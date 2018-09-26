'45+2

Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма. Сначала была более равная игра между двумя командами, но затем преимущество перешло к «Ливерпулю» и несколько шансов подопечные Клоппа не реализовали. Тем интереснее игра ожидается после перерыва.