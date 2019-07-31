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Тоттенхэм Хотспур Бавария

Борьба за золото: «Бавария» принимает «Тоттенхэм». LIVE

Турнир в Германии. Матч за 1-е место. «Тоттенхэм» — «Бавария». ОНЛАЙН

Мюнхенская «Бавария» встречается с финалистом Лиги чемпионов прошлого сезона — лондонским «Тоттенхэмом» — в матче за первое место предсезонного турнира в Германии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Финал  |   31 июля 21:30   |  1 тайм
Тоттенхэм Хотспур
1:0
Бавария
Стадион «Альянц-Арена», Мюнхен | Главный судья:
Ламела 19'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Уго Льорис
5 (з)   Ян Вертонген
3 (з)   Дэнни Роуз
6 (з)   Давинсон Санчес
16 (з)   Кайл Уолкер-Питерс
17 (п)   Мусса Сиссоко
11 (п)   Эрик Ламела 19'
27 (п)    Лукас
20 (п)   Деле Алли
8 (п)   Гарри Уинкс
14 (п)   Жорж-Кевин Н'Куду
1 (в)   Мануэль Нойер
4 (з)   Никлас Зюле
5 (з)   Бенжамен Павар
46 (з)   Йонас Кель
24 (п)   Корентин Толиссо
42 (п)   Сарпит Сингх
19 (п)   Альфонсо Дэвис
40 (п)   Пауль Вилль
38 (н)   Александер Нолленбергер
45 (н)   Риан Йохансон
15 (н)   Янн-Фите Арп
Запасной состав
22 (в)   Пауло 
41 (в)   Элфи Уайтмэн
21 (з)   Хуан Фойт
57 (з)   Джафет Танганга
4 (з)   Тоби Алдервейрелд
52 (п)   Оливер Скипп
55 (п)   Джек Роулс
42 (п)   Энтони Георгиу
72 (п)   Харви Уайт
23 (п)   Кристиан Эриксен
47 (п)   Джордж Марш
10 (н)   Гарри Кейн
7 (н)   Сон Хын
71 (н)   Трой Перрот
36 (в)   Кристиан Фрюхтль
26 (в)   Свен Ульрайх
44 (з)   Иван Михальевич
48 (з)   Ангело Майер
17 (з)   Жером Боатенг
27 (з)   Давид Алаба
49 (з)   Крис Ричардс
43 (п)   Ян Херрманн
29 (п)   Кингсли Коман
6 (п)   Тьяго Алькантара
35 (п)   Ренату Саншеш
41 (п)   Максимилиан Цайзер
47 (п)   Марцель Цилла
9 (н)   Роберт Левандовски
25 (н)   Томас Мюллер
Самоечитаемое
Трансляция
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'25
Вилль подобрал мяч на радиусе лондонской штрафной, а затем с лёта опасно пробил — рядом со штангой!
'23
Сингх нашёл возможность пробить с линии штрафной, но мяч от ноги соперника улетел на угловой.
'22
«Бавария», пропустив, старается прибрать себе игровую инициативу.
'19
ГОЛ! Н’Куду левым флангом разогнал атаку, далее зрячую передачу низом выполнил к дальней штанге, куда набежал Ламела и в подкате замкнул эту комбинацию!
'18
Дэвис с левого фланга прострелил мяч в штрафную «шпор», но до удара по воротам дело не дошло.
'16
Хорошо мюнхенцы двигали мяч в позиционной атаке, но всё это до штрафной площади соперника.
'14
Не получилось у «шпор» провести атаку через центр — захромал обостряющий пас.
'12
Дальний заброс к штрафной «Тоттенхэма» прошёл, Сингх головой сделал скидку вперёд, но она получилась безадресной.
'10
Атака «Баварии» завершилась ударом Павара — неточно.
'9
Атака немецкой команды остановлена свистком рефери — офсайд зафиксирован.
'7
«Бавария» провела атаку с ходу, но проникающая передача в штрафную не прошла.
'6
Лукас Моура опасный удар нанёс — Нойер успел сложиться и мяч парировал!
'5
«Тотенхэм» на первых минутах встречи больше контролирует мяч.
'4
Алли нашёл в чужой штрафной Ламелу, но того успели блокировать при попытке удара.
'3
Алли подготовил дальний удар и исполнил его — Нойер на месте.
'2
Не получилось у «Баварии» начать атаку длинным пасом — мяч достался Льорису.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли мюнхенцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча «Ауди Кап»: «Тоттенхэм Хотспур» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.