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Трансляция
С конца
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'90+4
И тут же финальный свисток прозвучал. Заслуженную победу одержал «Амкар» — здесь, в отличие от предыдущей пары, и изначально команда из Премьер-лиги выглядела предпочтительнее соперника, и игра это подтвердила. Конечно, будет ещё ответный матч, но в целом сложно поверить, что «Тамбов» сумеет пройти «Амкар», у команд разный класс всё-таки. А наша трансляция на этом завершена. Спасибо за внимание, ещё увидимся!
'90+4
Поскользнулся Идову в чужой штрафной, упустив шанс пробить по воротам после углового.
'90+3
Тут же у Форбса был шанс отличиться, закрутил он мяч под штангу со средней дистанции, но Вавилин в прыжке перевёл удар на угловой!
'90+3
Гащенков выполнил навес к воротам, но его партнёрам за мяч зацепиться не удалось.
'90+2
Штрафной на левом фланге заработал «Амкар».
'90
Три минуты осталось играть командам.
'88
Игнатович попал в офсайд.
'87
Чернышов выполнил навес к воротам со штрафного — защитники выбили мяч.
'85
Огуде не попал по воротам, пробив из правой части штрафной после навеса с углового.
'83
Баланович с левого фланга навесил в штрафную — Вавилин чётко сыграл на выходе на этот раз.
'81
Не получилась атака левым флангом у пермяков.
'79
'78
'78
'76
Шляков с левого фланга навесил в штрафную — Нигматуллин на месте.
'75
'74
'72
Форбс неточно пробил со средней дистанции.
'70
'70
'69
Гол навесил со штрафного к воротам, Форбс пробил головой от линии вратарской — Вавилин спас!
'69
'69
'68
Форбса, кстати, держал за руку соперник и завалил на газон в штрафной. Вполне можно было пенальти назначать.
'67
Момент! Комолов из правой части штрафной прострелил вдоль линии ворот, а Форбс в борьбе с соперником не сумел замкнуть передачу!
'66
'66
'64
Милькович с правого фланга навесил на дальнюю штангу, но никого из партнёров там не было.
'62
Продолжает контролировать мяч «Амкар».
'60
'58
Опасно! После ошибки Вавилова на выходе мяч заметался по штрафной «Тамбова», один удар заблокировала защита, затем мяч вылетел из штрафной, и Форбс со среднего расстояния пробил в перекладину!
'56
'56
'54
Форбс у штрафной развернулся и пробил в направлении дальнего угла — чуть неточно.
'52
Удар Комолова от линии штрафной пришёлся в защитника.
'51
'51
'49
Сиваков пробил со штрафного между игроками, стоявшими в «стенке» — Вавилов поймал мяч!
'48
Хороший штрафной зарабатывает «Амкар», совсем рядом с линией штрафной «Тамбова»,
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+2
Звучит свисток на перерыв. Была пара ярких моментов по ходу матча, но в целом достаточно спокойная игра идёт. Посмотрим, что будет во втором тайме, а пока отдохнём немного.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'44
Гол неточно пробил от линии штрафной, левее ворот полетел мяч.
'43
Милькович нарушил правила в центре поля.
'41
Вавилин вышел из ворот и выбил мяч кулаком после навеса к углу вратарской.
'39
Игнатович попал в офсайд в штрафной площади.
'37
Неплохой навес к воротам получился с этого стандарта, но гости отбились.
'36
В совсем неопасной ситуации «Тамбов» привёз себе угловой.
'34
Януш Гол! Форбс один убежал к чужой штрафной. дождался партнёров и навесил на Гола, которого защитники потеряли. Януш пробил в падении через себя, но немноно не попал!
'32
Трусевич из-за пределов штрафной пробил в левый нижний угол — Нигматуллин не сразу справился, сначала перед собой отбил и только через несколько секунд забрал его в руки.
'31
Огуде! Принял мяч в штрафной спиной к воротам, развернулся и пробил в ближний угол — Вавилов спас команду!
'30
В центре поля держится мяч в последние минуты.
'28
Рязанцев с углового навесил в штрафную — защита выиграла борьбу за мяч.
'26
Гол из правой части штрафной сделал скидку головой к центру, где Форбс не сумел опередить соперника.
'24
Форбс принял мяч в штрафной и готовился пробить уже, но Рыбин успел выбить у него мяч.
'22
Комолов нанёс удар по центру ворот — точно в Вавилина.
'21
Мурнин со стандартного положения прострелил в штрафную — точно в руки Нигматуллину.
'20
Трусевич из правой части штрафной пробил сильно, но неточно.
'18
Бирюков после дальнего заброса оказался в офсайде.
'17
Вошёл в штрафную Комолов и попытался пробить в дальний нижний угол, но в цель не попал.
'15
Комолов оказался на правой бровке, где легко ушёл от соперника с помощью замаха и опасно прострелил, но защитник сыграл на отбой.
'14
Игнатович подыграл себе рукой, обрабатывая мяч в атаке.
'12
Форбс не сумел зацепиться за длинную передачу Идову.
'10
Януш Гол грубо сыграл против соперника, арбитр решил пока не наказывать поляка.
'9
Комолов оказался на ударной позиции, но не решился на дальний удар, сделав хитрый проникающий пас, который был неточным.
'8
Пермяки заработали два угловых подряд. Вторая подача привела к ошибке Вавилина на выходе, но к мячу не дотянулся Огуде, поэтому удара так и не последовало.
'6
Пауза в матче из-за повреждения Кашчелана.
'5
Милькович отметился фолом в верховой борьбе у штрафной «Тамбова».
'4
Трусевич нарушил правила на фланге, не дав развернуться Рязанцеву.
'3
Комолов прорвался слева в штрафную и сделал прострел на ближнюю штангу, где неудачно на опережение сыграл Форбс, срезав мяч мимо цели.
'2
Активный прессинг навязывают пермяки сопернику, тамбовчане решили не рисковать, выбив мяч за чужую половину поля.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого переходного матча за право играть в РФПЛ: «Амкар» — «Тамбов». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.