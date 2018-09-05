«Динамо» было оштрафовано на 150 тысяч рублей за оскорбление «Анжи»
Московское «Динамо» было оштрафовано на 150 тысяч рублей за оскорбление болельщиков клуба «Анжи», сообщает Sport24.
Данный инцидент случился на «Арене Химки» во время игры шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».
«На 27-й минуте на трибуне А была попытка растянуть несогласованный баннер «Анжи» живи» из отдельно сделанных букв. Это привело к конфликтной ситуации на трибуне. Благодаря оперативному вмешательству сотрудников службы безопасности «Динамо», а также сотрудников стадиона и болельщиков, конфликтная ситуация была ликвидирована», — заявил глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц
В ответ на акцию болельщиков «Анжи» началось скандирование ненормативной лексики и оскорблений, которое затронуло национальное происхождение игроков махачкалинского клуба.
Отмечается, что подобные действия болельщиков бело-голубых произошел в пятый раз. Но оштрафовать команду КДК РФС решил только сейчас.
Ранее подобный случай произошел во время игры между «Анжи» и «Крылья Советов». На матче шестого тура РПЛ в Самаре болельщики местного клуба начали скандировать оскорбления в сторону команды из столицы Дагестана. В связи с этим КДК РФС оштрафовал «Крылья Советов» на 100 тысяч рублей.
Также провинившиеся команды предупредили, что в случае повторного нарушения к клубам будут применены более строгие санкции.
Ранее сообщалось, что главный тренер Хосеп Гвардиола ввел новую систему штрафов в «Манчестер Сити».