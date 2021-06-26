Почти две трети россиян не желают своим детям ту же профессию, где работают сами

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Почти две трети россиян высказались против того, чтобы их дети выбирали ту же профессию, что у них. При этом среди респондентов с ежемесячной заплатой менее 30 тысяч рублей этого мнения придерживаются практически три четверти участников опроса (72%). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

При этом 11% россиян желают своим детям идти по их стопам в выборе работы. Среди респондентов с зарплатой от 80 тыс. рублей такой выбор своего ребенка поддерживает почти каждый пятый (19%).

Также отмечается, что российские мужчины в полтора раза чаще женщин хотят, чтобы дети пошли по их профессиональному пути — 13% и 9% респондентов соответственно.

Чаще всего видеть своих детей в свой профессиональной сфере хотят врачи (41%), программисты (40%) и системные администраторы (38%).

Опрос был проведен 7 апреля-21 июня 2021 года среди 3000 респондентов в возрасте от 18 лет, имеющих детей и постоянную работу, в 495 населенных пунктах России и во всех федеральных округах.

Ранее сообщалось, что почти четверть опрошенных россиян (22%) боятся потерять работу, поскольку думают, что скоро их профессию заменят роботы.