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«Барселона» уповает на Лионеля Месси sport.es
«Барселона» уповает на Лионеля Месси

Месси вывел «Барселону» в четвертьфинал

«Барселона» вышла в четвертьфинал Кубка Испании

«Барселона» разгромила «Сельту» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу и вышла в четвертьфинал турнира
1/8 финала. 2-й матч  |   11 января 23:30   |  закончен
Барселона
5:0
Сельта
5:0
Стадион «Камп Ноу», Барселона | Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)
Месси 13'
Месси 15'
Альба 28'
Суарес 31'
Ракитич 87'
Васс 46'
Аспас 46'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Яспер Силлессен
2 (з)   Нелсон Семеду
18 (з)   Хорди Альба 28'
3 (з)   Херард Пике 46'
14 (з)   Хавьер Маскерано
5 (п)   Серхио Бускетс
4 (п)   Иван Ракитич 87'
21 (п)   Андре Гомеш
8 (п)   Андрес Иньеста 63'
10 (н)   Лионель Месси 59' 13' 15'
9 (н)   Луис Суарес 31'
1 (в)   Серхио Альварес
2 (з)   Уго Мальо
19 (з)    Хонни
20 (з)   Серхи Гомес
3 (з)   Андреу Фонтас
16 (п)    Хосабед
18 (п)   Даниэль Васс 46' 46'
14 (п)   Станислав Лоботка
21 (н)   Эмре Мор
10 (н)   Яго Аспас 46' 46'
11 (н)   Пионе Систо 57'
Запасной состав
1 (в)   Марк-Андре тер
25 (з)   Томас Вермален 46'
19 (з)   Лука Динь
15 (п)    Паулиньо
20 (п)   Серхи Роберто
11 (н)   Усман Дембеле 59'
37 (н)   Хосе Арнаис 63'
13 (в)    Рубен
22 (з)   Густаво Кабраль
24 (з)   Факундо Ронкалья
6 (п)   Неманья  46' 46'
26 (п)   Брайс Мендес 57'
8 (п)   Педро Эрнандес
7 (н)   Максимилиано Гомес
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'90+1
Матч окончен! «Барселона» разгромила «Сельту» в ответном матче Кубка Испании! Каталонцы выдали мощный первый тайм, забив четыре безответных гола. Второй тайм оказался формальностью. «Барселона» уверенно вышла в четвертьфинал Кубка.
'89
Дембеле потерял мяч, попав под двойной прессинг в центре поля.
'87
ГОЛ! Ракитич забил пятый гол в ворота «Сельты»! Сначала Ракитич был близок к голу в быстрой атаке «Барсы», но защитники заблокировали его удар с линии вратарской. Дальнейший угловой всё же привёл к голу. Дембеле сделал простой навес на свободного хорвата, который головой пробил в угол ворот!
'85
Арнаис не догнал слишком сильную передачу по флангу.
'84
Вермален здорово сыграл в подкате против Макси Гомеса.
'82
Вермален плечом отразил подачу Хонни, выбив мяч на угловой.
'80
Суарес решился на удар с центра поля, увидев, что Серхио Альварес далеко вышел из ворот, но попасть в створ не удалось.
'79
Уго Мальо чуть ли не впервые подключился к атаке во втором тайме, но зацепиться за диагональ партнёра капитан «Сельты» не смог.
'76
Хорди Альба из-за неудачно обработки выпустил мяч в аут.
'74
Ракитич отметился неточным ударом из-за пределов штрафной.
'73
Арнаис выскочил на отличный заброс Дембеле и пробил в сетку ворот с внешней стороны!
'72
Суарес не сумел обработать прострел Хорди Альбы.
'70
Бускетса сбили у края штрафной «Сельты».
'69
Дембеле выдал отличное ускорение с центра поля, добежав до штрафной «Сельты», где его последующий удар был блокирован!
'68
Серхио Альварес справился с кручёным ударом Суареса!
'67
Дембеле классно сыграл в штрафную на Семеду, который прострелом в соперника заработал угловой.
'67
Семеду подключился к атаке справа и сделал подачу на свободного Суареса, который неудачно пробил с лёта, послав мяч выше цели!
'63
Макси Гомес ворвался в штрафную «Барселоны», на замахе убрал соперника и наткнулся на своевременный подкат Семеду!
'63
Арнаис вышел.
'63
Иньеста ушёл.
'62
Иньесте не дали обработать мяч в центре поля, выбив снаряд в аут.
'59
Дембеле в игре.
'59
Месси дали отдохнуть.
'57
Брайс Мендес вышел.
'57
Систо покинул поле.
'57
Суарес выбежал на проникающий пас и с острого угла пробил в штангу, но этот удар не был засчитан из-за положения вне игры.
'57
Суаресу не дали выскочить на свидание с Альваресом!
'56
«Барселона» начинает доигрывать матч, умышленно тормозя свои атаки в центре поля.
'53
Прострел Семеду оказался недосягаемым для Суареса.
'52
Фонтас умышленно придержал Андре Гомеша, который убегал по правому флангу.
'51
Уго Мальо подстраховал Серхи Гомеса, который потерял мяч на своей половине поля.
'49
Фонтас перехватил опасный прострел Суареса, не дав мячу дойти до Гомеша.
'47
Систо не сумел обыграть один в один Семеду.
'46
Радоя вышел в опорную зону «Сельты».
'46
Васс также был заменён.
'46
Макси Гомес вышел.
'46
Аспаса сняли с игры.
'46
Вермален вышел.
'46
Пике заменили в перерыве.
'46
Начался второй тайм.
'45
Закончился первый тайм. «Барселона» выдала очень сильный первый тайм против «Сельты». Каталонцы забили два однотипных быстрых гола, а затем добили соперника двумя голами в середине тайма. «Сельта» практически не отвечала на результативные атаки хозяев. Перерыв.
'45
Не засчитан гол Суареса! Уругваец выбежал на проникающий пас Месси из положения вне игры и пробил под дальнюю штангу!
'43
Аспас немного не подстроился к перспективной скидке Васса, находясь во вратарской «Барсы».
'42
Андре Гомеш прошёл справа к лицевой и сделал простой навес в руки Серхио Альваресу.
'41
Альба в простой ситуации ошибся с пасом на Суареса.
'38
Хорди Альбу не пустили в штрафную «Сельты» на заброс Иньесты.
'36
Хонни сыграл на перехвате, не дав передаче дойти до Суареса. Опасно играет «Барселона».
'34
Вновь оборона «Сельты» чуть не соорудила гол, начав делать ненужные передачи у вратарской! Опасная атака «Барсы» закончилась прострелом Хорди Альбы на Суареса, который был в офсайде.
'33
Продолжает «Барселона» владеть мячом, чувствуя ослабление «Сельты».
'31
ГОЛ! Ужасная ошибка обороны «Сельты» позволила отличиться Суаресу. Сначала Месси сохранил мяч, проиграв борьбу у чужой штрафной, а уже после ошибки Суареса с обостряющим пасом на первый план вышел Систо, который вздумал дать пас назад в опасной ситуации. Суарес отлично сыграл на перехвате передачи Систо и расстрелял ближнюю девятку ворот!
'30
Систо пришлось отработать в обороне, чтобы помешать подключиться к атаке Семеду.
'28
ГОЛ! Хорди Альба забил с передачи Месси! Аргентинец увидел забегание Хорди слева и вырезал отличный пас, который заставил Серхио Альвареса ошибиться на выходе, поэтому Альбе оставалось только попасть по пустым воротам, что он и сделал!
'26
Суарес выскочил на заброс у вратарской «Сельты» и после резкого разворота нанёс удар, но мяч полетел вблизи дальней штанги!
'24
Маскерано заблокировал опасный удар Аспаса из пределов штрафной!
'22
Иньеста после классной передачи пяткой от Месси вышел на ударную позицию, пробив под перекладину, но Серхио Альварес выручил свою команду!
'21
Суарес в перспективной ситуации вместо удара решил сыграть направо, но на пути мяча стал защитник, после отскока от которого издали неточно пробил Ракитич.
'20
Суарес чуть не воспользовался обрезом Систо в центре поля, но арбитр спас «Сельту», зафиксировав фол против темнокожего датчанина.
'19
Ракитич ошибся с передачей на правом фланге «Барселоны».
'17
«Сельта» совсем перестала владеть мячом, видно, что гости подсели после двух быстрых мячей каталонцев.
'15
ГОЛ! Быстрый дубль Месси! Вновь сработала достаточно простая комбинация с Хорди Альбой. Месси подключил слева Альбу, а тот прострелил в ответ на аргентинца, который повторил удар первого гола, на сей раз Серхио Альварес оказался не у дел.
'13
ГОЛ! Отличная атака «Барсы» привела к голу Месси! Хорди Альба ускорился слева на заброс и сыграл в штрафную на свободного Месси, который с лёта пробил в правый угол, Серхио Альварес не успел сориентироваться, отразив мяч в свои ворота!
'12
Пике в последний момент опередил Васса после опасного прострела Уго Мальо!
'10
Месси разогнал контратаку два в одного, но затянул с пасом направо, нарвавшись на отбор. В атаке вторым темпом Месси пробил из-за пределов штрафной, но голкипер гостей справился.
'9
Суарес заработал угловой, розыгрыш которого ни к чему не привёл.
'7
Месси сыграл на край штрафной на Суареса, а тот в ответ прострелил на аргентинца, который уже был закрыт защитниками.
'5
Серхи Гомес перехватил прострел Хорди Альбы.
'4
Андре Гомеш не допрыгнул к опасному навесу Суареса!
'3
Лоботка сбил Бускетса на чужой половине поля. Очень активное начало от гостей.
'2
Уго Мальо вернулся в свою штрафную, где помешал Месси пробить по воротам!
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Кубка Испании: «Барселона» — «Сельта». Начало встречи запланировано на 23:30 по московскому времени. Первый матч завершился вничью — 2:2.