Слуцкий рассказал о разнице между лидером и звездой команды

Бывший главный тренер сборной России, а ныне наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о разных типах игроков и их роли в футбольной команде.

«Лидер и звезда — две большие разницы. Человек может быть лидером, вести за собой команду, показывать пример и быть главным в раздевалке, но на поле быть не самым ярким игроком. Звезда, наоборот, часто бывает аутична, требует специального внимания, обращения. Эту звезду нужно постоянно протирать, чтобы она блестела. У меня был футболист, который вообще не тренировался. Он неделю лежал на кушетке, но потом выходил на поле и делал результат», — приводит слова Слуцкого «Бизнес Online».

Помимо своей российской карьеры главного тренера Леонид Слуцкий известен своей работой в качестве наставника иностранных команд «Халл Сити» из Англии и голландского «Витесса».

Ранее главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о зарплате Станислава Черчесова в сборной России.