Спрыгнувший с московской высотки парашютист сдался полиции

Парашютист, спрыгнувший с высотки на Ленинском проспекте в Москве, пришел в полицию, когда узнал, что его ищут. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

33-летний бейсджампер Лев Свитнев, организатор прыжка с высотки, подробно рассказал в отделении полиции о своем увлечении. По его словам, он и его единомышленники обсуждают в тематических чатах, где и как можно совершать прыжки.

После явки с повинной Свитнева полицейские нашли и двух других участников инцидента. Выяснилось, что все они имеют опыт в совершении прыжков с парашютом, занимаются промышленным альпинизмом, один служил в ВДВ.

Всем троим грозит административное наказание за мелкое хулиганство.

Бейсджамперы попали на камеру видеорегистратора, когда призмелились прямо на Ленинском проспекте. Из-за сильного трафика поток машин двигался медленно и парашютисты не пострадали.

Ранее сообщалось, что парашютист приземлился на голову пожилого мужчины в центре Сухума.