«Штатный киллер». Зеленский назначил Поклада врио главы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении врио главы СБУ Александра Поклада. Он известен организацией множества терактов, в том числе убийствами командира «Спарты» Арсена Павлова(«Моторолы») и первого главы ДНР Александра Захарченко. На Украине предполагают, что назначение связано с желанием Зеленского подчинить антикоррупционные структуры.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности Службы безопасности Украины ( СБУ Александра Поклада , до этого занимавшего пост первого зампредседателя ведомства. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства.

В свою очередь предыдущий председатель СБУ Евгения Хмару назначен врио министра обороны вместо отправленного в отставку Михаила Федорова.

Кто такой Александр Поклад

Александр Поклад родился 6 июля 1974 года в Кременчуге Полтавской области. После окончания юрфака Юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого устроился милиционером в полтавском Управлении по борьбе с организованной преступностью (УБОП).

По данным портала Life.ru, всего через полтора года службы он был осужден за вымогательство, после чего 2,5 года просидел в колонии старого режима , откуда вышел по амнистии. Оказавшись на свободе, организовал в родном городе крупную банду, занимавшуюся наркотрафиком, рэкетом, выбиванием долгов, разбоями, кражами и заказными убийствами.

В 1999 году основал компанию по управлению недвижимостью «Олтекс», а в 2006 году переехал в Киев и начал занимался адвокатской деятельностью. В статусе правозащитника трижды становился помощником депутатов Партии регионов, работал в команде бывшего мэра Киева Александра Попова.

«Переезд Поклада совпал с переводом его бывшего босса Александра Плужника на пост главы киевского УБОПа. Второй к тому времени считался самым скандальным и самым богатым милиционером страны»,

— пишет издание.

В 2015 году Поклад устроился на службу в СБУ, спустя пять лет был назначен начальником 5-го управления департамента контрразведки.

В сентябре 2023 года бывший глава СБУ Валентин Наливайченко в разговоре с журналом The Economist признал, что в ведомстве существует структура для убийства неугодных властям лиц. Утверждается, что именно Поклад возглавлял этот «эскадрон смерти».

По данным СМИ, Поклад занимался организацией убийств командира батальона «Спарта» Арсена Павлова (позывной «Моторола»), первого главы ДНР Александра Захарченко и начальника штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерия Транковского. Кроме того, новый глава СБУ причастен к смертям украинского журналиста Павла Шеремета, и банкира, члена делегации Украины на Стамбульских переговорах в 2022 году Дениса Киреева.

«Штатный киллер»

Бывший офицер СБУ Василий Прозоров в разговоре с ТАСС заявил, что Поклада называют «штатным киллером» Зеленского.

«Он связан с многочисленными фактами устранений и ликвидаций людей, в первую очередь, конечно, на территории России, но я думаю, что и действия в той же Европе также курировались и организовывались Покладом. Он вообще, это редкая мразь, который не гнушается даже лично принимать участие в ликвидациях », — сказал собеседник агентства.

Также по его словам, Покладу дали кличку «Саша Душитель». Он также ранее сообщал, что Поклад и еще один сотрудник СБУ Роман Червинский стоят за 80% диверсий, совершенных на территориях ДНР и ЛНР с начала проведения российской спецоперации.

СБУ как инструмент против НАБУ и САП

Украинский портал «Страна» писал, что назначением Поклада руководителем спецслужбы Зеленский хочет попытаться подчинить себе антикоррупционные ведомства страны — Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП).

«Президент намерен внести в Раду кандидатуру Александра Поклада в качестве нового главы СБУ, тем самым закрепив свой контроль над службой. Напомним, по распространенной версии Зеленский убрал прежнего главу СБУ [Василия] Малюка из-за отказа того атаковать НАБУ и САП уголовными делами после начала коррупционного скандала», — сообщает издание.

По информации «Страны», в 2025 году Поклад уже «прорабатывал контрудар по антикорупционным органам», который собирались нанести сразу после того, как были опубликованы документы по крупнейшему коррупционному делу, получившему название «Миндичгейт»:

«Если Поклад, о котором говорят, что он готов выполнить любой приказ президента, станет во главе СБУ к вопросу удара по НАБУ и САП могут вернуться».

Также утверждается, что отставка Федорова является именно «пробным камнем перед решением главной задачи», а именно подчинением Зеленскому НАБУ и САП.