Крылья Советов Нижний Новгород

Битва за Премьер-лигу: «Нижний Новгород» забил «Крыльям». LIVE

Онлайн стыкового матча за РПЛ «Крылья Советов» — «Нижний Новгород»

В ответном стыковом матче за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ) самарские «Крылья Советов» принимают «Нижний Новгород», крайне недовольный судейством в первой игре, в которой уступил дома со счетом 1:3. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Переходные матчи. 2-й матч  |   02 июня 17:00   |  2 тайм
Крылья Советов
0:1
Нижний Новгород
Стадион «Самара Арена», Самара | Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
Денисов 30'
Салугин 5'
Фомин 45+1' (пен)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Сергей Рыжиков
39 (з)   Виталий Денисов 30'
49 (з)   Роман Шишкин
5 (з)   Мирал Самарджич
18 (з)   Агустин Рохель
31 (п)   Денис Ткачук
40 (п)   Артём Тимофеев
13 (п)   Мохаммед Рабиу
70 (п)   Антон Зиньковский
28 (п)   Паул Антон
11 (н)   Рамиль Шейдаев
1 (в)   Артур Анисимов
90 (з)   Андрей Хрипков
4 (з)   Артём Абрамов 29'
91 (з)   Лео Гогличидзе
92 (з)   Радик Хайруллов
17 (п)   Павел Голышев
41 (п)   Александр Сапета
10 (п)   Максим Палиенко
69 (п)   Александр Носов
74 (п)   Даниил Фомин 45'
77 (н)   Александр Салугин 5'
Запасной состав
14 (в)   Евгений Конюхов
81 (в)   Богдан Овсянников
2 (з)   Владимир Полуяхтов
90 (з)   Тарас Бурлак
44 (з)   Никита Чичерин
15 (з)   Георгий Зотов
95 (з)   Максим Карпов
78 (п)   Геннадий Киселёв
91 (н)   Павел Яковлев
99 (в)   Николай Сысуев
13 (п)   Павел Игнатович 29'
19 (п)   Алексей Скворцов
5 (п)   Тимур Аюпов
27 (п)   Аркадий Симанов
11 (н)   Артём Делькин
78 (н)   Дмитрий Воробьёв
14 (н)   Виктор Сергеев
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Трансляция
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'53
Карасёв остановил матч и показал специальный жест, которым показывает работа системы ВАР.
'52
Анисимов забрал мяч после навеса со штрафного, а самарцы обратились к Карасёву по поводу возможной игры рукой у Сапеты. Тут пенальти не будет.
'50
Момент «Крыльев»! Шейдаев убежал от соперника и пробил в дальний — Анисимов отразил перед собой, где успел всё подчистить Сапета!
'49
Денисов пострадал в стыке с Салугиным, у которого уже есть предупреждение.
'48
Удивительно, но активнее начали гости, который пошли в атаку и заработали штрафной.
'46
Второй тайм!
'45+1
Перерыв! Странный футбол. «Крылья» атаковали, создавали моменты, но чудом не забили. А в концовке ошиблись, подарив нижегородцам пенальти. Посмотрим, что будет дальше.
'45
ГОЛ! Фомин реализовал пенальти со второй попытки. Первую Карасёв заставил перебить. Дважды Рыжиков не угадал.
'43
Пенальти в ворота «Крыльев». Вот это поворот!
'42
Дмитрия Черышева удалили! Коуч «Нижнего» помешал Денисову ввести мяч в игру из аута, Карасёв сразу же отправил Черышева на трибуны.
'40
Рыжиков спас «Крылья» от автогола, который чуть не случился после срезки от своего же защитника.
'36
У «Нижнего» по-прежнему нет ударов по воротам Рыжикова. Интересно, за счёт чего команда хочет выйти в РПЛ?
'33
Паул Антон ушёл от защитника около штрафной и закрутил мяч под перекладину, Анисимову пришлось спасать!
'31
Шейдаев ворвался в штрафную и пробил рядом со штангой!
'30
Денисов наказан за опасный подкат.
'29
Игнатович вышел вместо защитника.
'29
Абрамова заменили.
'28
Шейдаева уронили на фланге. Очередной штрафной в пользу «Крыльев».
'25
Три в два убежали самарцы! Ткачук решился на удар с ходу, но послал мяч мимо цели.
'22
Ткачук перевёл мяч налево, откуда обострял Зиньковский — оборона гостей справилась.
'20
Паул Антон не успел замкнуть дальнюю штангу и подыграл себе рукой.
'19
Штанга спасла «Нижний»! Рохель выиграл борьбу и в прыжке срезал мяч в дальнюю штангу.
'18
Анисимов среагировал на дальний удар Паула Антона, отбив мяч на угловой.
'17
Примерно уже десять минут «Нижний» не может перейти на чужую половину поля. Видна разница в классе.
'14
Как же близки самарцы к голу! Сначала Шейдаев не попал в створ ударом головой из отличной позиции, а затем Зиньковский вошёл в штрафную и слишком просто ударил в дальний угол.
'12
Ткачук пришёл на фланг Зиньковского, где нарвался на жёсткий стык.
'11
Пенальти? Скорее всего, нет. Подача с фланга попала в Хрипкова, самарцы просили пенальти.
'10
Шейдаев выскочил на заброс, но первым на мяче оказался Анисимов.
'9
Зиньковский неудачно перевёл мяч на фланг Денисова — аут в пользу гостей.
'8
Рабиу подхватил мяч в центре штрафной «Нижнего» и пробил с лёта выше цели!
'6
Рыжиков уверенно забрал подачу нижегородцев.
'5
Карасёв вмешался в игру, наказав Салугина за грубый фол.
'3
Самарцы отошли назад. Им атаковать не нужно, счёт первого матча устраивает. «Нижний» пока присматривается.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного переходного матча за право играть в РПЛ: «Крылья Советов» — «Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. В первом матче победу одержали «Крылья Советов» — 3:1.