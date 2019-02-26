Новая звезда UFC из России может вернуться в октагон летом
Российский боец легчайшей весовой категории UFC Петр Ян может вернуться в октагон 8 июня, передает «Советский спорт».
23 февраля Ян вошел в топ-10 дивизиона благодаря победе над Джоном Додсоном.
«После боя в Праге в четыре утра я и мой менеджер Дэнни разговаривали с Шоном Шелби о том, что они бы хотели видеть меня в шоу в начале лета. Мы даже обсудили несколько фамилий», — приводит слова атлета пресс-служба клуба «Архангел Михаил», который представляет Ян.
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