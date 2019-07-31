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Трансляция
С конца
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'25
Вилль подобрал мяч на радиусе лондонской штрафной, а затем с лёта опасно пробил — рядом со штангой!
'23
Сингх нашёл возможность пробить с линии штрафной, но мяч от ноги соперника улетел на угловой.
'22
«Бавария», пропустив, старается прибрать себе игровую инициативу.
'19
'18
Дэвис с левого фланга прострелил мяч в штрафную «шпор», но до удара по воротам дело не дошло.
'16
Хорошо мюнхенцы двигали мяч в позиционной атаке, но всё это до штрафной площади соперника.
'14
Не получилось у «шпор» провести атаку через центр — захромал обостряющий пас.
'12
Дальний заброс к штрафной «Тоттенхэма» прошёл, Сингх головой сделал скидку вперёд, но она получилась безадресной.
'10
Атака «Баварии» завершилась ударом Павара — неточно.
'9
Атака немецкой команды остановлена свистком рефери — офсайд зафиксирован.
'7
«Бавария» провела атаку с ходу, но проникающая передача в штрафную не прошла.
'6
Лукас Моура опасный удар нанёс — Нойер успел сложиться и мяч парировал!
'5
«Тотенхэм» на первых минутах встречи больше контролирует мяч.
'4
Алли нашёл в чужой штрафной Ламелу, но того успели блокировать при попытке удара.
'3
Алли подготовил дальний удар и исполнил его — Нойер на месте.
'2
Не получилось у «Баварии» начать атаку длинным пасом — мяч достался Льорису.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли мюнхенцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча «Ауди Кап»: «Тоттенхэм Хотспур» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.