'90+1
Матч окончен! «Барселона» разгромила «Сельту» в ответном матче Кубка Испании! Каталонцы выдали мощный первый тайм, забив четыре безответных гола. Второй тайм оказался формальностью. «Барселона» уверенно вышла в четвертьфинал Кубка.
'89
Дембеле потерял мяч, попав под двойной прессинг в центре поля.
'87
'85
Арнаис не догнал слишком сильную передачу по флангу.
'84
Вермален здорово сыграл в подкате против Макси Гомеса.
'82
Вермален плечом отразил подачу Хонни, выбив мяч на угловой.
'80
Суарес решился на удар с центра поля, увидев, что Серхио Альварес далеко вышел из ворот, но попасть в створ не удалось.
'79
Уго Мальо чуть ли не впервые подключился к атаке во втором тайме, но зацепиться за диагональ партнёра капитан «Сельты» не смог.
'76
Хорди Альба из-за неудачно обработки выпустил мяч в аут.
'74
Ракитич отметился неточным ударом из-за пределов штрафной.
'73
Арнаис выскочил на отличный заброс Дембеле и пробил в сетку ворот с внешней стороны!
'72
Суарес не сумел обработать прострел Хорди Альбы.
'70
Бускетса сбили у края штрафной «Сельты».
'69
Дембеле выдал отличное ускорение с центра поля, добежав до штрафной «Сельты», где его последующий удар был блокирован!
'68
Серхио Альварес справился с кручёным ударом Суареса!
'67
Дембеле классно сыграл в штрафную на Семеду, который прострелом в соперника заработал угловой.
'67
Семеду подключился к атаке справа и сделал подачу на свободного Суареса, который неудачно пробил с лёта, послав мяч выше цели!
'63
Макси Гомес ворвался в штрафную «Барселоны», на замахе убрал соперника и наткнулся на своевременный подкат Семеду!
'63
'63
'62
Иньесте не дали обработать мяч в центре поля, выбив снаряд в аут.
'59
'59
'57
'57
'57
Суарес выбежал на проникающий пас и с острого угла пробил в штангу, но этот удар не был засчитан из-за положения вне игры.
'57
Суаресу не дали выскочить на свидание с Альваресом!
'56
«Барселона» начинает доигрывать матч, умышленно тормозя свои атаки в центре поля.
'53
Прострел Семеду оказался недосягаемым для Суареса.
'52
Фонтас умышленно придержал Андре Гомеша, который убегал по правому флангу.
'51
Уго Мальо подстраховал Серхи Гомеса, который потерял мяч на своей половине поля.
'49
Фонтас перехватил опасный прострел Суареса, не дав мячу дойти до Гомеша.
'47
Систо не сумел обыграть один в один Семеду.
'46
'46
'46
'46
'46
'46
'46
Начался второй тайм.
'45
Закончился первый тайм. «Барселона» выдала очень сильный первый тайм против «Сельты». Каталонцы забили два однотипных быстрых гола, а затем добили соперника двумя голами в середине тайма. «Сельта» практически не отвечала на результативные атаки хозяев. Перерыв.
'45
Не засчитан гол Суареса! Уругваец выбежал на проникающий пас Месси из положения вне игры и пробил под дальнюю штангу!
'43
Аспас немного не подстроился к перспективной скидке Васса, находясь во вратарской «Барсы».
'42
Андре Гомеш прошёл справа к лицевой и сделал простой навес в руки Серхио Альваресу.
'41
Альба в простой ситуации ошибся с пасом на Суареса.
'38
Хорди Альбу не пустили в штрафную «Сельты» на заброс Иньесты.
'36
Хонни сыграл на перехвате, не дав передаче дойти до Суареса. Опасно играет «Барселона».
'34
Вновь оборона «Сельты» чуть не соорудила гол, начав делать ненужные передачи у вратарской! Опасная атака «Барсы» закончилась прострелом Хорди Альбы на Суареса, который был в офсайде.
'33
Продолжает «Барселона» владеть мячом, чувствуя ослабление «Сельты».
'31
'30
Систо пришлось отработать в обороне, чтобы помешать подключиться к атаке Семеду.
'28
'26
Суарес выскочил на заброс у вратарской «Сельты» и после резкого разворота нанёс удар, но мяч полетел вблизи дальней штанги!
'24
Маскерано заблокировал опасный удар Аспаса из пределов штрафной!
'22
Иньеста после классной передачи пяткой от Месси вышел на ударную позицию, пробив под перекладину, но Серхио Альварес выручил свою команду!
'21
Суарес в перспективной ситуации вместо удара решил сыграть направо, но на пути мяча стал защитник, после отскока от которого издали неточно пробил Ракитич.
'20
Суарес чуть не воспользовался обрезом Систо в центре поля, но арбитр спас «Сельту», зафиксировав фол против темнокожего датчанина.
'19
Ракитич ошибся с передачей на правом фланге «Барселоны».
'17
«Сельта» совсем перестала владеть мячом, видно, что гости подсели после двух быстрых мячей каталонцев.
'15
'13
'12
Пике в последний момент опередил Васса после опасного прострела Уго Мальо!
'10
Месси разогнал контратаку два в одного, но затянул с пасом направо, нарвавшись на отбор. В атаке вторым темпом Месси пробил из-за пределов штрафной, но голкипер гостей справился.
'9
Суарес заработал угловой, розыгрыш которого ни к чему не привёл.
'7
Месси сыграл на край штрафной на Суареса, а тот в ответ прострелил на аргентинца, который уже был закрыт защитниками.
'5
Серхи Гомес перехватил прострел Хорди Альбы.
'4
Андре Гомеш не допрыгнул к опасному навесу Суареса!
'3
Лоботка сбил Бускетса на чужой половине поля. Очень активное начало от гостей.
'2
Уго Мальо вернулся в свою штрафную, где помешал Месси пробить по воротам!
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Кубка Испании: «Барселона» — «Сельта». Начало встречи запланировано на 23:30 по московскому времени. Первый матч завершился вничью — 2:2.