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Трансляция
С конца
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'37
Мохаммед не дал «Оренбургу» выбежать в контратаку — тактический фол на Козлове.
'35
И ещё один хороший момент создают оренбуржцы. Мяч после прострела от лицевой линии сквозняком прошёлся через всю гостевую вратарскую!
'33
После фланговой подачи Алвеша мяч добрался до дальнего угла вратарской, Терехов своим ударом немного не попал в ближний угол ворот «Арсенала»!
'31
Неудачный заброс мяча в штрафную площадь гостей — мяч улетел за лицевую линию.
'29
'29
Вновь Ожегович после борьбы за мяч упал на газон и начал корчиться от боли. Сербская футбольная школа, что тут скажешь.
'28
Сутормин за свой промах после дальнего удара извинился перед партнёрами по команде.
'27
Ожегович получил небольшое повреждение. Судья вынужден сделать паузу в игре.
'25
«Оренбург» продолжает в позиционных атаках прибывать, но и соперник к ним уже привык.
'23
Сутормин нарушил правила возле центра поля — сорвана атака туляков.
'21
'21
Опасно! Два опаснейших прострела с разных флангов вдоль ворот «Арсенала», но так и не нашлось кому их замкнуть!
'20
Беляев здорово сыграл на перехвате после обостряющей передачи Алвеша к штрафной гостей.
'18
'17
Беляев головой выбил мяч за пределы поля после подачи от бровки — угловой для хозяев.
'16
Не получила развития контратака «Арсенала» через правый фланг, а смотрелось всё очень перспективно.
'14
Левашов! Шахов после навеса к линии вратарской головой пробивал казалось наверняка, но тульский голкипер мяч отразил!
'12
«Арсенал» долго контролировал мяч на своей половине поля, но в итоге одна из передач получилась в аут.
'10
После подачи от угла поля при ударе с лёта Алвеш вместо мяча попал по голове Бакаеву — фол в атаке.
'9
Атака «Оренбурга» левым краем позволила заработать угловой удар.
'7
'6
Неплохую атаку правым краем провели хозяева, прострел низом от Малярова был прерван в центре штрафной.
'5
Дальний и очень неточный удар был по воротам «Оренбурга» — мяч улетел на трибуны.
'4
Пока команды больше используют дальние забросы мяча в переднюю линию.
'2
Алвеш открылся в гостевой штрафной площади, передача на него прошла, но уже в положении вне игры оказался Рикарду.
'1
Матч начался! С центра поля мяч разыграли оренбуржцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Кубка России: «Оренбург» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.