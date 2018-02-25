'90+4

Всё, звучит финальный свисток. Хосеп Гвардиола завоёвывает свой первый и, безусловно, не последний трофей с «Манчестер Сити», а вот «Арсенал» в этом сезоне остаётся без турнирных побед. Из Кубка Англии «канониры» вылетели в стартовом раунде, проиграв «Ноттингем Форест» со счётом 2:4. А с чемпионатом уже фактически всё ясно — «Сити» опережает ближайшего преследователя, «Манчестер Юнайтед», на 13 очков, имея матч в запасе. «Арсенал» уступает «горожанам» 27 очков за 11 туров до финиша. А наша трансляция на этом завершена. Спасибо за внимание, ещё увидимся!