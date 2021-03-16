Собаки покусали двоих мальчиков в Южно-Сахалинске

Собаки с разницей в полчаса в одном районе Сахалинска напали на двух мальчиков в возрасте 10 и 17 лет. Об этом сообщает Sakhalin.info.

Сообщается, что мальчики являются братьями. При нападении пса на младшего ребенка животное отогнал очевидец. Однако собаке удалось покусать ребенку руки, ноги и щеку. Старшего брата животное укусило за ногу.

Как рассказал РИА «Новости» представитель УМВД России по Сахалинской области, по факту произошедшего полиция уже проводит проверку.

По его словам, дети проходят лечение дома.

Накануне в Москве немецкая овчарка напала на двухлетнюю девочку.