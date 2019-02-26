Новая звезда UFC из России может вернуться в октагон летом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/261/11734261/5c6f23057a692ee2ed9db233b2ed12e0-pic905-895x505-37617.jpg">

Российский боец легчайшей весовой категории UFC Петр Ян может вернуться в октагон 8 июня, передает «Советский спорт».

23 февраля Ян вошел в топ-10 дивизиона благодаря победе над Джоном Додсоном.

«После боя в Праге в четыре утра я и мой менеджер Дэнни разговаривали с Шоном Шелби о том, что они бы хотели видеть меня в шоу в начале лета. Мы даже обсудили несколько фамилий», — приводит слова атлета пресс-служба клуба «Архангел Михаил», который представляет Ян.

Реклама

Турнир UFC 238 пройдет в американском Чикаго.

Ранее в Госдуме прокомментировали критику российского бойца Хабиба Нурмагомедова в адрес спектакля «Охота на мужчин».