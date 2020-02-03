Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики подал в отставку
Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подал в отставку, передает ТАСС.
Как сообщает пресс-служба организации, все полномочия переданы рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР).
Отмечается, что рабочая группа ОКР, которую возглавляет президент комитета Станислав Поздняков, будет взаимодействовать не только с World Athletics, но и с независимым легкоатлетическим дисциплинарным органом Athletics Integrity Unit (AIU) и другими международными организациями.
В ноябре 2019 года AIU временно отстранил главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина, так как он предоставил ложную информацию в ходе расследования по делу Данилы Лысенко. Позднее президент отечественной федерации подал в отставку. После этого World Athletics решила приостановить выдачу допусков россиянам к соревнованиям.
Министерство спорта России 31 января приостановило госаккредитацию ВФЛА, так как AIU рекомендовало World Athletics исключить организацию из состава международной федерации из-за скандала по делу Лысенко.
Ранее сообщалось, что ВФЛА не считает себя виновной в отсутствии согласованной дорожной карты.