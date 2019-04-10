Боец UFC Порье: у меня будет 25 минут на то, чтобы шокировать мир
Претендент на титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Дастин Порье хочет стать «первым и последним», кто финиширует Макса Холлоуэя, передает «Советский спорт».
Семь лет назад представитель США нанес Максу Холлоуэю единственное досрочное поражение в карьере, и рассчитывает в эти выходные повторить свой успех в титульном реванше с гавайцем.
«Я дерусь с лучшими парнями в мире уже более девяти лет, и со всем уважением отношусь к работе, которую я уже вложил в этот бой, и которую мне предстоит выполнить в эту субботу. У меня есть 25 минут в октагоне с одним из лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, и сейчас вся моя команда сосредоточена на том, что я должен выйти в клетку лучшим Дастином Порье и шокировать мир.
Я буду первым и последним, кто финиширует Макса Холлоуэя. Не знаю как, но я это сделаю», — цитирует Порье Dailystar.
Вторая часть противостояния пройдет уже утром 14 апреля.
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