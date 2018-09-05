«Динамо» было оштрафовано на 150 тысяч рублей за оскорбление «Анжи»

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Московское «Динамо» было оштрафовано на 150 тысяч рублей за оскорбление болельщиков клуба «Анжи», сообщает Sport24.

Данный инцидент случился на «Арене Химки» во время игры шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».

«На 27-й минуте на трибуне А была попытка растянуть несогласованный баннер «Анжи» живи» из отдельно сделанных букв. Это привело к конфликтной ситуации на трибуне. Благодаря оперативному вмешательству сотрудников службы безопасности «Динамо», а также сотрудников стадиона и болельщиков, конфликтная ситуация была ликвидирована», — заявил глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц

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В ответ на акцию болельщиков «Анжи» началось скандирование ненормативной лексики и оскорблений, которое затронуло национальное происхождение игроков махачкалинского клуба.

Отмечается, что подобные действия болельщиков бело-голубых произошел в пятый раз. Но оштрафовать команду КДК РФС решил только сейчас.

Ранее подобный случай произошел во время игры между «Анжи» и «Крылья Советов». На матче шестого тура РПЛ в Самаре болельщики местного клуба начали скандировать оскорбления в сторону команды из столицы Дагестана. В связи с этим КДК РФС оштрафовал «Крылья Советов» на 100 тысяч рублей.

Также провинившиеся команды предупредили, что в случае повторного нарушения к клубам будут применены более строгие санкции.

Ранее сообщалось, что главный тренер Хосеп Гвардиола ввел новую систему штрафов в «Манчестер Сити».