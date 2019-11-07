Появилось видео невероятного сэйва Акинфеева ногой

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В Интернете появилось видео невероятного сэйва голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева ногой, аналогичного тому, который он совершил в серии пенальти против сборной Испании на чемпионате мира по футболу в прошлом году. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Благодаря этому спасению, команды Виктора Гончаренко сумела сохранить свои владения в неприкосновенности.

Матч с венгерским «Ференцварошем» завершился вничью — 0:0.

Ранее сообщалось, что будапештский «Ференцварош» разошелся миром с московским ЦСКА в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.