«Мы не можем молчать»: почему в Чехии потребовали лишить Зеленского высшей награды

Чешская парламентская партия «Свобода и прямая демократия» выступила с инициативой лишить президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Чехии — ордена Белого льва. Предложение будет рассмотрено на встрече лидеров коалиционных партий. Автор инициативы, депутат Йиндржих Райхл отметил, что был вдохновлен примером польских политиков, лишивших Зеленского высшей награды за присвоение подразделению ВСУ имени «героев УПА».

Чешская партия «Свобода и прямая демократия» (SPD) будет добиваться лишения президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого льва — высшей государственной награды Чехии, передает информационное агентство ČTK.

Автором инициативы выступил депутат Йиндржих Райхл, который отметил, что был вдохновлен примером польских политиков.

« Мы не можем молчать по поводу того, что наша высшая государственная награда находится у человека, присваивающего военным подразделениям имена нацистских чудовищ », — сказал парламентарий.

Партия SPD входит в правительственную коалицию в Чехии, и предложение о лишении Зеленского награды будет выдвинуто на следующей встрече лидеров коалиционных партий. Кроме того инициативу внесут в нижнюю палату парламента республики.

Война орденов

Между Польшей и Украиной продолжается так называемая «война орденов» с взаимным возвратом государственных наград, начавшаяся после того, как в конце мая Владимир Зеленский присвоил одной из бригад ВСУ имя «героев УПА» (организация запрещена в России) — коллаборационистов, причастных к Волынской резне.

30 июня очередной польский политик вернул свою украинскую награду после этого шага — экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий передал свой украинский орден Ярослава Мудрого Мемориальному музею жертв Волынской резни. Об этом он сообщил в соцсети X.

Зеленский наградил экс-премьера Польши этим орденом в июне 2022 года.

«Пусть эта награда станет там символом памяти о десятках тысяч невинных поляков, зверски убитых во время Волынской резни. Раз коррумпированная украинская элита не способна сделать это сама, я сделаю это за нее», — написал он.

Моравецкий подтвердил, что передал награду в знак протеста против присвоения названия «героев УПА» подразделению ВСУ. Экс-премьер также потребовал запретить финансирование организаций, которые прославляют, оправдывают или поддерживают украинских националистов, причастных к убийствам поляков.

Ранее 23 июня две государственные награды Украине вернул вице-спикер сената Польши Михал Каминьский. В своем письме украинскому послу он подчеркнул, что получил их за многолетнюю поддержку евроинтеграции Украины.

«К сожалению, сегодня трудно отделаться от впечатления, что эта добрая воля не получила должного взаимного ответа», — приводит слова Каминьского 300Polityka.

Вернул орден по почте

Взаимный отказ от государственных наград между Польшей и Украиной продолжается более месяца. После того, как Владимир Зеленский в конце мая подписал указ о присвоении одному из подразделений наименования «героев УПА», президент

Польши Кароль Навроцкий инициировал процедуру лишения Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого орла , который был вручен украинскому президенту в 2023 году.

Навроцкий также заявил, что действия Зеленского говорят о неготовности Украины к вступлению в Евросоюз.

«Надо сказать ясно: это доказательство того, что те, кто говорил, что Украина должна войти в Европейский союз безо всяких условий, очень сильно ошибались», — сказал польский президент.

В связи с действиями Зеленского польский МИД вызвал посла Украины для вручения ноты протеста, а в парламенте призвали пересмотреть объемы военной помощи Киеву .

После этого Владимир Зеленский вернул орден Белого орла по почте , что министр канцелярии польского президента Ангешка Енджак назвала «оскорблением».

Кроме того глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от командорского креста со звездой ордена «За заслуги перед Польшей».

Вслед за ним от польских наград отказались глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, бывшие президенты Виктор Ющенко и Леонид Кучма, а также другие государственные деятели.

Bloomberg сообщил, что нынешняя ситуация в отношениях между Варшавой и Киевом негативно повлияла на конференцию по Украине в польском Гданьске и на деловые связи между двумя странами. Изначально конференция должна была способствовать привлечению польского бизнеса к контрактам на восстановление Украины после завершения боевых действий. При этом 25 июня РИА Новости сообщило, что конференция сопровождалась антиукраинским протестом.