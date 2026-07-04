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Над Россией за ночь сбили почти 400 беспилотников. Военная операция, день 1592-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1592-й день
Станислав Красильников/РИА Новости

За ночь над территорией России силы ПВО сбили 389 беспилотников противника, сообщили в Минобороны. В Харьковской области бойцы ВС РФ зашли на западные окраины села Малая Волчья и закрепляются на окраинах села Белый Колодезь, сообщает ТАСС. ВСУ запускают дроны для ударов по РФ с полигонов на территории Латвии, заявил генконструктор ЦКБР Кузякин. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
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09:29

В городе Токмак Запорожской области в память о пяти погибших при ударе ВСУ по местному рынку организован народный мемориал, к которому жители несут цветы, сообщили местные власти.

Сегодня в Токмакском муниципальном округе день траура.

09:17

Планы Латвии совместно с Украиной построить завод по производству беспилотников на границе с Россией носят провокационный характер, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в комментарии для РИА Новости.

«Провокационные планы Латвии по строительству на границе с Россией совместно с Украиной завода по производству БПЛА вполне вписываются в проводимую прибалтийскими республиками последовательно враждебную линию в отношении нашей страны», — подчеркнул дипломат.

09:05

В аэропорту Пулково (Петербург) введены временные ограничения на полеты, сообщает Росавиация.

09:01

🔴 В настоящий момент Петербург подвергается масштабной атаке беспилотников противника, сообщил губернатор города Александр Беглов. Работают средства ПВО.

08:49

России необходимы решительные удары по военной инфраструктуре, логистике и складам вооружений ВСУ, заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Таким образом он отреагировал на вчерашний удар ВСУ по рынку в городе Токмак Запорожской области.

«Необходимы решительные действия по военной инфраструктуре, логистике и складам вооружений. Все, что используется для ударов по российским городам и мирным людям, должно быть уничтожено. Виновные в ударе по Токмаку должны понести заслуженное наказание. России нужна скорейшая и решительная Победа», — отметил он.

08:38

Удар ВСУ привел к повреждению объектов инфраструктуры в Белгороде, сообщил врио губернатора Александр Шуваев. Зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. По предварительной информации, пострадавших нет.

08:27

В Ростовской области в ночь на 4 июля силы ПВО уничтожили ракеты и беспилотники в Чертковском, Тарасовском и Шолоховском районах, а также над акваторией Таганрогского залива, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

08:21

Над Ленинградской областью сбито 67 БПЛА противника, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Падение обломков зафиксировано в районе порта Высоцк, информация о последствиях уточняется.

08:15

ВСУ запускают дроны для ударов по РФ с полигонов на территории Латвии, заявил в комментарии для ТАСС генконструктор ЦКБР Кузякин.

По словам эксперта, ошибочно считать, что прибалтийские страны вступили в конфликт на стороне Украины только недавно. Негативное отношение к России на уровне их внешней политики является общей политической тенденцией стран Балтии чуть ли не с 1990-х годов.

08:09

В Харьковской области бойцы ВС РФ зашли на западные окраины села Малая Волчья и закрепляются на окраинах села Белый Колодезь, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

08:05

За ночь дежурные силы ПВО уничтожили над территорией России 389 беспилотников противника, сообщает Минобороны РФ.

Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

08:00

Сегодня 1592-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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