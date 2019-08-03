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Боруссия Д Бавария

Суперкубок Германии: «Боруссия» против «Баварии». LIVE

Суперкубок Германии. «Боруссия Д» — «Бавария». ОНЛАЙН

Дортмундская «Боруссия» встречается с «Баварией» в матче за Суперкубок Германии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Финал  |   03 августа 21:30   |  1 тайм
Боруссия Д
0:0
Бавария
Стадион «Сигнал Идуна Парк», Дортмунд | Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия)
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Марвин Хиц
16 (з)   Мануэль Аканджи
36 (з)   Омер Топрак
13 (з)   Рафаэл Геррейру
26 (з)   Лукаш Пищек
33 (п)   Юлиан Вайгль
28 (п)   Аксель Витсель
14 (п)   Нико Шульц
7 (п)   Джейдон Санчо
11 (н)   Марко Ройс
9 (н)   Пако Алькасер
1 (в)   Мануэль Нойер
27 (з)   Давид Алаба
4 (з)   Никлас Зюле
32 (з)   Йозуа Киммих
17 (з)   Жером Боатенг
24 (п)   Корентин Толиссо
6 (п)   Тьяго Алькантара
18 (п)   Леон Горецка
29 (н)   Кингсли Коман
9 (н)   Роберт Левандовски
25 (н)   Томас Мюллер
Запасной состав
40 (в)   Эрик Эльшлегель
2 (з)   Дан-Аксель Загаду
5 (з)   Ашраф Хакими
29 (з)   Марсель Шмельцер
6 (п)   Томас Делейни
8 (п)   Махмуд Дахуд
10 (п)   Марио Гётце
27 (н)   Мариус Вольф
34 (н)   Якоб Ларсен
39 (в)   Рон-Торбен Хофманн
26 (в)   Свен Ульрайх
5 (з)   Бенжамен Павар
19 (п)   Альфонсо Дэвис
28 (п)   Сарпит Сингх
35 (п)   Ренату Саншеш
30 (н)   Риан Йохансон
15 (н)   Янн-Фите Арп
Самоечитаемое
Трансляция
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'25
Алаба на правом фланге получил мяч от Комана и прострелил в штрафную, где мяч застрял в ногах защитников «Дортмунда».
'23
Горецка в штрафной покатил мяч на Комана, удар которого пришёлся точно во вратаря.
'21
Хуммельс смотрит за игрой с трибун, помочь своей новой-старой команде, «Боруссии», в которую он вернулся из «Баварии», он сегодня не сможет.
'19
Опасно! Ройс сместился на правый фланг, покатил мяч на Санчо, тот прострелил на Геррейру, с ударом которого из штрафной справился Нойер.
'16
Ещё одним угловым неудачно распорядилась «Бавария», но на этот раз обошлось без контратаки.
'14
Да не просто отбились, а убежали в опаснейшую контратаку! Алькасер оказался с мячом у штрафной мюнхенцев, Нойер побежал ему навстречу и оказался обыгран, но Пако не попал в ворота!
'13
Угловой заработала «Бавария», дортмундцы легко отбились.
'11
Шульц пробил со средней дистанции мимо ворот.
'9
Нойер спокойно сыграл на выходе, забрав мяч в руки после навеса.
'7
Пытались дортмундцы провести быструю атаку правым флангом, но потеряли мяч.
'4
Забрала себе мяч «Бавария», но идти в атаку мюнхенцы не спешат.
'2
Сразу красивую быструю атаку провела «Боруссия». Марко Ройс в итоге получил мяч в штрафной и опасно пробил в угол ворот — Нойер спас команду!
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок Германии: «Боруссия» (Дортмунд) — «Бавария». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.