Польская девушка-боец ММА спровоцировала драку секс-игрушкой на дуэли взглядов

Девушка-боец смешанных единоборств из Польши Ева Бродницка спровоцировала потасовку во время дуэли взглядов перед поединком с соотечественницей Аньелой Богуш в рамках промоушена High League. Об этом сообщает РБК.

Во время традиционной церемонии Бродницка получила пакет от кого-то из своей команды, достала из него фаллоимитатор и спрятала за спиной. Подойдя к Богуш она сунула предмет в лицо своей сопернице, спровоцировав драку. Спортсменок быстро разняли.

В конечном итоге это не помогло Бродницкой, проводившей свой первый бой по правилам ММА. Она уступила сопернице техническим нокаутом в третьем раунде. Богуш выиграла все свои три поединка.

37-летняя Бродницка ранее выступала в боксе. На ее счету 21 поединок и 20 побед. Она является бывшей чемпионкой Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 58,9 кг.

This was happen last weekend in High League promotion in Poland.



In that fight, Ewa Brodnicka lost to Aniela "Lil Masti" Bogusz by TKO in R3 https://t.co/0z0vaowyyj pic.twitter.com/4ZbtLoSRTH