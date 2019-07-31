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Трансляция
С конца
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'20
А сейчас уже и Фирмино оказался в офсайде в чужой штрафной.
'19
Ларуки забрался во вне игры на левом фланге во время развития стремительной атаки «Ливерпуля».
'17
'16
Лаллана передал мяч Шакири в центре поля, но тот под прессингом был вынужден пасовать назад на партнера по команде.
'14
Здорово выглядит «Лион» на стартовых минутах нашего матча. Сейчас уже Дембеле выиграл борьбу на линии чужой штрафной и нанес удар низом, но вышло прямо в руки Алисону.
'12
Мемфис Депай по центру приблизился к чужой штрафной и на исполнение попытался пробить, но отправил мяч мимо створа ворот.
'10
Шакири отпасовал вперед по правому флангу атаки своей команды на Хувела, но против того надежно в отборе сыграл Марсал.
'8
Дембеле отдал обостряющую передачу с левого фланга атаки в центр к чужой штрафной, где неуверенно на перехвате сыграл Ловрен, но вовремя его подстраховал партнер по команде.
'6
Штанга! Ларуки исполнил классную передачу низом на левый край чужой штрафной, откуда Уилсон нанес удар и мяч рикошетом от защитника полетел в ближнюю штангу ворот Лопеша!
'4
'3
'3
Мемфис Депай попытался убежать в скоростной прорыв по левому флангу атаки, но Джо Гомес благодаря надежной игре в отборе сумел его в этом моменте остановить.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Ливерпуль» — «Лион». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.