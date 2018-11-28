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Бостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингБаффало Сэйбрз
не начался
03:30
Оттава СенаторзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
04:00
Виннипег ДжетсЧикаго Блэкхоукс
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзАризона Койотс
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзЛос-Анджелес Кингз
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксВегас Голден Найтс
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Торонто РэпторсГолден Стэйт Уорриорз
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06:30
Сакраменто КингзЛос-Анджелес Клипперс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсИндиана Пэйсерс
не начался
Оренбург Арсенал

Сражение за полуфинал: «Арсенал» забил «Оренбургу». LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/4 финала Олимп — Кубка России «Оренбург» — «Арсенал»

«Оренбург» принимает тульский «Арсенал» в первом матче 1/4 финала Олимп — Кубка России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/4 финала  |   28 ноября 16:00   |  1 тайм
Оренбург
0:2
Арсенал
Стадион «Газовик», Оренбург | Главный судья: Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Сутормин 18'
Кангва 7'
Кангва 21'
Ожегович 30'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Александр Руденко
12 (з)   Андрей Малых
13 (з)   Сергей Терехов
6 (з)   Силвие Бегич
58 (з)   Адесойе Ойеволе
31 (з)   Виталий Шахов
77 (п)   Никита Маляров
8 (п)   Даниэль Мишкич
16 (п)   Рикарду Алвеш
19 (п)   Алексей Сутормин 18'
9 (н)   Андрей Козлов
36 (в)   Михаил Левашов
21 (з)   Виктор Альварес
5 (з)   Кадри Мохаммед
6 (з)   Максим Беляев
8 (з)   Гиа Григалава
9 (п)   Кирилл Комбаров
78 (п)   Зелимхан Бакаев
23 (п)   Игорь Горбатенко
11 (п)   Сергей Ткачёв
10 (н)   Эванс Кангва 7' 21'
45 (н)   Огнен Ожегович 30'
Запасной состав
56 (в)   Александр Довбня
91 (в)   Евгений Фролов
15 (з)   Дмитрий Андреев
10 (п)   Денис Попович
23 (п)   Сергей Бреев
29 (п)   Вадим Афонин
32 (п)   Артём Кулишев
86 (п)   Григорий Чиркин
7 (н)   Джордже Деспотович
11 (н)   Андреа Чуканов
1 (в)   Артур Нигматуллин
50 (в)   Егор Шамов
14 (з)   Анри Хагуш
33 (з)   Артём Сокол
71 (з)   Александр Денисов
7 (п)   Кантемир Берхамов
19 (п)   Резиуан Мирзов
70 (п)   Георги Костадинов
22 (п)   Даниил Лесовой
80 (н)   Ярослав Ивакин
17 (н)   Гурам Аджоев
18 (н)   Лука Джорджевич
Удары
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По воротам:
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'37
Мохаммед не дал «Оренбургу» выбежать в контратаку — тактический фол на Козлове.
'35
И ещё один хороший момент создают оренбуржцы. Мяч после прострела от лицевой линии сквозняком прошёлся через всю гостевую вратарскую!
'33
После фланговой подачи Алвеша мяч добрался до дальнего угла вратарской, Терехов своим ударом немного не попал в ближний угол ворот «Арсенала»!
'31
Неудачный заброс мяча в штрафную площадь гостей — мяч улетел за лицевую линию.
'29
Грязная игра со стороны Ожеговича! Локтем в грудь сопернику заехал Огнен — жёлтая карточка.
'29
Вновь Ожегович после борьбы за мяч упал на газон и начал корчиться от боли. Сербская футбольная школа, что тут скажешь.
'28
Сутормин за свой промах после дальнего удара извинился перед партнёрами по команде.
'27
Ожегович получил небольшое повреждение. Судья вынужден сделать паузу в игре.
'25
«Оренбург» продолжает в позиционных атаках прибывать, но и соперник к ним уже привык.
'23
Сутормин нарушил правила возле центра поля — сорвана атака туляков.
'21
ГОЛ! В быстрой атаке гостей Ткачёв сделал передачу между двух защитников, Кангва выскочил на ворота и своим ударом послал мяч между ног вратаря!
'21
Опасно! Два опаснейших прострела с разных флангов вдоль ворот «Арсенала», но так и не нашлось кому их замкнуть!
'20
Беляев здорово сыграл на перехвате после обостряющей передачи Алвеша к штрафной гостей.
'18
Корнер туляков привёл к контратаке соперника! Сутормин остановил прорыв Мохаммеда лишь с помощью фола — жёлтая карточка показана.
'17
Беляев головой выбил мяч за пределы поля после подачи от бровки — угловой для хозяев.
'16
Не получила развития контратака «Арсенала» через правый фланг, а смотрелось всё очень перспективно.
'14
Левашов! Шахов после навеса к линии вратарской головой пробивал казалось наверняка, но тульский голкипер мяч отразил!
'12
«Арсенал» долго контролировал мяч на своей половине поля, но в итоге одна из передач получилась в аут.
'10
После подачи от угла поля при ударе с лёта Алвеш вместо мяча попал по голове Бакаеву — фол в атаке.
'9
Атака «Оренбурга» левым краем позволила заработать угловой удар.
'7
ГОЛ! После удара из-за штрафной в исполнении Комбарова парировал мяч вратарь перед собой, Кангва набежал и добавил в цель!
'6
Неплохую атаку правым краем провели хозяева, прострел низом от Малярова был прерван в центре штрафной.
'5
Дальний и очень неточный удар был по воротам «Оренбурга» — мяч улетел на трибуны.
'4
Пока команды больше используют дальние забросы мяча в переднюю линию.
'2
Алвеш открылся в гостевой штрафной площади, передача на него прошла, но уже в положении вне игры оказался Рикарду.
'1
Матч начался! С центра поля мяч разыграли оренбуржцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Кубка России: «Оренбург» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.