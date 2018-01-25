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Барселона Эспаньол
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси Reuters
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси

Месси вытащил «Барсу» в полуфинал

«Барселона» обыграла «Эспаньол» и вышла в финал Кубка Испании

«Барселона» на своем поле победила «Эспаньол» и по сумме двух встреч выбралась в полуфинал Кубка Испании по футболу. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
1/4 финала. 2-й матч  |   25 января 23:30   |  закончен
Барселона
2:0
Эспаньол
2:0
Стадион «Камп Ноу», Барселона | Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
Суарес 8'
Суарес 9'
Месси 25'
Месси 27'
Альба 38'
Паулиньо 82'
Кансеко 19'
Гранеро 60'
Гарсия 72'
Налдо 77'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Яспер Силлессен
18 (з)   Хорди Альба 38'
3 (з)   Херард Пике
23 (з)   Самуэль Юмтити
22 (з)   Алейкс Видаль 63'
20 (п)   Серхи Роберто
5 (п)   Серхио Бускетс
4 (п)   Иван Ракитич
8 (п)   Андрес Иньеста 68'
9 (н)   Луис Суарес 8' 9'
10 (н)   Лионель Месси 25' 27'
1 (в)   Пау Лопес
2 (з)   Марк Наварро
3 (з)   Аарон Кариколь
5 (з)    Налдо 77'
22 (з)   Марио Кансеко 19'
15 (п)   Давид Лопес
25 (п)   Серхи Дардер 46'
18 (п)   Хави Фуэго
4 (п)   Виктор Санчес 86'
23 (п)   Эстебан Гранеро 65' 60'
7 (н)   Херар Морено
Запасной состав
1 (в)   Марк-Андре тер
19 (з)   Лука Динь
24 (з)   Ерри Мина
15 (п)    Паулиньо 63' 82'
14 (п)   Филиппе Коутиньо 68'
21 (п)   Андре Гомеш
17 (н)   Пако Алькасер
13 (в)   Диего Лопес
6 (з)   Оскар Дуарте
16 (з)   Хави Лопес
14 (п)   Оскар Мелендо 86'
21 (п)   Марк Рока
11 (н)   Лео Баптистау 46'
9 (н)   Серхио Гарсия 65' 72'
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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  • Нарушения
Удары
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Трансляция
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'90+3
Матч окончен! «Барселона» уверенно обыграла «Эспаньол» в ответном матче четвертьфинала Кубка Короля. Сине-гранатовые мощно сыграли в первом тайме, а во второй половине гости чудом сохранили ворота на замке, справившись с опасными атаками «Барсы». Стоит отметить дебют Филиппе Коутиньо.
'90+3
Андре Гомеш вышел.
'90+3
Ракитич отправился отдыхать.
'90+1
Три минуты добавил арбитр.
'88
Месси замкнул подачу Ракитича ударом головой в штангу!
'88
Суарес загубил контратаку три в два, сделав плохой пас.
'86
Мелендо вышел.
'86
Виктор Санчес заменён.
'86
Месси нарвался на подножку на фланге.
'84
Паулиньо немного не успел за резким проникающим пасом Месси.
'82
Паулиньо нарвался на фол в ходе контратаки «Барсы», а потом бразилец решил накричать на арбитра, что стоило ему «горчичника».
'81
Хорди Альба в рамках правил помешал Херару Морено выскочить на прострел, а затем блокировал передачу с фланга.
'80
Суарес неточно пробил издали!
'79
Месси из-за пределов штрафной пробил вблизи штанги!
'78
Пике залез в положение вне игры, открываясь в штрафной на навес Месси со стандарта.
'77
Налдо задел ногу Месси, получив предупреждение.
'76
Бускетс грамотно подставился под фол, остановив затяжную атаку гостей.
'75
Пау Лопес спас! Коутиньо слева ворвался в штрафную и прострелил на Суареса, который топорно пробил в голкипера, а после отскока Пау Лопес отразил выстрел Ракитича!
'74
Юмтити подтолкнул соперника в борьбе за верховой мяч.
'73
Медицинская помощь понадобилась Суаресу.
'72
Серхио Гарсия грубо сыграл против Суареса, получив жёлтую карточку.
'71
Месси со стандарта запустил мяч намного выше ворот.
'70
Коутиньо сбили вблизи штрафной «Эспаньола».
'68
Коутиньо дебютировал в составе «Барселоны».
'68
Иньесту решили заменить.
'67
Серхио Гарсия сделал подачу на Херара Морено, у которого не получился удар в падении через себя!
'65
Серхио Гарсия в игре.
'65
Гранеро покинул поле.
'64
Суарес не смог обыграть соперника у лицевой линии.
'63
Паулиньо вышел.
'63
Видаля заменили.
'61
Суареса оставили в положении вне игры в момент передачи Месси.
'60
Видаль грубо обработал мяч после передачи Бускетса, а уже в следующем эпизоде получил по ногам от Гранеро, которого арбитр наказал «горчичником».
'59
Иньеста прорвался слева ближе к лицевой и сделал слишком сильный навес.
'58
Серхи Роберто разыграл комбинацию с Месси, а затем прострелил, но мяч угодил в защитника.
'55
Месси в быстрой атаке опасно пробил в ближний угол, заставив Пау Лопеса отбить мяч на угловой!
'53
Суарес потерял мяч, пытаясь обработать пас Месси на линии штрафной «Эспаньола».
'52
Новичок «Барсы», Филиппе Коутиньо, активно разминается за пределами поля.
'51
Баптистау протащил мяч через половину поля «Барсы» и пробил из-под Пике в ближний угол, который и контролировал Силлессен.
'49
Суареса сбили у края штрафной «Эспаньола».
'48
Арбитр проигнорировал падение Суареса в стыке с Налдо.
'47
Хорди Альба выскочил на заброс Иньесты, но не смог сделать прострел из-за удачно сыгравшего защитника.
'46
Баптистау постарается забить «Барселоне».
'46
Серхи Дардер заменён в перерыве.
'46
Начался второй тайм.
'45+1
Закончился первый тайм. «Барселона» очень сильно начала, забив быстрый гол. Сине-гранатовые не стали останавливаться на достигнутом, вскоре отличившись во второй раз. Вся игра проходила на половине поля «Эспаньола», который с трудом оборонялся. Впереди вторая часть встречи.
'45
Месси выскочил на заброс Бускетса из небольшого офсайда, не попав при этом в створ ворот!
'44
Иньеста был остановлен не по правилам. Продолжают гости часто нарушать правила.
'43
Видаль под прессингом Марио Эрмосо выпустил мяч в аут.
'41
Месси прихватил Марио Эрмосо на фланге. Даже Месси порой нарушает правила, чтобы помочь команде в обороне.
'40
Видаль подхватил мяч в чужой штрафной и пробил с лёта в подоспевшего защитника!
'38
Хорди Альба получил жёлтую карточку за опасный подкат.
'37
Юмтити выбил мяч после неплохого навеса гостей.
'36
Виктор Санчес ошибся с пасом по флангу. Очень много неточных передач у игроков «Эспаньола».
'34
Иньеста подключил к атаке Хорди Альбу, а тот прострелил в центр штрафной на Месси, удар которого прошёл вблизи со штангой!
'32
Суарес! Три в три выскочили игроки «Барсы» на чужую оборону, Видаль прострелил на Суареса, чей удар из убойной позиции был блокирован Наварро!
'32
Месси сделал проникающий пас в свободную зону на Видаля, но универсал «Барсы» не успел к мячу.
'30
Месси ударили по ногам в момент классного финта. Обошлось без карточки.
'28
Суарес не попал по мячу на границе вратарской после передачи Серхи Роберто!
'28
Суарес оставил мяч Месси в штрафной гостей, Лионель начал накручивать соперников, потом решил прострелить, но пас был блокирован.
'27
Месси получил «горчичник» за разговоры с арбитром. Оба форварда «Барсы» уже на карточках.
'25
ГОЛ! Месси отличился! Легендарный аргентинец подхватил мяч на границе чужой штрафной, оставив в дураках двух защитников «Эспаньола» и пробил с рикошетом от Налдо мимо Пау Лопеса в ворота!
'24
Виктор Санчес сделал отличный прострел на ближнюю штангу на Херара Морена, у которого не вышел удар с лёта.
'23
Суарес зацепился за мяч на фланге и начал смещаться в центр к штрафной, нарвавшись на отбор от Налдо.
'22
Хорди Альба накрыл соперника вблизи своей штрафной.
'21
Иньеста забрался в положение вне игры.
'20
Месси решил пробить с дальнего стандарта, но получилось неточно.
'19
Марио Эрмосо получили предупреждение за снос Месси.
'19
Пау Лопес кулаками отбил опасный навес Месси со стандарта!
'18
Серхи Роберто досталось по ногам недалеко от штрафной гостей.
'17
Длинный пас Юмтити оказался безадресным.
'15
Суарес, находясь в чужой штрафной, скинул мяч на Ракитича, которого опередил защитник.
'14
Мяч совсем не держится в ногах игроков «Эспаньола», которые не могут перейти центр поля.
'13
Серхи Роберто придержали на фланге, не дав ускориться на проникающий пас Видаля.
'10
Херар Морено опасно пробил из пределов штрафной «Барсы», Силлессену пришлось спасать команду!
'9
ГОЛ! Быстрый гол на счету Суареса! Месси сыграл по правому краю на Видаля, который вырезал отличный навес по границе вратарской, где без опеки оказался Луис Суарес, головой расстрелявший ворота!
'8
Суарес удостоился жёлтой карточки за неспортивное поведение.
'7
Хорди Альба слишком сильно сыграл на ход Суаресу, который выпустил мяч за пределы поля.
'6
Бускетс ошибся с диагональю на правый фланг, сделав пас в ноги соперника.
'4
Месси сделал классную диагональ в штрафную на Альбу, опасный прострел которого сумел перехватить защитник!
'2
Суарес оказался на газоне перед чужой штрафной, но арбитр не заметил нарушения.
'2
Альба вовремя сыграл на перехвате, остановив контратаку «Эспаньола» после ошибки Бускетса на своей половине поля.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Кубка Испании: «Барселона» — «Эспаньол». Начало каталонского дерби запланировано на 23:30 по московскому времени. В первом матче победил «Эспаньол» — 1:0.