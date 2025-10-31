Производственный календарь на 2026 год: праздники, выходные и рабочие дни

Когда отдыхаем и сколько работаем в 2026 году: будут ли длинные выходные и сокращенные рабочие дни

В России утвержден производственный календарь на 2026 год. Нас ждут 12-дневные новогодние каникулы и еще несколько длительных выходных. Сколько рабочих и праздничных дней в 2026 году, как мы отдыхаем на майские и ноябрьские праздники, когда выгоднее всего брать отпуск и какие нюансы нужно учитывать при шестидневном рабочем графике и посменной работе — рассказывает «Газета.Ru».

Рабочие и выходные дни в 2026 году

В 2026 году 365 календарных дней. Согласно производственному, при стандартной пятидневной рабочей неделе будет 247 рабочих дней и 118 дней отдыха (выходных и праздников). Это столько же, сколько было в 2025 году.

В течение 2026 года предусмотрено несколько периодов, во время которых россиян ожидают длинные выходные. Например, три дня подряд мы будем отдыхать в феврале, марте, дважды в мае, а также в июне.

Ни одна рабочая неделя не растянется на шесть дней — в 2026-м не предусмотрены подобные переносы рабочих дней перед длительными выходными.

Как отдыхаем на праздники в 2026 году

Новый год

Новогодние праздники традиционно открывают год самым продолжительным периодом отдыха. Первый рабочий день нового года выпадает на 12 января (понедельник). Такие длительные зимние каникулы стали возможны благодаря переносу выходных дней: праздник, выпадающий на субботу 3 января, перенесен на пятницу 9 января.

Поскольку 7 января (Рождество Христово) приходится на среду, выходной по случаю этого праздника включен в период 1–8 января. Поэтому вся первая декада месяца — сплошные каникулы. Новогодние выходные 2026 года получились рекордными по продолжительности.

с 31 декабря по 11 января россияне будут отдыхать в 2025/26 году

Для сравнения, годом ранее новогодний отдых длился 11 дней. Такая длительная пауза в работе позволяет многим людям спланировать путешествия или провести время с семьей, а работодателям — заранее подготовиться к длительному перерыву.

После завершения каникул оставшаяся часть января пройдет в стандартном формате: с традиционными рабочими неделями и выходными днями.

Всего в январе 2026 года получается 15 рабочих дней и 16 дней отдыха.

❗️ Предновогодний рабочий день 30 декабря 2025 (среда) не будет сокращенным.

День защитника Отечества

Следующий период дополнительных выходных связан с 23 февраля, Днем защитника Отечества. В 2026 году праздничная дата выпадает на понедельник.

Это очень удачно для работников: 21, 22 и 23 февраля станут длинными выходными. После февральских мини-каникул рабочая неделя начнется во вторник, 24 февраля.

Всего в феврале 2026 года будет 19 рабочих дней и 9 дней отдыха.

Международный женский день

В марте россияне традиционно отдыхают по случаю Международного женского дня. В 2026 году 8 марта выпадает на воскресенье.

Справка Согласно законодательству, если праздничный день совпадает с выходным (субботой или воскресеньем), то выходной переносится на следующий рабочий день.



Поскольку 8 Марта в 2026 году — это воскресенье, выходным днем станет понедельник 9 марта.

В результате в марте снова будет три дня отдыха подряд — 7, 8 и 9 марта. Рабочая неделя начнется во вторник, 10 марта.

Всего в марте получится 21 рабочий день и 10 дней выходных.

❗️ Предпраздничный рабочий день 6 марта 2026 года не будет сокращенным, потому что непосредственно перед праздником идет выходной (суббота, 7 марта), а по правилам сокращенный рабочий день может быть только накануне праздника, если за ним следует рабочий день.

Майские праздники

Майские праздники традиционно разделены на два этапа: Праздник Весны и Труда (1 мая) и День Победы (9 мая). Оба — нерабочие праздничные дни с дополнительными выходными.

1 мая 2026 года приходится на пятницу, поэтому отдых будет продолжаться три дня — 1, 2 и 3 мая. Рабочий день в четверг, 30 апреля, будет сокращен на 1 час, так как он — предпраздничный.

9 мая 2026 года приходится на субботу. Так как государственный праздник совпадает с выходным днем, то по правилу этот выходной переносится на следующий рабочий день. Таким образом, отдых продлится 9, 10 и 11 мая. Для тех, кто работает по обычному графику «понедельник–пятница», рабочая неделя начнется во вторник, 12 мая.

❗️ Рабочий день 8 мая будет сокращен на 1 час. Хотя 9 мая выпало на субботу, 8 мая все равно считается предпраздничным днем.

Всего в мае 2026 года с учетом всех переносов ожидается 19 рабочих дней и 12 дней отдыха.

День России

Летний период дает россиянам еще одни мини-каникулы в честь государственного праздника. 12 июня отмечается День России, и в 2026 году эта дата приходится на пятницу. Нас снова ждет трехдневный отдых: 12 июня и следующие за ним суббота и воскресенье — выходные дни.

❗️ Предшествующий праздничному дню четверг, 11 июня, будет сокращенным рабочим днем — на 1 час короче.

В июне будет 21 рабочий день и девять выходных, включая праздник.

День народного единства

День народного единства, отмечаемый 4 ноября, в 2026 году выпадает на среду. Это означает, что середина рабочей недели будет разбита выходным. Рабочий день 3 ноября (вторник) будет сокращенным на 1 час, так как он — предпраздничный.

В отличие от предыдущих праздников, здесь уикенд не получится продлить за счет переносов выходных. Однако работники могут взять отпуск 5-6 ноября, чтобы получить более длительный отдых. Но это уже на усмотрение работника и работодателя. В целом в ноябре 2026 года будет 20 рабочих дней и 10 выходных.

После среды 4 ноября работа продолжится в обычном режиме с четверга, 5-го числа.

Сокращенные предпраздничные дни в 2026 году

По трудовому законодательству, в дни, непосредственно предшествующие праздничным, продолжительность работы сокращается на 1 час. В 2026 году сокращенных рабочих дней будет четыре:

четверг, 30 апреля 2026 года — перед Праздником Весны и Труда (1 мая).

пятница, 8 мая 2026 года — перед Днем Победы (9 мая).

четверг, 11 июня 2026 года — перед Днем России (12 июня).

вторник, 3 ноября 2026 года — перед Днем народного единства (4 ноября).

Региональные дополнительные выходные дни

Помимо общероссийских праздничных дат, в некоторых регионах России устанавливаются дополнительные нерабочие дни. Они приурочены к важным для определенных конфессий или субъектов РФ событиям и утверждаются местными властями.

Например, в республиках с преимущественно мусульманским населением (Башкортостан, Татарстан, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Адыгея и другие) официальными выходными могут быть дни празднования Курбан-байрама и Ураза-байрама. В 2026 году Ураза-байрам приходится на 20 марта, а Курбан-байрам — на 27 мая.

В некоторых регионах юга страны (например, Краснодарский и Ставропольский края, отдельные области) выходным объявляется православный день поминовения усопших — Радоница. В 2026 году Радоница выпадает на 21 апреля (вторник), и жители ряда регионов в этот день будут отдыхать, хотя федеральным праздником он не считается.

Кроме того, субъекты федерации могут устанавливать Дни республики или памятные даты выходным для жителей данного региона. Наличие дополнительных выходных можно уточнить на официальном сайте местного правительства.

График при шестидневной рабочей неделе и посменной работе

Все вышеописанное в первую очередь относится к наиболее распространенному графику работы 5/2 (пять рабочих дней, суббота и воскресенье — выходные).

Однако многие россияне трудятся в других режимах — шестидневная рабочая неделя или сменный график (например, 2/2, 3/3 и так далее). Как для них выглядит производственный календарь 2026 года?

Шестидневная рабочая неделя

При шестидневной рабочей неделе (выходной день только воскресенье) общее число рабочих и выходных дней в году будет иным: 299 и 66 дней соответственно.

Тем не менее, все государственные праздники остаются нерабочими днями для всех работников, независимо от графика.

Если праздник выпал на будний день — и «пятидневщики», и «шестидневщики» просто не работают в этот день.

Если же праздник выпадает на воскресенье — для тех, кто работает на шестидневке, он совпадает с их единственным выходным, поэтому им полагается выходной на следующий день (в понедельник) по тому же правилу переноса.

Например 8 марта 2026 (воскресенье) для шестидневного графика — обычный выходной, и поэтому праздничный день будет перенесен на понедельник, 9 марта, и этот понедельник станет для них нерабочим.

А если праздник выпал на субботу, ситуация иная. Для шестидневной недели суббота — обычный рабочий день. В этом случае дополнительного выходного нет — сотрудники просто отдыхают в сам праздничный день.

Например 9 мая 2026 года — суббота. Шестидневный график предполагает рабочую субботу, но так как это День Победы, работать 9 мая не будут. Однако понедельник, 11 мая, для «шестидневщиков» уже будет обычным рабочим днем (в то время как их коллеги с пятидневкой будут отдыхать по переносу выходного).

Новогодние каникулы при шестидневной рабочей неделе также отличаются: работники отдохнут с 1 по 8 января 2026 года включительно, а выйдут на работу уже 9 января (пятница).

Сменный график работы

У таких работников чередуются рабочие и выходные дни независимо от дня недели. Здесь производственный календарь служит больше для учета нормы рабочего времени. Перенос выходных дней не предусмотрен — график определяется производственной необходимостью.

Если смена выпала на праздничный день, то работа в этот день обычно оплачивается в повышенном размере (не менее чем в двойном, согласно Трудовому кодексу) либо сотруднику предоставляется дополнительный день отдыха позже по согласованию.

Если же по графику в праздничный день человек и так отдыхает, то никаких дополнительных дней ему не добавляется.

Проще говоря, сменщики отдыхают и работают по своему расписанию, но праздничные дни дают им либо увеличенную оплату, либо возможность взять отгул впоследствии, чтобы не быть в проигрыше по сравнению с работниками, отдыхающими в этот день.

Если вы работаете по сменам, имеет смысл заранее уточнить у своего руководства или в отделе кадров, как именно организация будет действовать в конкретные праздничные даты. Обычно такие моменты оговариваются внутренними приказами по предприятию.

Когда выгоднее всего брать отпуск в 2026 году

Выбирая время для отпуска, вы можете руководствоваться разными целями.

Если вы хотите максимально длинный отдых при минимуме отпускных дней — «пристегивайте» отпуск к праздникам и переносам выходных дней.

Если хотите максимально высокие отпускные — берите отпуск в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней и сразу после периода, когда ваши премии попали в расчет среднего заработка.

В 2026 году максимум рабочих дней приходится на июль — 23, а также на апрель, сентябрь, октябрь и декабрь — 22.

Важно Тем, кто планирует отпуск с прицелом на сумму выплат, лучше избегать пересечения с праздниками.



Праздничные дни в отпуск не включаются и не оплачиваются, поэтому финансово выгоднее уходить тогда, когда в месяце нет праздников. Дополнительный финансовый плюс даст выбор времени отпуска уже после того, как в расчетный период войдут квартальные или годовые премии: средний заработок в таком случае выше, а вместе с ним вырастут и отпускные.

При шестидневке с выходным в воскресенье для длинного отдыха планируйте отпуск рядом с 23 февраля, 8 марта, 12 июня. Рядом с 1 мая тоже удобно, но субботы у вас рабочие — а это снижает «эффект длины».

При сменном графике (2/2, 3/3, сутки/трое) сменщику выгоднее не брать отпуск в те дни, когда его смена попадает на праздник, — чтобы получить доплату или отгул. А если цель — продлить свой отпуск, то наоборот — включайте праздник внутрь отпуска, чтобы отдых стал длиннее без дополнительных отпускных дней.