Бывший главный тренер сборной России поделился мнением о матче с командой Турции

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о результате матча пятого тура группового этапа Лиги наций с национальной командой Турции, передает «Чемпионат.com».

Напомним, что встреча проходила в Стамбуле и завершилась со счетом 3:2 в пользу сборной Турции.

По словам тренера, остался неприятный осадок от поражения и такие игры всегда оставляют на душе неприятное ощущение. Игнатьев отмечает, что матч с турецкой командой следует занести в актив сборной России.

«Сборная России провела один из лучших матчей за последнее время. Было огромное желание и мотивация», — добавил он.

Напомним, что заключительный матч Лиги наций сборная России проведет 18 ноября в гостях против Сербии. Начало — в 22.45 мск.

Ранее сообщалось, что Россия сохранила первое место в группе Лиги наций.