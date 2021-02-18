Тарасова высказалась о пропуске Щербаковой и Трусовой финала Кубка России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о пропуске Анной Щербаковой и Александрой Трусовой финала Кубка России в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, совместное решение Федерации фигурного катания и тренерского штаба спортсменок по поводу их неучастия на последнем перед чемпионатом мира старте является верным.

Также Тарасова заявила, что отсутствие Трусовой и Щербаковой можно объяснить тем, что у них выдался насыщенный сезон.



Ранее Евгений Плющенко объяснил отсутствие заявки бронзовой призерки чемпионата Европы 2020 года Александры Трусовой на финал Кубка России.