'90+4

И тут же финальный свисток прозвучал. Заслуженную победу одержал «Амкар» — здесь, в отличие от предыдущей пары, и изначально команда из Премьер-лиги выглядела предпочтительнее соперника, и игра это подтвердила. Конечно, будет ещё ответный матч, но в целом сложно поверить, что «Тамбов» сумеет пройти «Амкар», у команд разный класс всё-таки. А наша трансляция на этом завершена. Спасибо за внимание, ещё увидимся!