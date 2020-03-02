Загорелся Новолипецкий металлургический комбинат

На территории Новолипецкого металлургического комбината начался пожар, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«На территории металлургического завода горит реверсивный стан», — сказал источник.

По его словам, пожару присвоен третий, то есть повышенный, номер сложности.

Новолипецкий металлургический комбинат — крупнейший комбинат в стране и 17-й в мире по объемам производства в 2018 году. Основной бенефициар – Владимир Лисин.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Площадь пожара на складе овощебазы в Подмосковье превысила 7 тыс. кв. метров

— В центре Владивостока загорелось трехэтажное здание

— В Подмосковье загорелся склад с резиновыми изделиями