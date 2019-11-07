Появилось видео невероятного сэйва Акинфеева ногой
В Интернете появилось видео невероятного сэйва голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева ногой, аналогичного тому, который он совершил в серии пенальти против сборной Испании на чемпионате мира по футболу в прошлом году. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Благодаря этому спасению, команды Виктора Гончаренко сумела сохранить свои владения в неприкосновенности.
Матч с венгерским «Ференцварошем» завершился вничью — 0:0.
Ранее сообщалось, что будапештский «Ференцварош» разошелся миром с московским ЦСКА в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
Снова Акинфеев. Снова ногой. Снова сейвище.https://t.co/mT3UtsxJ0B#ФеренцварошЦСКА pic.twitter.com/WmtVOzMlSz— Матч ТВ (@MatchTV) November 7, 2019