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Нью-Орлеан ПеликансФиникс Санз
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Арсенал Л Манчестер Сити
«Арсенал» против «Ман Сити» Reuters
«Арсенал» против «Ман Сити»

«Горожане» отблагодарили Гвардиолу трофеем

«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги

«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в финале Кубка английской лиги, взяв первый трофей под руководством Хосепа Гвардиолы. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Финал  |   25 февраля 19:30   |  закончен
Арсенал Л
0:3
Манчестер Сити
0:3
Стадион «Уэмбли», Лондон | Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
Бельерин 24'
Рэмси 32'
Чемберс 47'
Уилшир 88'
Агуэро 18'
Фернандиньо 36'
Компани 58'
Сильва 65'
Компани 80'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Давид Оспина
24 (з)   Эктор Бельерин 24'
18 (з)   Начо Монреаль 26'
6 (з)   Лоран Косельни
20 (з)   Шкодран Мустафи
21 (з)   Калум Чемберс 65' 47'
8 (п)   Аарон Рэмси 73' 32'
29 (п)   Гранит Джака
11 (п)   Месут Озил
10 (п)   Джек Уилшир 88'
14 (н)   Пьер-Эмерик Обамейянг
1 (в)   Клаудио Браво
2 (з)   Кайл Уолкер
3 (з)    Данило
4 (з)   Венсан Компани 58' 80'
30 (з)   Николас Отаменди
25 (п)    Фернандиньо 52' 36'
17 (п)   Кевин Де
8 (п)   Илкай Гюндоган
21 (п)   Давид Сильва 65'
19 (п)   Лерой Зане 77'
10 (н)   Серхио Агуэро 89' 18'
Запасной состав
33 (в)   Петр Чех
31 (з)   Зеад Колашинац 26'
4 (з)   Пер Мертезакер
30 (п)   Эйнсли Мэйтленд-Найлс
35 (п)   Мохамед Эль-Ненни
23 (н)   Дэнни Уэлбек 65'
17 (н)   Алекс Айуоби 73'
31 (в)   Эдерсон Мораес
5 (з)   Джон Стоунс
14 (з)   Эмерик Лапорт
20 (п)   Бернарду Силва 52'
47 (п)   Филип Фоден 89'
35 (п)   Александр Зинченко
33 (н)   Габриэл Жезус 77'
Удары
40%
По воротам: 4
В створ: 2
Владение мячом
48%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 1
  • 13
Удары
60%
По воротам: 9
В створ: 3
Владение мячом
52%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 7
  • 2
  • 10
Трансляция
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'90+4
Всё, звучит финальный свисток. Хосеп Гвардиола завоёвывает свой первый и, безусловно, не последний трофей с «Манчестер Сити», а вот «Арсенал» в этом сезоне остаётся без турнирных побед. Из Кубка Англии «канониры» вылетели в стартовом раунде, проиграв «Ноттингем Форест» со счётом 2:4. А с чемпионатом уже фактически всё ясно — «Сити» опережает ближайшего преследователя, «Манчестер Юнайтед», на 13 очков, имея матч в запасе. «Арсенал» уступает «горожанам» 27 очков за 11 туров до финиша. А наша трансляция на этом завершена. Спасибо за внимание, ещё увидимся!
'90+3
Последовала передача в штрафную «Арсенала» после углового, где Данило оказался в офсайде.
'90+1
Бельерин получил мяч на линии штрафной, развернулся и пробил намного выше ворот.
'90
Три минуты добавил главный арбитр.
'89
Фоден вместо него.
'89
Агуэро под овации уходит с поля.
'88
Уилшир получил жёлтую карточку за споры с арбитром. Перед этим он ещё толкал Жезуса, который мешал ему штрафной разыграть. Там обошлось без «горчичника», а тут Джек его получил.
'85
Уэлбек нарушил правила в атаке.
'84
Не требуется замена, сможет продолжить матч Кайл.
'83
У Уокера какие-то проблемы возникли, сел он на газон. Врачи выбегают на поле, пауза в игре.
'81
На этот раз вовремя выскочил из ворот Браво, прервав передачу на Обамейянга.
'80
Компани получил отложенную жёлтую за фол.
'77
Габриэл Жезус на поле.
'77
Зане отправляется отдыхать.
'76
Это первый удар в направлении ворот был у «Арсенала» во втором тайме.
'75
Джака отобрал мяч у соперника перед штрафной, обработал его и резко пробил — немного выше ворот получилось.
'73
Ауйоби вместо Рэмси.
'73
Последняя замена в составе «Арсенала».
'71
Озил прострелил в штрафную — защита «Сити» спокойно перехватила мяч.
'70
Агуэро не удался рывок в штрафную мимо трёх соперников.
'68
85671 зритель присутствует на этом финальном матче.
'65
Уэлбек вместо Чемберса.
'65
Эту замену Арсен Венгер ещё при счёте 0:2 приготовил.
'65
Вот теперь с победителем турнира уже точно всё ясно.
'65
ГОЛ! Сильва получил мяч в штрафной и в борьбе с Чемберсом блестяще пробил с левой ноги в дальний нижний угол мимо голкипера!
'62
Рэмси попал в офсайд.
'60
Скорее всего, этот гол лишает «Арсенал» шансов на успех в Кубке.
'58
ГОЛ! Гюндоган сильно пробил низом со средней дистанции, а Компани в штрафной подправил направление полёта мяча, дезориентировав голкипера. Рядом Зане был в офсайде, но он мяча не коснулся.
'56
Отбился «Арсенал» после навеса Сильвы в штрафную.
'54
Браво выскочил за пределы штрафной, не попал по мячу, но всё-таки сумел корпусом оттереть Обамейянга от футбольного снаряда, не дав ему пробить по пустым воротам!
'52
Бернарду Силва вместо него.
'52
Не может продолжать игру бразилец.
'51
Фернандиньо захромал и схватился за бедро.
'49
Компани после навеса с углового и отскока мяча среагировал на отскок и пробил из-за штрафной — кто-то из защитников принял на себя удар!
'47
Чемберс жёлтую получил за жёсткую игру в отборе.
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+3
Звучит свисток на перерыв. В достаточно неплохом темпе идёт игра. «Сити» больше атаковал и один из своих шансов реализовал. У «Арсенала» есть ещё тайм, чтобы попытаться завоевать Кубок Лиги.
'45+2
Оспина вовремя вышел из ворот, опередив Агуэро после передачи Сане в штрафную.
'45+1
Бельерин с фланга попытался выполнить дальний заброс на Обамейянга, но не рассчитал с силой передачи.
'45
Две минуты добавлены к первому тайму.
'44
Гюндоган забрался в офсайд в момент передачи Сильвы.
'43
Де Брёйне добрался до мяча в штрафной и пробил в направлении правого угла, но футбольный снаряд чуть-чуть разминулся со штангой!
'41
Не получается атака левым флангом у «Манчестер Сити».
'39
Фернандиньо переборщил с силой передачи в штрафную, и мяч ушёл за лицевую.
'37
Слишком сильный навес со штрафного получился, Обамейянг никак допрыгнуть не мог.
'36
Фернандиньо получил предупреждение за грубую игру в отборе на правом фланге.
'34
Агуэро в прыжке после навеса пробил головой чуть выше ворот с близкого расстояния!
'32
Рэмси жёстко в отбор пошёл, прямой ногой в Сильву въехал.
'31
Де Брёйне и Сильва разыграли угловой, потом последовал навес — Мустафи выбил мяч головой.
'30
Сане прорвался по флангу и прострел из штрафной к воротам — мяч от ноги Чемберса отскочил на угловой.
'28
Джака дёрнул Сильву за футболку. Здесь без «горчичника» обошлось.
'26
Колашинац вместо него.
'26
Монреаль травму получил. Не может он продолжать игру.
'25
Сильва навесил в штрафную со стандарта — защитник вынес мяч.
'24
Бельерин получил жёлтую карточку. Руками он схватил Де Брёйне.
'22
Рэмси сильно пробил со штрафного в левый нижний угол, но Браво удалось накрыть мяч.
'20
Поведя в счёте, «Сити» забрал себе мяч. Перекатывают его «горожане» в районе центра поля.
'18
ГОЛ! Агуэро отличной передачей вывели на свободное пространство. Аргентинец убежал один на один с Оспиной и технично перебросил голкипера.
'17
Легко отбился «Сити» после навеса Озила со стандарта.
'16
Уолкер сбил соперника на фланге. Штрафной назначен.
'14
Озил нанёс удар со штрафного — «стенка» хорошо выпрыгнула, кто-то из защитников отбил мяч.
'12
Уилшир опасно прострелил в штрафную, но Компани заблокировал передачу.
'10
Агуэро нанёс плотный удар после разрезающей передачи Сильвы, но попал в кого-то из защитников.
'8
Опасно! Рэмси получил мяч в штрафной, мягко прострелил вдоль ворот, Обамейянг пробил в противоход Браво, но голкипер сумел отразить удар ногой в падении, а потом накрыл мяч!
'6
Последовал навес к штрафной «Арсенала», «канониры» отбились.
'5
Уолкер пробросил мяч себе на ход, разогнался на правом фланге и был сбит Уилширом.
'3
Сильва навесил с углового, Сане нанёс плотный удар в прыжке, который был заблокирован.
'1
Поехали! Ваш комментатор — Артём Тайманов.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка английской лиги: «Арсенал» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.