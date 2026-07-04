Белгород подвергся массированным ударам ВСУ. В городе возникли перебои со светом и водой

В Белгороде после ракетной атаки ВСУ возникли перебои с водой и светом

Белгород и Белгородский округ снова подверглись массированным ударам ВСУ. В результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, возникли пожары и перебои со светом и водой.

Белгород и Белгородский округ в ночь на 4 июля подверглись массированным ударам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Повреждения получили объекты инфраструктуры, из-за чего в областном центре возникли перебои с электроэнергией и водоснабжением.

На нескольких объектах начались пожары. По предварительным данным, при новой атаке никто не пострадал.

«Управы проводят обходы, фиксируют ущерб и помогают жителям. Повреждено порядка 6 автомобилей, фасад коммерческого предприятия. Информация уточняется», — написал в своем Telegram-канале мэр Белгорода Валентин Демидов.

О последствиях удара также сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев. По его словам, все оперативные и аварийные службы выехали на места происшествий. Пожарные расчеты приступили к тушению возгораний на нескольких инфраструктурных объектах. Масштабы ущерба власти рассчитывают уточнить после наступления светлого времени суток.

Утром погибла жительница Белгорода

Утром 3 июля Белгород и Белгородский округ уже подвергались ракетному обстрелу. Ракетную опасность объявили около 06:00. После серии взрывов региональный оперативный штаб сообщил о попаданиях и повреждении энергетической инфраструктуры. На территории одного из инфраструктурных объектов начался пожар, на место направили пожарные расчеты. В течение дня аварийные бригады восстанавливали электроснабжение и водоснабжение, однако вечером в городе вновь объявили ракетную опасность.

В результате обстрела погибла местная жительница. Мэр Белгорода Валентин Демидов уточнял, что в момент удара женщина находилась в автомобиле. Она получила осколочные ранения и умерла до приезда скорой помощи. Еще одну женщину госпитализировали в городскую больницу № 2.

Изначально власти сообщали, что при утренней атаке были повреждены пять автомобилей. После обследования территории число выявленных повреждений увеличилось. К 11:30 специалисты зафиксировали повреждения остекления в 68 квартирах пяти многоквартирных домов, а также 72 автомобилей.

Свет возвращали поэтапно

К 11:45 электричество удалось вернуть в северную часть города, а также частично на улицы Чичерина, Сумскую, Губкина и Архиерейскую. Электроснабжение городской больницы № 2, областной, инфекционной и онкологической больниц восстановили от основной сети. Одновременно часть потребителей переводили на резервные схемы.

Наиболее сложная ситуация сохранялась в районе Харьковской горы. В центре и северной части Белгорода подачу воды рассчитывали возобновить в течение двух часов, на Харьковской горе восстановительные работы могли занять до четырех часов. В Ивне, Грайвороне, Красной Яруге и Ракитном объекты водоснабжения подключали к генераторам.

В большей части Белгородского округа подачу коммунальных ресурсов также обеспечивали по резервной схеме. Без воды там некоторое время оставались около трех тысяч абонентов. Александр Шуваев заявлял, что основные восстановительные работы рассчитывали завершить до конца 3 июля.