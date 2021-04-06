Трусова считает себя готовой к взрослому фигурному катанию

16-летняя российская фигуристка Александра Трусова высказалась о жесткой конкуренции в своем виде спорта.

«Во-первых, меня не пугают разговоры о том, что в будущем я стану менее юркой. Во-вторых, я считаю, что уже достаточно взрослая для фигурного катания. Расту с каждым годом и в рост, и в вес — и владею собой», — передает слова Трусовой «Матч ТВ».

Напомним, 1 апреля директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о том, что Трусова вернется от тренера Александра Плющенко к Этери Тутберидзе. Интересно, что Тутберидзе и Плющенко не подтвердили эту новость.

На чемпионате мира 2021 года в Стокгольме Трусова заняла третье место, несмотря на то, что перед произвольной программой она шла на 12-м месте. Также под руководством Евгения Плющенко она взяла бронзу на чемпионате России, выиграла два этапа Кубка страны и заняла четвертое место на этапе Гран-при в Москве.

Ранее американский журналист Дейв Лиз посоветовал российской фигуристке Александре Трусовой вернуться к тренеру Этери Тутберидзе.