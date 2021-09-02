Польская девушка-боец ММА спровоцировала драку секс-игрушкой на дуэли взглядов

Девушка-боец смешанных единоборств из Польши Ева Бродницка спровоцировала потасовку во время дуэли взглядов перед поединком с соотечественницей Аньелой Богуш в рамках промоушена High League. Об этом сообщает РБК.
Во время традиционной церемонии Бродницка получила пакет от кого-то из своей команды, достала из него фаллоимитатор и спрятала за спиной. Подойдя к Богуш она сунула предмет в лицо своей сопернице, спровоцировав драку. Спортсменок быстро разняли.
В конечном итоге это не помогло Бродницкой, проводившей свой первый бой по правилам ММА. Она уступила сопернице техническим нокаутом в третьем раунде. Богуш выиграла все свои три поединка.
37-летняя Бродницка ранее выступала в боксе. На ее счету 21 поединок и 20 побед. Она является бывшей чемпионкой Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 58,9 кг.
Ранее сообщалось, что российский боец смешанного стиля (MMA) Артур Кулицкий принес извинения перед главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым за высказывания о его сторонниках.
Прежде Кулицкий опубликовал видео, в котором он называет сторонников главы Чеченской республики «кадыровцами-беспредельщиками, готовыми ради денег на все». Позднее он удалил ролик.
This was happen last weekend in High League promotion in Poland.— Bruno Massami (Бруно Массами) (@BrMassami) August 31, 2021
In that fight, Ewa Brodnicka lost to Aniela "Lil Masti" Bogusz by TKO in R3 https://t.co/0z0vaowyyj pic.twitter.com/4ZbtLoSRTH