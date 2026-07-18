«У нас с жизнью интимные отношения». Леониду Барацу — 55

18 июля российскому актеру театра и кино, заслуженному артисту РФ Леониду Барацу исполнилось 55 лет. Он родился в Одессе Украинской ССР в 1971 году в еврейской семье.

В 1993-м окончил эстрадный факультет ГИТИСа. В том же году вместе с товарищами основал комический театр «Квартет И».

В 2001-м Барац написал спектакль «День радио», который позже получил продолжение в виде постановки «День выборов». Экранизации успешных комедий, в которых актер исполнил роль радиожурналиста Алексея, вышли в 2007 и 2008 годах.

Кроме того, Барац снялся в таких фильмах, как «Быстрее, чем кролики» (2014), «Громкая связь» (2019), «Один день в Стамбуле» (2024), в четырех частях «О чем говорят мужчины» (2010, 2011, 2018, 2023) и многих других лентах. Его фильмография насчитывает около 30 картин.

Также актера можно увидеть в клипах групп «Комбинация» («Бухгалтер»), «Агата Кристи» («Моряк» и «Веселый мир»), «Би-2» («Хипстер») и «Animal ДжаZ» («Чувства»).

«Я люблю жизнь <…> У нас с жизнью интимные отношения. А в интимных отношениях присутствуют и любовь, и нелюбовь, и скандалы и так далее. Но все-таки, как мне кажется, я ей тоже нравлюсь», — говорил он в интервью журналу OK!

Супругой Бараца более 20 лет — с 1991-го по 2015-й — была актриса Анна Касаткина. В браке родились две дочери. Затем его спутницей стала психолог Анна Моисеева, у пары родился сын. Однако позже и этот союз распался.

Актерский путь Бараца — в галерее «Газеты.Ru».