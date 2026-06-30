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Выходят за рамки: Украина попросила IMO признать «теневой флот» России военной целью

Financial Times: Украина просит признать «теневой флот» военной целью
Владимир Астапкович/РИА Новости

Украина обратилась в Международную морскую организацию (IMO) с просьбой признать суда так называемого «российского теневого флота» законными военными целями, сообщает Financial Times. Европейские страны, включая Британию и Францию, тем временем начали задерживать следующие из России танкеры. В посольстве России назвали это пиратством, а в Кремле пригрозили юридическими последствиями за реализацию нефти с задержанных судов.

Украина обратилась в Международную морскую организацию (IMO) с просьбой признать суда так называемого «теневого флота» законными военными целями, сообщает газета Financial Times.

Издание цитирует письмо вице-премьера Украины Алексея Кулебы в адрес IMO, в котором он ставит вопрос «можно ли рассматривать деятельность таких судов исключительно как обычные коммерческие операции».

В обращении Кулеба утверждает, что эти суда имеют «критическое значение для формирования бюджетных поступлений для РФ и продления ее военных усилий», а поэтому выходят за рамки обычного гражданского транспорта.

Усилия Европы

Ранее депутаты из Германии и Франции выступили с предложением усилить меры против «теневого флота», включая более строгие инспекции и задержание судов, нарушающих международные правила, сообщает агенство DPA.

В инициативе, представленной на заседании франко-германской парламентской ассамблеи, утверждается, что эти суда представляют не только геополитическую, но и экологическую угрозу и якобы используются для «диверсий и шпионажа».

Внешнеполитический представитель правящего блока ФРГ Юрген Хардт заявил, что флот подрывает санкции и угрожает безопасности Европы, и призвал к совместным действиям.

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Кроме того, присоединиться к борьбе с «теневым флотом» призвали в Швеции. Об этом также сообщает газета Financial Times.

14 июня глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что другие страны также должны принять меры по задержанию танкеров.

«Прежде чем попасть в Балтийское море, «теневой флот» проходит через другие европейские акватории. Крайне важно, чтобы все государства — члены ЕС разделили ответственность за сдерживание экосистемы, поддерживающей эти суда», — цитирует FT ее обращение.

Захват «теневых» кораблей

Ряд стран уже усилил борьбу с «теневыми» кораблями и начал их захват. Так, 14 июня премьер Великобритании Кир Стармер сообщил, что ВМС захватили танкер с российским грузом. Стармер подчеркнул, что это первый случай перехвата военными судна, относящегося к российскому «теневому флоту». Речь идет о танкере Smyrtos, который будет временно переведен на якорную стоянку у южного побережья Англии.

Операция по перехвату продолжалась шесть часов. В ней были задействованы вертолеты Морской авиационной группы (Chinook, Merlin Mk4 и Wildcat), самолеты RAF P-8, а также авианосцы HMS Sutherland и HMS Ledbury, говорится в официальном сообщении. По данным сервиса Marine Traffic, танкер Smyrtos ходит под флагом Камеруна. 5 июня он вышел из российского порта Усть-Луга в Ленинградской области. Порт назначения в документах не указан.

25 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва изучит юридические варианты ответа в связи с планами Британии по продаже нефти с танкера Smyrtos. По его словам, если такие судебные перспективы имеются, то Москва задействует их максимально в отношении тех, кто будет реализовывать эту нефть, и в отношении покупателей.

На прошлой неделе Франция также задержала аналогичное судно в Средиземном море: ВМС республики остановили вблизи Сицилии нефтяной танкер Deliver, который шел из России под флагом Камеруна. В настоящее время судно стоит на якоре под охраной. Посольство России назвало задержание танкера очередным фактом пиратства.

Кроме того, СМИ сообщали, что европейские союзники Украины усилили давление на реестры флагов в Барбадосе, Панаме и Камеруне, чтобы добиться принудительного снятия судов с регистрации в этих странах для получения законных оснований для их задержания.

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