'90+3
Матч окончен! «Барселона» уверенно обыграла «Эспаньол» в ответном матче четвертьфинала Кубка Короля. Сине-гранатовые мощно сыграли в первом тайме, а во второй половине гости чудом сохранили ворота на замке, справившись с опасными атаками «Барсы». Стоит отметить дебют Филиппе Коутиньо.
'90+3
'90+3
'90+1
Три минуты добавил арбитр.
'88
Месси замкнул подачу Ракитича ударом головой в штангу!
'88
Суарес загубил контратаку три в два, сделав плохой пас.
'86
'86
'86
Месси нарвался на подножку на фланге.
'84
Паулиньо немного не успел за резким проникающим пасом Месси.
'82
'81
Хорди Альба в рамках правил помешал Херару Морено выскочить на прострел, а затем блокировал передачу с фланга.
'80
Суарес неточно пробил издали!
'79
Месси из-за пределов штрафной пробил вблизи штанги!
'78
Пике залез в положение вне игры, открываясь в штрафной на навес Месси со стандарта.
'77
'76
Бускетс грамотно подставился под фол, остановив затяжную атаку гостей.
'75
Пау Лопес спас! Коутиньо слева ворвался в штрафную и прострелил на Суареса, который топорно пробил в голкипера, а после отскока Пау Лопес отразил выстрел Ракитича!
'74
Юмтити подтолкнул соперника в борьбе за верховой мяч.
'73
Медицинская помощь понадобилась Суаресу.
'72
'71
Месси со стандарта запустил мяч намного выше ворот.
'70
Коутиньо сбили вблизи штрафной «Эспаньола».
'68
'68
'67
Серхио Гарсия сделал подачу на Херара Морено, у которого не получился удар в падении через себя!
'65
'65
'64
Суарес не смог обыграть соперника у лицевой линии.
'63
'63
'61
Суареса оставили в положении вне игры в момент передачи Месси.
'60
'59
Иньеста прорвался слева ближе к лицевой и сделал слишком сильный навес.
'58
Серхи Роберто разыграл комбинацию с Месси, а затем прострелил, но мяч угодил в защитника.
'55
Месси в быстрой атаке опасно пробил в ближний угол, заставив Пау Лопеса отбить мяч на угловой!
'53
Суарес потерял мяч, пытаясь обработать пас Месси на линии штрафной «Эспаньола».
'52
Новичок «Барсы», Филиппе Коутиньо, активно разминается за пределами поля.
'51
Баптистау протащил мяч через половину поля «Барсы» и пробил из-под Пике в ближний угол, который и контролировал Силлессен.
'49
Суареса сбили у края штрафной «Эспаньола».
'48
Арбитр проигнорировал падение Суареса в стыке с Налдо.
'47
Хорди Альба выскочил на заброс Иньесты, но не смог сделать прострел из-за удачно сыгравшего защитника.
'46
'46
'46
Начался второй тайм.
'45+1
Закончился первый тайм. «Барселона» очень сильно начала, забив быстрый гол. Сине-гранатовые не стали останавливаться на достигнутом, вскоре отличившись во второй раз. Вся игра проходила на половине поля «Эспаньола», который с трудом оборонялся. Впереди вторая часть встречи.
'45
Месси выскочил на заброс Бускетса из небольшого офсайда, не попав при этом в створ ворот!
'44
Иньеста был остановлен не по правилам. Продолжают гости часто нарушать правила.
'43
Видаль под прессингом Марио Эрмосо выпустил мяч в аут.
'41
Месси прихватил Марио Эрмосо на фланге. Даже Месси порой нарушает правила, чтобы помочь команде в обороне.
'40
Видаль подхватил мяч в чужой штрафной и пробил с лёта в подоспевшего защитника!
'38
'37
Юмтити выбил мяч после неплохого навеса гостей.
'36
Виктор Санчес ошибся с пасом по флангу. Очень много неточных передач у игроков «Эспаньола».
'34
Иньеста подключил к атаке Хорди Альбу, а тот прострелил в центр штрафной на Месси, удар которого прошёл вблизи со штангой!
'32
Суарес! Три в три выскочили игроки «Барсы» на чужую оборону, Видаль прострелил на Суареса, чей удар из убойной позиции был блокирован Наварро!
'32
Месси сделал проникающий пас в свободную зону на Видаля, но универсал «Барсы» не успел к мячу.
'30
Месси ударили по ногам в момент классного финта. Обошлось без карточки.
'28
Суарес не попал по мячу на границе вратарской после передачи Серхи Роберто!
'28
Суарес оставил мяч Месси в штрафной гостей, Лионель начал накручивать соперников, потом решил прострелить, но пас был блокирован.
'27
'25
'24
Виктор Санчес сделал отличный прострел на ближнюю штангу на Херара Морена, у которого не вышел удар с лёта.
'23
Суарес зацепился за мяч на фланге и начал смещаться в центр к штрафной, нарвавшись на отбор от Налдо.
'22
Хорди Альба накрыл соперника вблизи своей штрафной.
'21
Иньеста забрался в положение вне игры.
'20
Месси решил пробить с дальнего стандарта, но получилось неточно.
'19
'19
Пау Лопес кулаками отбил опасный навес Месси со стандарта!
'18
Серхи Роберто досталось по ногам недалеко от штрафной гостей.
'17
Длинный пас Юмтити оказался безадресным.
'15
Суарес, находясь в чужой штрафной, скинул мяч на Ракитича, которого опередил защитник.
'14
Мяч совсем не держится в ногах игроков «Эспаньола», которые не могут перейти центр поля.
'13
Серхи Роберто придержали на фланге, не дав ускориться на проникающий пас Видаля.
'10
Херар Морено опасно пробил из пределов штрафной «Барсы», Силлессену пришлось спасать команду!
'9
'8
'7
Хорди Альба слишком сильно сыграл на ход Суаресу, который выпустил мяч за пределы поля.
'6
Бускетс ошибся с диагональю на правый фланг, сделав пас в ноги соперника.
'4
Месси сделал классную диагональ в штрафную на Альбу, опасный прострел которого сумел перехватить защитник!
'2
Суарес оказался на газоне перед чужой штрафной, но арбитр не заметил нарушения.
'2
Альба вовремя сыграл на перехвате, остановив контратаку «Эспаньола» после ошибки Бускетса на своей половине поля.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Кубка Испании: «Барселона» — «Эспаньол». Начало каталонского дерби запланировано на 23:30 по московскому времени. В первом матче победил «Эспаньол» — 1:0.