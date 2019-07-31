Реал Мадрид

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Трансляция
С конца
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'64
И тут же ответ «Фенербахче»! Мозес принял пас в штрафной и пробил низом — Начо заблокировал.
'62
'61
'61
'59
'58
Бензема едва не оформил покер! Карим убежал один на один и пробил в дальний угол — Байиндыр выручил!
'57
Опасно! Винисиус на рывке ушёл от соперника, добрался до лицевой и отдал пас в центр штрафной, Иско из убойной позиции не попал в дальний угол!
'55
Марсело с левого края ворвался в штрафную и прострелил в центр — Винисиус не дотянулся.
'53
'50
Мадридцы быстро разыграли угловой. Иско навесил на ближнюю штангу, но турки отбились.
'48
«Реал» неспешно перекатывает мяч в центре поля.
'46
Стартовал второй тайм!
'46
'46
'45
Перерыв! Ничья 2:2 после 45 минут. Весёлая игра идёт, соперники не думают об обороне и стараются активно атаковать. И при этом команды реализовали не все моменты.
'42
В контратаку убежали турки. Саглам приложился из-за пределов штрафной — мяч попал в спину Мурики и отскочил за лицевую.
'40
Винисиус завозился с мячом и сделал перевод на правый край, но Одриасола оказался в офсайде.
'38
Азар на фланге не сумел обыграть защитника. Не в лучших кондициях Эден, не хватает резкости в движениях.
'36
Мурики! Из-за пределов штрафной мощно пробил под перекладину — Навас выставил кулаки и отразил мяч!
'34
'33
Момент! Бензема открылся под пас, убежал один на один и пробил низом — Байиндыр ногой отразил, но добить мадридцам не удалось.
'31
Мадридцы убежали три в три! Азар ворвался в штрафную, но передача на Крооса не прошла.
'29
Не сбавляет обороты «Реал». Мадридцы продолжают контролировать мяч на чужой половине поля.
'27
'24
Марсело подключился к атаке и низом прострелил в штрафную, Азар не лучшим образом обработал мяч и упустил момент.
'22
Два угловых подряд для «Реала», но турки отбились без особых проблем.
'20
Кадыоглу выбрался на оперативный простор и пробил с 30 метров! Получилось высоковато.
'18
Заметно добавили в активности «сливочные». Много владеют мячом подопечные Зидана, хорошее движение.
'16
Бензема передачей по центру попытался разрезать оборону соперника, но Дирар в последний момент перехватил мяч.
'14
Мадридцы разыграли комбинацию на левом фланге, Бензема выскочил на ворота и пробил низом — Байиндыр среагировал.
'12
'11
Опасно! Туфан прошёл по центру и с 27 метров мощно пробил в угол — Навас отразил мяч в сторону.
'10
Мадридцы разыграли стандарт, Иско вырезал подачу в штрафную, Бензема пробил в касание, но мяч прилетел точно в руки голкиперу.
'8
Ещё момент у «Фенербахче»! Прошёл прострел во вратарскую, Навас потащил удар Крузе в упор!
'6
'5
Азар подобрал отскок возле штрафной и навесил во вратарскую — Байиндыр забрал мяч в руки, опередив Бензема.
'3
Бензема на фланге качнул защитника и прострелил в центр штрафной — не дошёл мяч до Азара.
'1
Матч стартовал! Турки разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место «Ауди Кап»: «Реал» — «Фенербахче». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.