Популярный бразильский болельщик посетит матч ЦСКА — «Ростов»
Ставший популярным во время чемпионата мира 2018 года бразильский болельщик Томер Савойя посетит матч второго тура чемпионата России между московским ЦСКА и «Ростовом», сообщает «Советский спорт».
«Смотрите, кто сегодня будет в гостях студии «По коням!». Мы ЦСКА, мы победим, братан», — написано в сообщении на официальной странице армейцев в твиттере.
Савойя стал знаменитостью после того, как появилось видео, где бразилец перед матчем своей национальной команды со сборной Швейцарии на «Ростов Арене» высоко оценил Россию.
Встреча между ЦСКА и «Ростовом» пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» 5 августа. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 19.00 мск.
Ранее стали известны стартовые составы ЦСКА и «Ростова» на матч Российской премьер-лиги.
Смотрите, кто сегодня будет в гостях студии «По коням!» ��— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 5 августа 2018 г.
Мы — ЦСКА, мы победим, братан! ����#мыЦСКА #CSKATV pic.twitter.com/rgwca3w2ZS