'90+4
Всё, звучит финальный свисток. Хосеп Гвардиола завоёвывает свой первый и, безусловно, не последний трофей с «Манчестер Сити», а вот «Арсенал» в этом сезоне остаётся без турнирных побед. Из Кубка Англии «канониры» вылетели в стартовом раунде, проиграв «Ноттингем Форест» со счётом 2:4. А с чемпионатом уже фактически всё ясно — «Сити» опережает ближайшего преследователя, «Манчестер Юнайтед», на 13 очков, имея матч в запасе. «Арсенал» уступает «горожанам» 27 очков за 11 туров до финиша. А наша трансляция на этом завершена. Спасибо за внимание, ещё увидимся!
'90+3
Последовала передача в штрафную «Арсенала» после углового, где Данило оказался в офсайде.
'90+1
Бельерин получил мяч на линии штрафной, развернулся и пробил намного выше ворот.
'90
Три минуты добавил главный арбитр.
'89
'89
'88
'85
Уэлбек нарушил правила в атаке.
'84
Не требуется замена, сможет продолжить матч Кайл.
'83
У Уокера какие-то проблемы возникли, сел он на газон. Врачи выбегают на поле, пауза в игре.
'81
На этот раз вовремя выскочил из ворот Браво, прервав передачу на Обамейянга.
'80
'77
'77
'76
Это первый удар в направлении ворот был у «Арсенала» во втором тайме.
'75
Джака отобрал мяч у соперника перед штрафной, обработал его и резко пробил — немного выше ворот получилось.
'73
'73
'71
Озил прострелил в штрафную — защита «Сити» спокойно перехватила мяч.
'70
Агуэро не удался рывок в штрафную мимо трёх соперников.
'68
85671 зритель присутствует на этом финальном матче.
'65
'65
'65
Вот теперь с победителем турнира уже точно всё ясно.
'65
'62
Рэмси попал в офсайд.
'60
Скорее всего, этот гол лишает «Арсенал» шансов на успех в Кубке.
'58
'56
Отбился «Арсенал» после навеса Сильвы в штрафную.
'54
Браво выскочил за пределы штрафной, не попал по мячу, но всё-таки сумел корпусом оттереть Обамейянга от футбольного снаряда, не дав ему пробить по пустым воротам!
'52
'52
'51
Фернандиньо захромал и схватился за бедро.
'49
Компани после навеса с углового и отскока мяча среагировал на отскок и пробил из-за штрафной — кто-то из защитников принял на себя удар!
'47
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+3
Звучит свисток на перерыв. В достаточно неплохом темпе идёт игра. «Сити» больше атаковал и один из своих шансов реализовал. У «Арсенала» есть ещё тайм, чтобы попытаться завоевать Кубок Лиги.
'45+2
Оспина вовремя вышел из ворот, опередив Агуэро после передачи Сане в штрафную.
'45+1
Бельерин с фланга попытался выполнить дальний заброс на Обамейянга, но не рассчитал с силой передачи.
'45
Две минуты добавлены к первому тайму.
'44
Гюндоган забрался в офсайд в момент передачи Сильвы.
'43
Де Брёйне добрался до мяча в штрафной и пробил в направлении правого угла, но футбольный снаряд чуть-чуть разминулся со штангой!
'41
Не получается атака левым флангом у «Манчестер Сити».
'39
Фернандиньо переборщил с силой передачи в штрафную, и мяч ушёл за лицевую.
'37
Слишком сильный навес со штрафного получился, Обамейянг никак допрыгнуть не мог.
'36
'34
Агуэро в прыжке после навеса пробил головой чуть выше ворот с близкого расстояния!
'32
'31
Де Брёйне и Сильва разыграли угловой, потом последовал навес — Мустафи выбил мяч головой.
'30
Сане прорвался по флангу и прострел из штрафной к воротам — мяч от ноги Чемберса отскочил на угловой.
'28
Джака дёрнул Сильву за футболку. Здесь без «горчичника» обошлось.
'26
'26
'25
Сильва навесил в штрафную со стандарта — защитник вынес мяч.
'24
'22
Рэмси сильно пробил со штрафного в левый нижний угол, но Браво удалось накрыть мяч.
'20
Поведя в счёте, «Сити» забрал себе мяч. Перекатывают его «горожане» в районе центра поля.
'18
'17
Легко отбился «Сити» после навеса Озила со стандарта.
'16
Уолкер сбил соперника на фланге. Штрафной назначен.
'14
Озил нанёс удар со штрафного — «стенка» хорошо выпрыгнула, кто-то из защитников отбил мяч.
'12
Уилшир опасно прострелил в штрафную, но Компани заблокировал передачу.
'10
Агуэро нанёс плотный удар после разрезающей передачи Сильвы, но попал в кого-то из защитников.
'8
Опасно! Рэмси получил мяч в штрафной, мягко прострелил вдоль ворот, Обамейянг пробил в противоход Браво, но голкипер сумел отразить удар ногой в падении, а потом накрыл мяч!
'6
Последовал навес к штрафной «Арсенала», «канониры» отбились.
'5
Уолкер пробросил мяч себе на ход, разогнался на правом фланге и был сбит Уилширом.
'3
Сильва навесил с углового, Сане нанёс плотный удар в прыжке, который был заблокирован.
'1
Поехали! Ваш комментатор — Артём Тайманов.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка английской лиги: «Арсенал» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.