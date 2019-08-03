Боруссия Д

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Трансляция
С конца
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'25
Алаба на правом фланге получил мяч от Комана и прострелил в штрафную, где мяч застрял в ногах защитников «Дортмунда».
'23
Горецка в штрафной покатил мяч на Комана, удар которого пришёлся точно во вратаря.
'21
Хуммельс смотрит за игрой с трибун, помочь своей новой-старой команде, «Боруссии», в которую он вернулся из «Баварии», он сегодня не сможет.
'19
Опасно! Ройс сместился на правый фланг, покатил мяч на Санчо, тот прострелил на Геррейру, с ударом которого из штрафной справился Нойер.
'16
Ещё одним угловым неудачно распорядилась «Бавария», но на этот раз обошлось без контратаки.
'14
Да не просто отбились, а убежали в опаснейшую контратаку! Алькасер оказался с мячом у штрафной мюнхенцев, Нойер побежал ему навстречу и оказался обыгран, но Пако не попал в ворота!
'13
Угловой заработала «Бавария», дортмундцы легко отбились.
'11
Шульц пробил со средней дистанции мимо ворот.
'9
Нойер спокойно сыграл на выходе, забрав мяч в руки после навеса.
'7
Пытались дортмундцы провести быструю атаку правым флангом, но потеряли мяч.
'4
Забрала себе мяч «Бавария», но идти в атаку мюнхенцы не спешат.
'2
Сразу красивую быструю атаку провела «Боруссия». Марко Ройс в итоге получил мяч в штрафной и опасно пробил в угол ворот — Нойер спас команду!
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок Германии: «Боруссия» (Дортмунд) — «Бавария». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.