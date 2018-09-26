Торпедо Москва

Курсы валют$ 65.76 (-0.063) 77.56 (+0.187)
Пенсионный советник
Москва: +8°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Франция / Лига 1
20:00
МонакоАнже
0:1
закончен
20:00
НантНицца
1:2
закончен
22:00
ТулузаСент-Этьен
2:3
закончен
Германия / Бундеслига
19:30
ВердерГерта
3:1
закончен
21:30
БаварияАугсбург
1:1
закончен
21:30
Ганновер-96Хоффенхайм
1:3
закончен
21:30
ФрайбургШальке-04
1:0
закончен
Испания / Примера
21:00
ЭспаньолЭйбар
1:0
закончен
22:00
Реал СосьедадРайо Вальекано
2:2
закончен
23:00
Атлетико МУэска
3:0
закончен
Италия / Серия А
22:00
Интер МФиорентина
2:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистЛокомотив
5:4 (ОТ)
закончен
17:00
Металлург МгСеверсталь
2:1
закончен
19:30
ЦСКАХК Сочи
2:1 (Б)
закончен
19:30
Динамо РЙокерит
2:1 (ОТ)
закончен
19:30
СлованСпартак
1:4
закончен
Кубок России
11:00
СахалинАрсенал
1:2
закончен
12:00
СКА-ХабаровскАхмат
3:3 (2:4)
закончен
17:00
Сызрань 2003Ростов
0:4
закончен
17:30
Луки-ЭнергияЕнисей
1:2
закончен
18:00
ВолгарьЗенит
0:4
закончен
18:30
ЧерноморецСпартак
0:1
закончен
19:00
ХимкиРубин
0:1 (ДВ)
доп. время
19:00
Нижний НовгородУфа
0:0 (ДВ)
доп. время
19:00
ЧайкаАнжи
1:3
закончен
20:15
Торпедо МоскваДинамо
0:1
перерыв
21:00
БалтикаЛокомотив
0:0
1 тайм
Испания / Примера
21:00
Атлетик БВильярреал
0:0
1 тайм
21:00
ЛеганесБарселона
0:1
1 тайм
23:00
ВаленсияСельта
не начался
23:00
СевильяРеал Мадрид
не начался
Германия / Бундеслига
19:30
ФортунаБайер
0:2
2 тайм
21:30
Боруссия ДНюрнберг
не начался
21:30
РБ ЛейпцигШтутгарт
не начался
21:30
Боруссия МАйнтрахт Ф
не начался
21:30
МайнцВольфсбург
не начался
Франция / Лига 1
20:00
АмьенРенн
1:0
2 тайм
20:00
БордоЛилль
1:0
2 тайм
20:00
КанМонпелье
1:2
2 тайм
20:00
ДижонЛион
0:3
2 тайм
20:00
МарсельСтрасбург
2:1
2 тайм
20:00
НимГенгам
0:0
2 тайм
22:00
ПСЖРеймс
не начался
Италия / Серия А
20:00
УдинезеЛацио
0:0
2 тайм
22:00
АталантаТорино
не начался
22:00
КальяриСампдория
не начался
22:00
ДженоаКьево
не начался
22:00
ЮвентусБолонья
не начался
22:00
НаполиПарма
не начался
22:00
РомаФрозиноне
не начался
Англия / Кубок лиги
21:45
АрсеналБрентфорд
не начался
21:45
ЛиверпульЧелси
не начался
21:45
Вест Хэм ЮнайтедМаклсфилд Таун
не начался
22:00
Тоттенхэм ХотспурУотфорд
не начался
Украина / Премьер-лига
17:00
МариупольДинамо К
0:2
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
Ак БарсКуньлунь Ред Стар
3:4
закончен
19:00
НефтехимикАмур
2:1
3 период
19:00
ТорпедоАдмирал
5:1
закончен
19:30
ВитязьБарыс
1:3
3 период
19:30
СКАСибирь
3:0
3 период
19:30
Динамо МнСалават Юлаев
0:3
перерыв
Италия / Серия А
20:00
СПАЛСассуоло
не начался
22:00
ЭмполиМилан
не начался
Испания / Примера
21:00
АлавесХетафе
не начался
21:00
ВальядолидЛеванте
не начался
23:00
ЖиронаБетис
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистСеверсталь
не начался
17:00
Металлург МгДинамо М
не начался
17:00
ТракторЛокомотив
не начался
19:30
ЦСКАСпартак
не начался
19:30
Динамо РХК Сочи
не начался
19:30
СлованЙокерит
не начался
Торпедо Москва Динамо

Страшное дерби: «Динамо» обыгрывает «Торпедо». LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/16 финала Олимп — Кубка России «Торпедо» — «Динамо»

«Торпедо» и «Динамо» в рамках московского дерби встречаются в матче 1/16 финала Олимп — Кубка России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
1/16 финала  |   26 сентября 20:15   |  перерыв
Торпедо Москва
0:1
Динамо
Стадион «имени Эдуарда Стрельцова», Москва | Главный судья: Алексей Еськов (Москва, Россия)
Марков 34' (пен)
Подробная статистика матча
Основные составы
22 (в)   Пётр Устинов
44 (з)   Артём Самсонов
6 (з)   Сергей Шустиков
16 (з)   Максим Шоркин
4 (п)   Александр Елисеев
24 (п)   Андрей Лях
11 (п)   Константин Кертанов
79 (п)   Константин Троянов
10 (п)   Рагим Садыхов
31 (н)   Денис Дёгтев
33 (н)   Иван Сергеев
31 (в)   Игорь Лещук
25 (з)   Алексей Козлов
4 (з)   Владимир Рыков
2 (з)   Григорий Морозов
3 (з)   Себастьян Хольмен
11 (з)   Иван Темников
23 (п)   Антон Соснин
27 (п)   Самба Соу
10 (п)   Фёдор Черных
8 (н)   Кирилл Панченко
7 (н)   Евгений Марков 34'
Запасной состав
85 (в)   Дмитрий Цицилин
55 (з)   Никита Сергеев
37 (з)   Артём Поникаров
14 (п)   Павел Соломатин
27 (п)   Олег Калугин
8 (п)   Никита Кашаев
9 (п)   Артем Селюков
1 (в)   Антон Шунин
24 (з)   Роман Евгеньев
34 (з)   Константин Рауш
22 (п)    Жоаозиньо
78 (п)   Данил Липовой
19 (п)   Владимир Москвичев
17 (н)   Антон Терехов
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'45+1
Свисток рефери на перерыв! «Динамо» минимально по счёту впереди.
'45
Кертанов и Морозов получили по «горчичнику" после стычки между собой.
'44
После штрафного от левой бровки мяч полетел во вратарскую «Динамо», голкипер ошибся на выходе из ворот, но удар головой получился выше цели!
'43
Лях получил скидку под удар, но вновь Андрея накрыли — Лещук в створе остался без работы.
'41
Удар Сергеева пришёлся в стенку, а уже повторные попытки получились даже не в направлении ворот.
'40
Рыков заплёл ноги Дёгтева! Перспективный стандарт для «Торпедо». До ворот не больше 25-ти метров.
'38
Темников не догнал мяч после попытки гостей начать атаку через левый край.
'36
«Динамо» получило нужную уверенность после забитого мяча. Черных у штрафной хозяев упал, но на этот раз свисток арбитра промолчал.
'34
ГОЛ! Марков пробил точно по центру ворот, а Устинов завалился в правый угол!
'33
Самсонов задел ногу Маркова, тот рухнул сразу на газон! Всё началось с того, что торпедовцы обрезались в центре поля.
'33
Пенальти Еськов поставил в ворота «Торпедо»!
'32
Марков после кросса с правого фланга мяч принял в чужой штрафной спиной к воротам, но вот удар с разворота получился неопасным.
'30
Стандарт хозяев от правого края штрафной площади. Передача Садыхова закончилась на Панченко, выбившего мяч подальше от своих ворот.
'29
Сергеев залез в офсайд после скидки мяча головой в его адрес.
'28
Лях довольно жёстко шипами въехал в ногу Соу — фол, но без карточки.
'27
Лях уже при атаке «Торпедо» вторым темпом зарядил с дальней дистанции — мяч блокирован ещё до штрафной площади.
'25
Вновь у гостей не сработал корнер, а в ответ у хозяев не получилось разжать пружину контратаки.
'24
Темников издали пробил по воротам, по пути рикошет,, приведший к очередному угловому у ворот «Торпедо».
'22
Розыгрыш мяча от углового флажка ничего бело-голубым не принёс.
'21
Штрафной удар гостей от левой бровки. Панченко подал в штрафную, мяч до Маркова не дошёл. Угловой динамовцы выжали из этого стандарта.
'19
Кертанов из-за штрафной подкручивал мяч под дальнюю штангу — Лещук не без труда отразил эту атаку «Торпедо»!
'17
Лещук легко забрал мяч в руки после подачи от угла поля.
'17
Ещё одна атака хозяев через правый край помогла заработать угловой удар.
'15
«Торпедо» в последние минуты гораздо лучше держит мяч. "
'13
Активность Шоркина привела к тому, что он грубо сыграл против соперника. Первая жёлтая карточка в матче.
'12
Шоркин без помех головой пробивал по воротам «Динамо» после подачи Елисеева — мяч прошёл рядом со штангой!
'10
После корнера в исполнении Панченко мяч был доставлен на ближнюю штангу, но там оборона торпедовцев разобралась!
'8
Панченко со стандарта пробил в стенку, Хольмен уже после подбора из штрафной угрожал воротам «Торпедо» — Устинов мяч парировал, а у Черных не получилось добивание!
'7
Панченко разгонял атаку «Динамо», но был сбит. Стандартное положение, но далеко от ворот.
'5
У Соснина при дальнем ударе по воротам «Торпедо» мяч сошёл с ноги — промах.
'3
Морозов после подключения в атаку по левому флангу не смог заработать угловой для гостей, хотя на этом очень настаивал.
'2
Зацепились торпедовцы за мяч у чужой штрафной, но вот пробить по воротам не удалось.
'1
Встреча началась! Первый удар по мячу в центре поля нанесли хозяева.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала Кубка России: «Торпедо» — «Динамо». Начало московского дерби запланировано на 20:15 по московскому времени.