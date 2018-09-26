Торпедо Москва

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Трансляция
С конца
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'45+1
Свисток рефери на перерыв! «Динамо» минимально по счёту впереди.
'45
'44
После штрафного от левой бровки мяч полетел во вратарскую «Динамо», голкипер ошибся на выходе из ворот, но удар головой получился выше цели!
'43
Лях получил скидку под удар, но вновь Андрея накрыли — Лещук в створе остался без работы.
'41
Удар Сергеева пришёлся в стенку, а уже повторные попытки получились даже не в направлении ворот.
'40
Рыков заплёл ноги Дёгтева! Перспективный стандарт для «Торпедо». До ворот не больше 25-ти метров.
'38
Темников не догнал мяч после попытки гостей начать атаку через левый край.
'36
«Динамо» получило нужную уверенность после забитого мяча. Черных у штрафной хозяев упал, но на этот раз свисток арбитра промолчал.
'34
'33
Самсонов задел ногу Маркова, тот рухнул сразу на газон! Всё началось с того, что торпедовцы обрезались в центре поля.
'33
Пенальти Еськов поставил в ворота «Торпедо»!
'32
Марков после кросса с правого фланга мяч принял в чужой штрафной спиной к воротам, но вот удар с разворота получился неопасным.
'30
Стандарт хозяев от правого края штрафной площади. Передача Садыхова закончилась на Панченко, выбившего мяч подальше от своих ворот.
'29
Сергеев залез в офсайд после скидки мяча головой в его адрес.
'28
Лях довольно жёстко шипами въехал в ногу Соу — фол, но без карточки.
'27
Лях уже при атаке «Торпедо» вторым темпом зарядил с дальней дистанции — мяч блокирован ещё до штрафной площади.
'25
Вновь у гостей не сработал корнер, а в ответ у хозяев не получилось разжать пружину контратаки.
'24
Темников издали пробил по воротам, по пути рикошет,, приведший к очередному угловому у ворот «Торпедо».
'22
Розыгрыш мяча от углового флажка ничего бело-голубым не принёс.
'21
Штрафной удар гостей от левой бровки. Панченко подал в штрафную, мяч до Маркова не дошёл. Угловой динамовцы выжали из этого стандарта.
'19
Кертанов из-за штрафной подкручивал мяч под дальнюю штангу — Лещук не без труда отразил эту атаку «Торпедо»!
'17
Лещук легко забрал мяч в руки после подачи от угла поля.
'17
Ещё одна атака хозяев через правый край помогла заработать угловой удар.
'15
«Торпедо» в последние минуты гораздо лучше держит мяч. "
'13
'12
Шоркин без помех головой пробивал по воротам «Динамо» после подачи Елисеева — мяч прошёл рядом со штангой!
'10
После корнера в исполнении Панченко мяч был доставлен на ближнюю штангу, но там оборона торпедовцев разобралась!
'8
Панченко со стандарта пробил в стенку, Хольмен уже после подбора из штрафной угрожал воротам «Торпедо» — Устинов мяч парировал, а у Черных не получилось добивание!
'7
Панченко разгонял атаку «Динамо», но был сбит. Стандартное положение, но далеко от ворот.
'5
У Соснина при дальнем ударе по воротам «Торпедо» мяч сошёл с ноги — промах.
'3
Морозов после подключения в атаку по левому флангу не смог заработать угловой для гостей, хотя на этом очень настаивал.
'2
Зацепились торпедовцы за мяч у чужой штрафной, но вот пробить по воротам не удалось.
'1
Встреча началась! Первый удар по мячу в центре поля нанесли хозяева.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала Кубка России: «Торпедо» — «Динамо». Начало московского дерби запланировано на 20:15 по московскому времени.