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Ливерпуль Лион

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Товарищеский матч. «Ливерпуль» — «Лион». ОНЛАЙН

Действующий обладатель кубка Лиги чемпионов «Ливерпуль» встречается в товарищеском матче с «Лионом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
  |   31 июля 20:00   |  1 тайм
Ливерпуль
2:1
Лион
Стадион «Стад де Женев», Каруж | Главный судья:
Бекер 3'
Фирмино 17'
21'
Депай 4' (пен)
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Алисон Бекер 3'
6 (з)   Деян Ловрен
12 (з)   Джозеф Гомес
51 (з)   Ки-Яна Хувеп
65 (з)   Яссер Ларуки
20 (п)   Адам Лаллана
59 (п)   Гарри Уилсон
8 (п)   Наби Кейта
11 (п)   Мохамед Салах
23 (н)   Шердан Шакири
9 (н)   Роберто Фирмино 17'
1 (в)   Антони Лопеш
20 (з)   Фернандо Марсал
5 (з)   Йоаким Андерсен
14 (з)   Лео Дюбуа
5 (з)   Джейсон Денайер
12 (п)   Тьяго Мендес
8 (п)   Уссем Ауа
22 (п)   Жеан Лукас
10 (н)   Бертран Траоре
11 (н)   Мемфис Депай 4'
9 (н)   Мусса Дембеле
Запасной состав
75 (в)   Эндрю Лонерган
22 (в)   Симон Миньоле
26 (з)   Эндрю Робертсон
32 (з)   Жоэль Матип
72 (з)   Сепп ван
4 (з)   Вирджил ван
66 (п)   Трент Александер-Арнольд
15 (п)   Алекс Окслейд-Чемберлен
7 (п)   Джеймс Милнер
3 (п)    Фабиньо
14 (п)   Джордан Хендерсон
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
46 (п)   Адам Льюис
27 (н)   Дивок Ориги
67 (н)   Харви Эллиот
24 (н)   Риан Брустер
56 (н)   Бобби Данкан
16 (в)   Антони Расьоппи
30 (в)   Чиприан Тэтэрушану
2 (з)   Мапу Янга-Мбива
26 (з)   Умар Соле
6 (з)    Марсело
23 (з)   Кенни Тете
4 (з)    Рафаэл
25 (п)   Максанс Какере
24 (п)   Папе Диоп
29 (п)   Лука Тусар
35 (н)   Бубакар Фофана
32 (н)   Янн Китала
19 (н)   Амин Гуири
Удары
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По воротам:
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Владение мячом
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Удары
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Самоечитаемое
Трансляция
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'20
А сейчас уже и Фирмино оказался в офсайде в чужой штрафной.
'19
Ларуки забрался во вне игры на левом фланге во время развития стремительной атаки «Ливерпуля».
'17
Гол! 1:1! Шакири получил пас от Наби Кейта на левом краю чужой штрафной и прострелил на угол вратарской, где от защитника мяч отскочил к Фирмино и тот точным ударом шансов Лопешу не оставил.
'16
Лаллана передал мяч Шакири в центре поля, но тот под прессингом был вынужден пасовать назад на партнера по команде.
'14
Здорово выглядит «Лион» на стартовых минутах нашего матча. Сейчас уже Дембеле выиграл борьбу на линии чужой штрафной и нанес удар низом, но вышло прямо в руки Алисону.
'12
Мемфис Депай по центру приблизился к чужой штрафной и на исполнение попытался пробить, но отправил мяч мимо створа ворот.
'10
Шакири отпасовал вперед по правому флангу атаки своей команды на Хувела, но против того надежно в отборе сыграл Марсал.
'8
Дембеле отдал обостряющую передачу с левого фланга атаки в центр к чужой штрафной, где неуверенно на перехвате сыграл Ловрен, но вовремя его подстраховал партнер по команде.
'6
Штанга! Ларуки исполнил классную передачу низом на левый край чужой штрафной, откуда Уилсон нанес удар и мяч рикошетом от защитника полетел в ближнюю штангу ворот Лопеша!
'4
Гол! 0:1! Мемфис Депай уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.
'3
Пенальти! После подачи с левого фланга в штрафную «Ливерпуля» Алисон неуверенно сыграл на выходе и был вынужден фолить против Дембеле.
'3
Мемфис Депай попытался убежать в скоростной прорыв по левому флангу атаки, но Джо Гомес благодаря надежной игре в отборе сумел его в этом моменте остановить.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Ливерпуль» — «Лион». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.