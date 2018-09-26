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Трансляция
С конца
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'54
Шакири навесил с углового с правого фланга на ближнюю штангу, откуда неудачно попытался нанести удар головой Ловрен. Мяч полетел мимо створа ворот.
'52
Момент у «Ливерпуля»! Баркли ошибочно головой сбросил мяч назад в свою штрафную, что привело к выходу Мане на ворота, но чудом удар от Садио ногой парировал Кабальеро!
'50
'48
Ответная атака «Челси»! Виллиан здорово исполнил подачу с левого фланга атаки во вратарскую, где Мората пробил головой с близкой дистанции выше створа ворот!
'47
Момент у «Ливерпуля»! Кристенсен нелепой передачей назад вывел один на один Старриджа по центру! Даниэль обыграл Кабальеро, но удивительным образом пробил затем мимо пустых ворот!
'46
Начался второй тайм!
'45+2
Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма. Сначала была более равная игра между двумя командами, но затем преимущество перешло к «Ливерпулю» и несколько шансов подопечные Клоппа не реализовали. Тем интереснее игра ожидается после перерыва.
'44
Шакири перехватил неудачную передачу от Кристенсена у чужой штрафной, вышел на ударную позицию и мощно пробил, но выше створа ворот.
'42
Виллиан приблизился к чужой штрафной по центру, но затем неудачно попытался перевести мяч правее. Вышло в спину Баркли и за боковую линию поля.
'40
Еще один момент у «Ливерпуля»! Шакири навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где с 10-ти метров пробил головой Мане в дальний угол ворот, но Кабальеро вновь спас лондонцев от пропущенного гола!
'38
Момент у «Ливерпуля»! Наби Кейта вышел на ударную позицию у чужой штрафной, мощно пробил в дальний угол ворот, но Кабальеро в красивом прыжке среагировал!
'36
Мане здорово на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, прострелил в центр, но там на перехвате сыграл Фабрегас. Похоже было на игру рукой от испанца, но арбитр не отреагировал.
'34
Альваро Мората забрался во вне игры поблизости от чужой штрафной в ходе развития быстрой атаки «Челси».
'32
Морено исполнил передачу вперед по левому флангу атаки в направлении Мане, но против того надежно на опережение сыграл Аспиликуэта.
'30
Пока толком не получаются атакующие действия у футболистов «Ливерпуля» сегодня. Нужно прибавлять хозяевам в активности.
'28
Мозес и Морено столкнулись в жестком столкновении. Похоже, что был фол со стороны игрока «Челси», но арбитр не отреагировал.
'26
'25
Росс Баркли сорвал атаку «Ливерпуля» фолом против Наби Кейта. Арбитр обошелся без желтой карточки.
'23
Мане здорово скинул мяч под удар Старриджу, а тот пробил с выгодной позиции, но на пути у мяча оказался Аспиликуэта.
'21
'20
Еще один момент у «Челси»! Мората получил пас от Виллиана в чужой штрафной, нанес удар в ближний угол ворот, но там уже находился Миньоле.
'18
Момент у «Челси»! Фабрегас классной передачей вывел один на один Альваро Морату, тот сумел перебросить мяч через Миньоле, но затем не сумел попасть по воротам с острого угла.
'16
Морено забрался во вне игры на левом фланге атаки после передачи в исполнении Фабиньо от центра поля.
'14
Мозес получил передачу от Баркли и исполнил прострел в чужую штрафную, откуда вынес мяч подальше Матип.
'12
Росс Баркли получил передачу поблизости от чужой штрафной, решился на удар по воротам, но отправил мяч мимо створа ворот.
'10
Спокойно развивается у нас игра в эти минуты матча. Обе команды пока предпочитают не рисковать.
'8
Виллиан нанес удар со штрафного со средней дистанции, но отправил мяч заметно выше створа ворот Миньоле.
'7
Мозес сместился с фланга в центр у чужой штрафной, но был остановлен фолом со стороны Морено. Право на перспективный стандарт заработали гости.
'5
Наби Кейта вышел на ударную позицию у чужой штрафной, попытался пробить, но уверенно в рамке ворот сыграл Кабальеро.
'3
Первый угловой в матче заработали футболисты «Челси». После подачи с угла поля нанес удар головой Кристенсен, но отправил мяч выше створа ворот.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего раунда Кубка английской лиги: «Ливерпуль» — «Челси». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.