Битва десятилетия: Россия ведет у Украины. LIVE

Классный длинный перевод на Афанасьева, тот зацепился, приняв грудью, но дальше соперники накрыли. В итоге угловой заработали, но розыгрыш украинцы прочитали.
Паулиньо нарушает правила на чужой половине поля. Первый фол. А позже классная атака Украины заканчивается мощным ударом Зварыча выше перекладины!
В блок после розыгрыша штрафного попадает Ниязов, а после розыгрыша углового мощный удар Чишкалы Ципун отражает кулаками!
Даниил Абакшин явно рисовал фол на ходе в российскую штрафную. Арбитры остались безучастны. А затем украинец уже сам, добежав назад, грубо сбил соперника — желтая карточка и второй фол Украины.
Какой момент! Классная атака сборной России. Давыдов отдал Ниязову, который сумел прокинуть обратно партнеру мимо выскочившего голкипера и пары защитников, ну а Давыдов ударом с острого угла по пустым воротам попал в штангу!
Очень быстро вышла вперед сборная России, а вскоре украинцы перешли на игру в пять полевых. Один раз россияне их за это наказали, но после этого лишнего уже сами украинцы разыграли. Минимальное преимущество сборной России в очень сложной игре.
Тяжело против позиционных атак украинцев обороняться. Абрамов пробил издали по пустым воротам, но под давлением и не попал.
Опять получается у украинцев позиционный розыгрыш с численным преимуществом. Прострел Паулиньо прервал, но вторым темпом очень опасно бил Зварыч. Рядом со штангой.
Тут же берет тайм-аут Сергей Скорович и объясняет своим подопечным, как противодействовать розыгрышу лишнего соперником.
ГООООООООООООООООООООЛ! Евгений Серый — 2:1! Все-таки розыгрыш с пятым полевым приносит Украине успех. Серый замыкает комбинацию.
ГООООООООООООООООООООООООЛ! Андрей Афанасьев — 2:0! Украинцы атаковали с пятым полевым, Путилов забрал мяч, и пока Зварыч бежал меняться на Ципуна, кинул рукой к штрафной на Афанасьева. Тот головой пробил в перекладину, но сам же добил мимо уже занявшего позицию Ципуна.
Украина пробует вариант розыгрыша с пятым полевым, в роли которого выступает Зварыч. Провели позиционную атаку, но до удара в створ ее не довели. Ударов в створ вообще пока нет у украинцев.
Опасный подкат Евгения Серого заканчивается желтой карточкой для украинца. Тот спорит, что попал в мяч, а Давыдову оказывают помощь врачи. Но главное, что это уже пятый фол. Каждый следующий приведет к десятиметровому!
Ниязов в атаке сборной России поставил блок Журбе, украинец упал, но фола арбитры не зафиксировали.
Давыдов шикарно просто остановил Чернявского перед своей штрафной, дотащил мяч до чужой, и там, разбрасывая соперников финтами, заработал опаснейший штрафной. И это четвертый фол украинцев! Очень рано!
Теперь в атаке сборная России, и Афанасьев, поставив корпус, заработал угловой. Правда, его розыгрыш не привел к моменту. Но владение у сборной России.
Угловой сборная Украины заработала, а розыгрыш закончился еще одним корнером. С него в центре штрафной нашли Чернявского, но пробить ему не дали.
Хлесткий удар Чишкалы с левого края тащит Ципун. И дальше отложенный фол Украине фиксируют. Второй уже.
Ниязов шикарно догнал рвавшегося вперед Разуванова, отобрал мяч и побежал два в один с партнером. Последовал пас на Давыдова, который запутался в мяче и пробил выше.
Сборная России пока ищет ритм игры, но искать его при 1:0 комфортнее, чем при равном счете. С Грузией в четвертьфинале из-за отсутствия голов были проблемы.
Капитан сборной Украины Шотурма, пытаясь исправиться за голевой эпизод, идет в атаку и бьет с обводки. Рикошет от своего, и мяч уходит за лицевую.
ГООООООООООООООООООЛ! Паулиньо — 1:0! Какое неожиданное начало. Сборная России заработала угловой. После его розыгрыша Афанасьев бил издали, попал в Паулиньо, и мяч, изменив направление и обогнув Шотурму, который пытался не помешать вратарю, стал не берущимся для Ципуна!
Осторожно начинают команды, а вот на трибунах с первых же секунд очень жарко. Пока громоподобное «У-кра-и-на! У-кра-и-на!» раздается.
Сборная России сегодня, конечно же, фаворит, но против украинцев не сыграют лидеры команды Робиньо и Антошкин, у которых травма и перебор карточек соответственно. Без них Скорович решил выставить с первых минут вторую четверку.
Состав сборной Украины, который выставил Александр Косенко:
Ципун — Чернявский, Зварыч, Корсун, Шотурма. В запасе: Савенко — Радевич, Серый, Лебедь, Абакшин, Разуванов, Журба, Фаренюк, Федяш.
Состав сборной России от Сергея Скоровича:
Путилов — Соколов, Абрамов, Нандо, Паулиньо. В запасе: Замтарадзе — Милованов, Чишкала, Ниязов, Абрамович, Давыдов, Афанасьев.