«Никакого «наказа» снижать ставку не было». Чего ждать от заседания ЦБ 24 июля?

ЦБ на заседании 24 июля, скорее всего, возьмет паузу и сохранит ключевую ставку на уровне 14,25%. Такой сценарий называют базовым большинство опрошенных «Газетой.Ru» экспертов. Главные аргументы аналитиков — ускорение недельной инфляции, риски из-за ситуации с топливом и желание регулятора дождаться более полной картины по инфляционным ожиданиям. При этом часть экспертов допустили снижение ставки. Что будет с вкладами, кредитами и рублем после решения ЦБ — в нашем материале.

Главная интрига июльского заседания — продолжит ли ЦБ снижать ключевую ставку десятый раз подряд или впервые за несколько месяцев возьмет паузу. Президент России Владимир Путин 14 июля заявил, что снижение ставки «должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики». При этом глава государства подчеркнул, что Банк России примет собственное решение.

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов назвал пересмотр прогнозов по ключевой ставке тревожным сигналом. По его мнению, после нескольких символических снижений ЦБ может взять паузу и оставить ключевую ставку на уровне 14,25%, хотя экономике уже сейчас нужны доступные средства.

«Газета.Ru»

«Проинфляционные факторы налицо. Но есть ли у нас возможность ждать, когда все наладится само? Экономике нужны средства уже сейчас. У любого лекарства есть побочные эффекты, но это не значит, что лечиться не нужно. Особенно важны инвестиции в АПК и пищевую промышленность — обновление сельхозтехники, строительство современных овощехранилищ», — отметил Титов.

Он привел в пример подход Китая, где сначала определяют цель, а затем подбирают инструменты для ее достижения.

«Мы же больше заботимся о следовании формальным законам экономики. Так можно прийти к тому, что плуг окончательно заржавеет и рассыплется», — добавил он.

Титов также напомнил, что Путин назвал снижение ставки «естественным процессом», и выразил надежду, что смягчение денежно-кредитной политики продолжится.

Большинство опрошенных «Газетой.Ru» экспертов согласны, что регулятор предпочтет сохранить ставку на уровне 14,25%. При этом альтернативным вариантом они называют лишь символическое снижение на 25 базисных пунктов, до 14%. Более резкие шаги сейчас выглядят маловероятными.

«На самом деле никакого «наказа» снижать ключевую ставку именно 24 июля не было. Тезис об устойчивости снижения ключевой ставки никак не противоречит паузе в цикле для купирования возникших проинфляционных рисков. После завершения разового шока ЦБ сможет продолжить постепенное снижение ставки», — сказал главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин считает июльскую паузу практически предрешенной. По его словам, под макроэкономическими показателями прежде всего подразумеваются инфляция и инфляционные ожидания, которые пока остаются высокими. Топливный кризис уже отразился на росте цен и может вновь повысить инфляционные ожидания населения, уточнил Бахтин. Дополнительными рисками остаются внешний фон, возможные новые санкции и неопределенность с параметрами бюджета, добавил эксперт.

« Повышение ставки стало бы болезненной мерой, да и явных «показаний» для этого пока нет . Эффект от удорожания топлива продолжает транслироваться в цены и накапливаться. Многое будет зависеть от глубины и продолжительности кризиса. Недельная инфляция на 6 июля ускорилась до 0,31%, а годовая опустилась ниже 6% во многом по технической причине — переносу индексации тарифов ЖКХ с июля на октябрь. Кроме того, к заседанию у Банка России еще не будет полной картины по инфляции и инфляционным ожиданиям», — сказал «Газете.Ru» Бахтин.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев также считает базовым сценарием сохранение ставки на уровне 14,25%. По его мнению, ЦБ будет выбирать между паузой и снижением на 25 базисных пунктов.

По словам аналитика, в пользу осторожности говорят ускорение инфляции в июне-июле, неопределенность вокруг ситуации с топливом, рост денежной массы и более стимулирующая бюджетная политика. Если в апреле-мае сезонно скорректированная инфляция находилась около 2% в годовом выражении, то в июне-июле она ускорилась до 10% и выше, сказал Васильев.

«Топливный кризис — это сильнейший проинфляционный риск прямо сейчас. Именно из-за него ЦБ, скорее всего, не станет снижать ставку 24 июля, а займет жесткую выжидательную позицию на уровне 14,25%, чтобы оценить, насколько сильно топливный шок перекинется на стоимость логистики и других товаров к осени», — пояснил бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

При этом не все аналитики ждут паузу.

Экономический аналитик Дмитрий Алексеев считает наиболее вероятным снижение ставки на 25 базисных пунктов — до 14%. По его мнению, регулятор может сделать еще один небольшой шаг, если придет к выводу, что инфляционное давление постепенно ослабевает.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин ожидает более заметного смягчения. Он считает базовым сценарием снижение сразу на 50 базисных пунктов (до 13,75%), хотя допускает сразу несколько вариантов — от сохранения ставки до снижения на 150 базисных пунктов (до 12,75%).

«Вероятность снижения на 50 базисных пунктов оцениваю в 50%, на 25 пунктов — в 20%, на 75 и 100 базисных пунктов — по 10%, на 150 базисных пунктов и сохранение на текущем уровне в 14,25% — по 5%. После ближайшего заседания ключевая ставка будет на уровне 12,75-14,25%», — отметил Балынин.

Что будет с вкладами

Если ЦБ действительно возьмет паузу, резких изменений по депозитам эксперты не ждут. Банки уже несколько месяцев постепенно снижают доходность вкладов, заранее закладывая продолжение цикла смягчения денежно-кредитной политики. Поэтому сохранение ключевой ставки, скорее, временно остановит этот процесс, чем развернет его, уверены экономисты.

По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по депозитам в 10 крупнейших банках уже снизилась до 12,76% — минимального уровня с октября 2023 года .

«Мы полагаем, что спустя две недели после заседания ставки по вкладам продолжат находиться в диапазоне 12,5–12,8%», — сказал Васильев.

Он посоветовал распределять средства между несколькими вкладами разной срочности: длинные позволят зафиксировать еще достаточно высокую доходность, если цикл снижения ставки продолжится, а короткие сохранят возможность воспользоваться более выгодными предложениями в будущем.

Трепольский считает, что период экстремально высокой доходности по депозитам подходит к концу.

«Если есть свободные сбережения, лучше фиксировать длинные вклады — от года до трех лет — прямо сейчас под 13,5–14%. Открывать короткие трехмесячные депозиты в надежде на рост процентов уже не имеет смысла — при пролонгации осенью ставки окажутся еще ниже», — сказал эксперт.

По словам инвестора, гендиректора Pro-Vision Communications Владимира Виноградова, максимальные ставки по депозитам сохранятся в диапазоне 14,5–15% годовых, однако банки уже начали постепенно ухудшать условия после июньского снижения ключевой ставки.

«Если вы видите предложение выше 14% без драконовских условий вроде покупки восьми страховок и подписки на доставку еды, фиксируйте доходность на полгода-год», — посоветовал Виноградов.

Что будет с кредитами

Даже если Банк России в июле снизит ставку, быстрого удешевления кредитов эксперты не ждут. Банки будут осторожно пересматривать условия, поэтому стоимость потребительских кредитов и рыночной ипотеки в ближайшие недели останется высокой, считают аналитики.

Трепольский прогнозирует, что через две недели после заседания средние ставки по потребительским кредитам без страховки останутся на уровне 19–22%, а по рыночной ипотеке — 16,5–18%.

Виноградов также не ждет быстрого разворота.

«Потребкредиты продолжат стоить неприлично дорого — под 30% годовых, а льготная ипотека останется единственным островком адекватности благодаря бюджетным субсидиям, тогда как рыночная будет прочно сидеть выше 20%», — сказал он.

Эксперты сходятся во мнении, что в целом высокие ставки по кредитам могут сохраняться еще долго, поэтому заемщикам стоит тщательно планировать свои финансовые возможности. Они советуют придерживаться стратегии «сиди на берегу»: оформлять кредит только при действительно острой необходимости, а крупные необязательные покупки по возможности отложить до осени или зимы, когда банки могут начать активнее бороться за клиентов.

Что будет с рублем

Большинство экспертов считают, что само решение Банка России не станет главным фактором для валютного рынка: курс рубля по-прежнему будет определяться экспортной выручкой, объемами импорта, бюджетными операциями и геополитикой. Если ЦБ сохранит ставку, это окажет умеренную поддержку национальной валюте, но резких движений ждать не стоит.

«Пауза в цикле снижения ставки будет играть в пользу рубля. Летом на него традиционно давят сезонный рост импорта и спрос на валюту для отпусков, однако эти факторы частично компенсируют налоговые выплаты экспортеров. В третьей декаде июля им предстоят крупные платежи по налогу на дополнительный доход (НДД), поэтому предложение валюты на рынке может увеличиться. На рубеже июля—августа доллар может быть на уровне 77–79 рублей, евро — 88–90 рублей, юань — 11,3–11,6 рубля», — сказал Бахтин.

По прогнозу Васильева, в ближайшие две недели доллар будет торговаться в диапазоне 75–80 рублей, евро — 86–92 рубля, юань — 11–11,8 рубля.

Аналитик пояснил, что рубль поддерживают профицит торгового баланса, высокая реальная ключевая ставка и относительно слабый спрос на импорт. Давление же оказывают покупки валюты Минфином по бюджетному правилу, сезон отпусков, геополитические риски и снижение нефтяных цен после ослабления напряженности на Ближнем Востоке.

Что будет дальше с ключевой ставкой

После июльского заседания внимание финансового рынка почти сразу переключится на заседание Банка России 11 сентября. Здесь единого мнения уже нет: часть аналитиков допускает еще одну паузу, другие ждут продолжения цикла снижения.

«Сентябрьское решение будет зависеть сразу от нескольких факторов — инфляции, ситуации на топливном рынке, экономического роста, геополитики и обновленного макропрогноза Банка России. На наш взгляд, в сентябре возможна как еще одна пауза, так и осторожное продолжение цикла снижения ставки», — сказал Бахтин.

Васильев пока склоняется к повторному сохранению ставки на уровне 14,25%. По его словам, Банк России вновь будет выбирать между паузой и символическим снижением на 25 базисных пунктов.

Балынин, напротив, считает, что цикл смягчения продолжится. По его оценке, уже за два ближайших заседания ключевая ставка может снизиться до 12,5–13,25%.

Экономист Сергей Зайнуллин также рассчитывает на постепенное смягчение денежно-кредитной политики. По его мнению, экономике необходима однозначная ключевая ставка, а к концу 2026 года она могла бы опуститься ниже 10%.