Тренер «Барселоны» Куман оценил шансы на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман оценил шансы команды на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, передает «Би-би-си».

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов подопечные Кумана проиграли со счетом 1:4 «ПСЖ». Примечательно, что «Барселона» открыла счет в поединке на 27-й минуте, однако парижская команда быстро сравняла, а во втором тайме в ворота каталонцев были забиты еще три мяча.

«Я мог бы соврать, но после поражения 1:4 на своем поле шансов на выход в следующий раунд очень мало. Этот матч наглядно показал, что нам нужно много работать для достижения своих целей, особенно в Лиге чемпионов», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что «Барселона» пропустила 12 мячей в двух последних матчах плей-офф ЛЧ.