Роскомнадзор снял блокировку с сайта DeviantArt

DeviantArt удалил запрещенные материалы, после чего Роскомнадзор разблокировал сайт. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«После введения ограничительных мер DeviantArt удалил все противоправные материалы, в отношении которых ранее направлялись требования, и проинформировал об этом Роскомнадзор. Проведенная специалистами ведомства проверка подтвердила удаление запрещенной информации в полном объеме. В связи с этим блокировка была снята и доступ к ресурсу на территории РФ восстановлен», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор ограничил доступ к онлайн-галерее DeviantArt, популярной у иллюстраторов и фотографов. 3 августа были заблокированы несколько десятков страниц сайта, при этом сам портал не является запрещенным.

Роскомнадзор указал, что с 2019 года направил администрации DeviantArt 145 требований о необходимости удаления запрещенного контента.

DeviantArt, портал для любителей визуального искусства, а также соцсеть для художников, был создан в 2000 году.