
19:00
НефтехимикДинамо М
4:6
закончен
19:30
АвангардСалават Юлаев
4:1
закончен
19:30
ЦСКАСеверсталь
1:2 (ОТ)
закончен
НХЛ регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзАнахайм Дакс
5:2
закончен
05:00
Аризона КойотсЛос-Анджелес Кингз
3:0
закончен
НБА регулярный чемпионат
03:00
Нью-Йорк НиксКливленд Кавальерс
123:105
закончен
03:30
Торонто РэпторсШарлотт Хорнетс
132:96
закончен
03:30
Бруклин НетсИндиана Пэйсерс
86:115
закончен
04:00
Хьюстон РокетсПортленд Трэйл Блэйзерс
132:108
закончен
04:00
Чикаго БуллзМилуоки Бакс
101:115
закончен
04:30
Даллас МавериксСан-Антонио Спёрс
117:110
закончен
05:00
Юта ДжазМиннесота Тимбервулвз
102:112
закончен
05:00
Финикс СанзБостон Селтикс
85:99
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсОклахома-Сити Тандер
90:88
закончен
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U21 ЧЕ2021
21:00
Сербия U21Россия U21
0:2
2 тайм
ЧЕ2020 - квалификация
22:45
БельгияКипр
п11.02x21.00п289.00
22:45
Сан-МариноРоссия
не начался
22:45
ШотландияКазахстан
п11.59x4.05п26.05
22:45
НидерландыЭстония
п11.02x21.00п2109.00
22:45
ГерманияСеверная Ирландия
п11.11x10.00п226.00
22:45
УэльсВенгрия
п11.57x4.06п26.43
22:45
СловакияАзербайджан
п11.19x6.98п217.50
22:45
ПольшаСловения
п11.74x3.66п25.23
22:45
ЛатвияАвстрия
п121.00x7.75п21.16
22:45
Северная МакедонияИзраиль
п12.50x3.54п22.79
КХЛ регулярный чемпионат
12:00
АмурМеталлург Мг
3:2
закончен
16:30
БарысАвтомобилист
3:2 (ОТ)
закончен
17:00
ТракторЙокерит
2:5
закончен
19:30
ТорпедоДинамо Мн
3:2
закончен
НХЛ регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Айлендерс
п12.23x3.74п22.72
03:00
Нью-Джерси ДэвилзБостон Брюинз
не начался
03:00
Флорида ПантерзФиладельфия Флайерз
п11.98x4.17п22.94
03:00
Коламбус Блю ДжекетсМонреаль Канадиенс
п12.66x3.88п22.22
03:00
Баффало СэйбрзМиннесота Уайлд
п12.36x3.84п22.49
03:30
Детройт Ред УингзОттава Сенаторз
п12.19x3.96п22.66
04:00
Сент-Луис БлюзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзВиннипег Джетс
п11.72x4.44п23.60
04:30
Даллас СтарзВанкувер Кэнакс
п11.89x4.04п23.23
04:30
Чикаго БлэкхоуксКаролина Харрикейнз
п12.54x4.03п22.26
05:00
Калгари ФлэймзКолорадо Эвеланш
п12.06x4.07п22.83
06:00
Вегас Голден НайтсТоронто Мэйпл Лифс
п11.86x4.44п23.10
06:30
Сан-Хосе ШарксЭдмонтон Ойлерз
не начался
Еврокубок
20:00
Галатасарай Уникаха
91:80
закончен
20:30
Цедевита Олимпия Брешия
64:56
4 четверть
Евролига
20:30
Жальгирис Панатинаикос
74:80
4 четверть
22:00
Альба Црвена Звезда
21:13
1 четверть
22:30
Бавария Олимпиакос
п11.51x0.00п22.61
22:45
АСВЕЛ Анадолу Эфес
не начался
22:45
Олимпия Милан Маккаби Т-А
п11.97x0.00п21.86
23:00
Реал Мадрид Химки
п11.32x0.00п23.46
23:00
Валенсия Зенит
п11.38x0.00п23.13
НБА регулярный чемпионат
04:00
Нью-Орлеан ПеликансПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизГолден Стэйт Уорриорз
п11.40x0.00п23.05
06:00
Сакраменто КингзФиникс Санз
п11.73x0.00п22.16
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсОклахома-Сити Тандер
п11.13x0.00п26.38
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КХЛ регулярный чемпионат
15:30
СибирьАк Барс
п13.32x3.81п21.92
17:00
Салават ЮлаевКуньлунь Ред Стар
п11.67x4.11п24.08
19:30
ВитязьЦСКА
п15.04x4.32п21.53
19:30
СпартакЛокомотив
п12.51x3.77п22.38
19:30
ХК СочиСеверсталь
п11.85x3.71п23.63
20:30
Динамо РДинамо М
п13.58x3.91п21.82
НХЛ регулярный чемпионат
03:30
Монреаль КанадиенсОттава Сенаторз
п11.64x4.50п23.96
04:00
Нью-Йорк РейнджерсВашингтон Кэпиталз
п13.06x4.17п21.93
Еврокубок
19:30
УНИКС Нантер
п11.16x0.00п25.04
20:00
Тофаш Умана Рейер
п11.45x0.00п22.70
20:15
Дарушшафака Ховентут
п11.53x0.00п22.46
20:30
Промитеас Ратиофарм Ульм
п11.22x0.00п24.15
20:45
Монако Маккаби Ришон
п11.08x0.00п27.50
22:00
Андорра Виртус Болонья
п11.50x0.00п22.53
22:00
Партизан Ритас
п11.35x0.00п23.14
22:00
Арка Будучность
п12.02x0.00п21.77
22:00
Ольденбург Доломити Энергия
п11.41x0.00п22.84
22:45
Лимож Локомотив-Кубань
п13.82x0.00п21.25
Евролига
23:00
Барселона Фенербахче
п11.36x0.00п23.25
23:00
Баскония ЦСКА
п12.37x0.00п21.60
НБА регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсСан-Антонио Спёрс
не начался
03:00
Филадельфия СиксерсНью-Йорк Никс
не начался
03:30
Даллас МавериксГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:30
Торонто РэпторсОрландо Мэджик
не начался
03:30
Майами ХитКливленд Кавальерс
не начался
03:30
Бруклин НетсШарлотт Хорнетс
не начался
03:30
Атланта ХоуксМилуоки Бакс
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзЮта Джаз
не начался
04:00
Чикаго БуллзДетройт Пистонс
не начался
05:00
Денвер НаггетсХьюстон Рокетс
не начался
06:00
Лос-Анджелес КлипперсБостон Селтикс
не начался
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Сербия U21 Россия U21

Битва за лидерство: Сербия проигрывает России. LIVE

Евро-2021. Отборочный этап. Сербия U21 — Россия U21. ОНЛАЙН

Сборная Сербии принимает команду России в матче отборочного этапа молодежного чемпионата Европы — 2021. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа 5. 6-й тур  |   19 ноября 21:00   |  2 тайм
Сербия U21
0:2
Россия U21
Стадион «Чаир», Ниш | Главный судья: Хуан Мунуэра (Аликанте, Испания)
Петрович 37'
Машович 54'
Чалов 8'
Ломовицкий 16'
Сулейманов 44'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Марко Илич
13 (з)   Ранко Веселинович
15 (з)   Светозар Маркович
5 (п)   Эрхан Машович 54'
21 (п)   Иван Илич
6 (п)   Йован Нишич
10 (п)   Лука Аджич
8 (п)   Лука Илич
20 (п)   Негош Петрович 46' 37'
9 (н)   Деян Йовелич
18 (н)   Филип Ступаревич
1 (в)   Матвей Сафонов
3 (з)   Игорь Дивеев
5 (з)   Михаил Лысов
2 (з)   Николай Рассказов
4 (з)   Роман Евгеньев
7 (п)   Александр Ломовицкий 16'
10 (п)   Иван Обляков
8 (п)   Константин Кучаев
20 (п)   Наиль Умяров
9 (н)   Фёдор Чалов 8'
11 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов 44'
Запасной состав
23 (в)   Джордже Петрович
3 (з)   Алекса Терзич
16 (з)   Димитрие Каменович
2 (з)   Младен Деветак
14 (п)   Велько Бирманчевич 46'
22 (п)   Лазар Павлович
7 (п)   Слободан Тедич
17 (н)   Милутин Видосавлевич
19 (н)   Никола Чумич
12 (в)   Александр Максименко
6 (з)   Артём Голубев
19 (з)   Алексей Татаев
16 (з)   Никита Калугин
21 (п)   Данил Глебов
18 (п)   Даниил Уткин
15 (п)   Максим Глушенков
22 (н)   Иван Игнатьев
17 (н)   Вячеслав Грулёв
Удары
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По воротам:
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'54
Машович в подкате сзади сбил Чалова. Жёлтая карточка.
'52
Активны сербы на стартовых минутах второго тайма, большими силами идут вперёд.
'50
Евгеньев выносил мяч из штрафной и попал Умярову в руку. Сербы стали апеллировать к арбитру, но тот не решился ставить на «точку».
'48
Сербы забрали мяч под свой контроль, но не удаётся подойти к чужой штрафной.
'46
Стартовал второй тайм!
'46
Бирманович вышел вместо Петровича.
'46
Замена в перерыве произошла у Сербии.
'45+2
Перерыв! 2:0 в пользу сборной России после 45 минут. Подопечные Галактионова уверенно провели первый тайм, отличились Чалов и Сулейманов. Сербы владели мячом, но создали всего один момент. Отдохнём!
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
ГОЛ! Ломовицкий по центру дошёл до штрафной и пробил, мяч после рикошета отскочил к Сулейманову, который вогнал его в верхний угол ворот!
'42
Ломовицкому вновь досталось по ногам. Много остановок стало.
'40
Очередной угловой для России. Обляков навесил на ближнюю штангу, но не дошёл мяч до Дивеева — отбились сербы.
'38
Лысов выпрыгнул и неудачно приземлился на газон. Держится за бедро — нужна помощь медиков.
'37
Петрович получил «горчичник» за грубый фол против Ломовицкого.
'36
Обляков навесил с углового, Илич на выходе не дотянулся до мяча, но у Умярова не получился удар головой по полупустым воротам.
'34
В центр поля переместилась борьба за мяч. Многовато сумбура на поле.
'32
Умяров вырезал длинную диагональ на левый край, но игра остановлена — офсайд у Ломовицкого.
'30
Сулейманов подхватил мяч, полез в обводку на двух соперников и заработал на себе фол.
'28
Ступаревич вновь на газоне — досталось ему в верховой борьбе за мяч.
'26
Сулейманов прорвался по правому флангу и навесил с центр штрафной, но там защитник опередил Чалова и вынес мяч в сторону.
'24
А вот это опасно! Ступаревич навесил в штрафную, Йовелич выпрыгнул выше всех и пробил головой — Сафонов в красивом броске перевёл мяч в штангу!
'22
Ломовицкий по центру рвался к штрафной, сербы в последний момент накрыли.
'20
Ступаревич рванул в свободную зону и прострелил в штрафную — Сафонов прочитал.
'18
Много брака в передачах у сербов. Ничего не получается у хозяев в атаке, слишком легко теряют мяч.
'16
Ломовицкий сзади заехал Ступаревичу по ногам — жёлтая карточка. Серб долго лежит и не может подняться.
'15
Длинная передача из глубины прошла к штрафной сербов, Чалов забрался в офсайд.
'13
Сербы забрали мяч и катают его в центре поля. Россияне не дают сопернику подобраться к штрафной.
'11
Обляков навесил с углового, Дивеев скинул мяч на дальнюю штангу, но Умяров немного не успел.
'10
Ещё одна атака правым флангом, Рассказов дошёл до лицевой и заработал угловой.
'8
ГОЛ! Россияне поймали сербов на контратаке. Прошла передача из глубины, Сулейманов убежал по правому флангу и прострелил в штрафную, а Чалов в касание переправил мяч в сетку ворот!
'6
Удалось россиянам перевести игру на чужую половину поля. Сулейманов пробил из-за пределов штрафной и попал в соперника.
'4
Ступаревич убежал по правому флангу и прострелил в штрафную, Нишич не сумел обработать мяч, а могло получиться довольно опасно.
'2
Сербы сразу активно пошли вперёд и заработали угловой. Прошла подача во вратарскую, но россияне отбились.
'1
Матч начался! Сербы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧЕ-2021: Сербия U21 — Россия U21. Это соперники по группе 5. Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.