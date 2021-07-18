Число пациентов на ИВЛ в Москве снизилось более чем на 20% за две недели

Количество пациентов на ИВЛ в Москве снизилось более чем на 20% за две недели.

По данным столичного оперштаба по коронавирусу, в настоящее время к ИВЛ в столице подключены 577 человек. 14 дней назад искусственная вентиляция легких требовалась 735 пациентам.

За прошедшие сутки было выявлено 4 357 новых случаев коронавируса в столице, 1 293 человека были госпитализированы. Выздоровели 7 263, умерли 106.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 1 463 135 жителей столицы, выздоровели 1 281 319, умер 24 381.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что московские власти получают данные о каждом заболевшем COVID-19 и привитом.