Популярный бразильский болельщик посетит матч ЦСКА — «Ростов»

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Ставший популярным во время чемпионата мира 2018 года бразильский болельщик Томер Савойя посетит матч второго тура чемпионата России между московским ЦСКА и «Ростовом», сообщает «Советский спорт».

«Смотрите, кто сегодня будет в гостях студии «По коням!». Мы ЦСКА, мы победим, братан», — написано в сообщении на официальной странице армейцев в твиттере.

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Савойя стал знаменитостью после того, как появилось видео, где бразилец перед матчем своей национальной команды со сборной Швейцарии на «Ростов Арене» высоко оценил Россию.

Встреча между ЦСКА и «Ростовом» пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» 5 августа. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 19.00 мск.

Ранее стали известны стартовые составы ЦСКА и «Ростова» на матч Российской премьер-лиги.