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Реал Мадрид Фенербахче

Матч за бронзу: «Реал» обыгрывает «Фенербахче». LIVE

Турнир в Германии. Матч за 3-е место. «Реал» — «Фенербахче». ОНЛАЙН

Мадридский «Реал» после болезненного поражения в полуфинале предсезонного турнира в Германии от «Тоттенхэма» встречается со стамбульским «Фенербахче» в матче за третье место. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
За 3-е место  |   31 июля 19:00   |  2 тайм
Реал Мадрид
4:3
Фенербахче
Стадион «Альянц-Арена», Мюнхен | Главный судья: Беньямин Кортус (Рётенбах-ан-дер-Пегниц, Германия)
Бензема 12'
Бензема 27'
Бензема 53'
Начо 62'
Родригес 6'
Дирар 34'
Туфан 59'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Кейлор Навас 46'
12 (з)    Марсело 61'
6 (з)   Хосе Игнасио 62'
5 (з)   Рафаэль Варан 46'
19 (з)   Альваро Одриосола
8 (п)   Тони Кроос
22 (п)    Иско
15 (п)   Федерико Вальверде
9 (н)   Карим Бензема 12' 27' 53'
50 (н)   Эден Азар
28 (н)    Винисиус
98 (в)   Алтай Байиндыр
20 (з)   Диего Рейес
28 (з)   Мурат Саглам
17 (п)   Набиль Дирар 34'
26 (п)   Алпер Потук
7 (п)   Озан Туфан 59'
25 (п)    Жаилсон
16 (п)   Ферди Кадыоглу
24 (н)   Гарри Родригес 6'
10 (н)   Макс Крузе
94 (н)   Ведат Мурики
Запасной состав
25 (в)   Андрей Лунин 46'
30 (в)   Диего Альтубе
32 (з)   Адриан Де 46'
2 (з)   Даниэль  61'
33 (з)   Мигель Гутьеррес
4 (з)   Серхио Рамос
31 (з)   Хавьер Эрнандес
17 (п)   Лукас Васкес
29 (п)   Хайме Сеоане
26 (п)   Такэфуса Кубо
10 (п)   Лука Модрич
7 (н)    Мариано
27 (н)    Родриго
35 (в)   Харун Текин
13 (в)   Ойтун Оздоган
11 (з)   Виктор Мозес
4 (з)   Маурисио Исла
18 (з)   Садик Чифтпинар
40 (з)   Батухан Йылмаз
33 (з)   Абдул Джебраиль
52 (п)   Мухаммед Гюмюшкая
8 (п)   Мехмет Экичи
5 (п)   Эмре Белёзоглу
19 (н)   Аллахьяр Сайядманеш
99 (н)   Юсуф Тунч
22 (н)   Микаэль Фрей
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Трансляция
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'64
И тут же ответ «Фенербахче»! Мозес принял пас в штрафной и пробил низом — Начо заблокировал.
'62
ГОЛ! Мариано дошёл до штрафной и пробил в нижний угол — Байиндыр в падении дотянулся до мяча, а Начо оказался самым расторопным на добивании!
'61
Карвахаль, Родриго, Мариано вошли в игру.
'61
Бензема, Винисиус, Марсело и Одриосола покинули поле.
'59
ГОЛ! Турки провели затяжную атаку, Туфан получил передачу и с 25 метров мощно пробил в верхний угол — мяч от рук Лунина влетел в сетку ворот!
'58
Бензема едва не оформил покер! Карим убежал один на один и пробил в дальний угол — Байиндыр выручил!
'57
Опасно! Винисиус на рывке ушёл от соперника, добрался до лицевой и отдал пас в центр штрафной, Иско из убойной позиции не попал в дальний угол!
'55
Марсело с левого края ворвался в штрафную и прострелил в центр — Винисиус не дотянулся.
'53
ГОЛ! Хет-трик Бензема! Васкес рванул по правому флангу и навесил во вратарскую, а Карим выиграл позицию у Рейеса и головой переправил мяч в сетку!
'50
Мадридцы быстро разыграли угловой. Иско навесил на ближнюю штангу, но турки отбились.
'48
«Реал» неспешно перекатывает мяч в центре поля.
'46
Стартовал второй тайм!
'46
Лунин, Де Ла Фуэнте и Васкес в игре.
'46
Серия замен в перерыве произошла у «Реала». Навас, Варан и Азар покинули поле.
'45
Перерыв! Ничья 2:2 после 45 минут. Весёлая игра идёт, соперники не думают об обороне и стараются активно атаковать. И при этом команды реализовали не все моменты.
'42
В контратаку убежали турки. Саглам приложился из-за пределов штрафной — мяч попал в спину Мурики и отскочил за лицевую.
'40
Винисиус завозился с мячом и сделал перевод на правый край, но Одриасола оказался в офсайде.
'38
Азар на фланге не сумел обыграть защитника. Не в лучших кондициях Эден, не хватает резкости в движениях.
'36
Мурики! Из-за пределов штрафной мощно пробил под перекладину — Навас выставил кулаки и отразил мяч!
'34
ГОЛ! Мурики с правого края сделал перевод в штрафную, Дирар принял и пробил! Мяч задел ногу Одриосолы и перелетел через Наваса!
'33
Момент! Бензема открылся под пас, убежал один на один и пробил низом — Байиндыр ногой отразил, но добить мадридцам не удалось.
'31
Мадридцы убежали три в три! Азар ворвался в штрафную, но передача на Крооса не прошла.
'29
Не сбавляет обороты «Реал». Мадридцы продолжают контролировать мяч на чужой половине поля.
'27
ГОЛ! Винисиуса придержали на правом фланге. Кроос со штрафного вырезал подачу во вратарскую, Бензема опередил Рейеса и головой переправил мяч в дальний угол!
'24
Марсело подключился к атаке и низом прострелил в штрафную, Азар не лучшим образом обработал мяч и упустил момент.
'22
Два угловых подряд для «Реала», но турки отбились без особых проблем.
'20
Кадыоглу выбрался на оперативный простор и пробил с 30 метров! Получилось высоковато.
'18
Заметно добавили в активности «сливочные». Много владеют мячом подопечные Зидана, хорошее движение.
'16
Бензема передачей по центру попытался разрезать оборону соперника, но Дирар в последний момент перехватил мяч.
'14
Мадридцы разыграли комбинацию на левом фланге, Бензема выскочил на ворота и пробил низом — Байиндыр среагировал.
'12
ГОЛ! Винисиус прорвался по правому флангу и прострелил в штрафную, Рейес не попал по мячу, а Бензема оказался один перед воротами и пробил мимо вратаря!
'11
Опасно! Туфан прошёл по центру и с 27 метров мощно пробил в угол — Навас отразил мяч в сторону.
'10
Мадридцы разыграли стандарт, Иско вырезал подачу в штрафную, Бензема пробил в касание, но мяч прилетел точно в руки голкиперу.
'8
Ещё момент у «Фенербахче»! Прошёл прострел во вратарскую, Навас потащил удар Крузе в упор!
'6
ГОЛ! Родригес набрал скорость на фланге, легко ушёл от соперника, дошёл до штрафной и пробил в дальний угол — Навас не выручил!
'5
Азар подобрал отскок возле штрафной и навесил во вратарскую — Байиндыр забрал мяч в руки, опередив Бензема.
'3
Бензема на фланге качнул защитника и прострелил в центр штрафной — не дошёл мяч до Азара.
'1
Матч стартовал! Турки разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место «Ауди Кап»: «Реал» — «Фенербахче». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.