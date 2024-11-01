Производственный календарь на 2025 год: праздники, выходные и нерабочие дни

Что такое производственный календарь
Производственный календарь — это официальный документ, который устанавливает график работы и отдыха на год. Он регулируется Трудовым кодексом РФ и официальными постановлениями правительства. Календарь помогает работодателям организовывать рабочие процессы, а сотрудникам — строить свои планы на год.
Производственный календарь включает:
- Выходные дни — когда сотрудники не работают (как правило, суббота и воскресенье).
- Праздничные дни — нерабочие дни, установленные на уровне законодательства.
- Сокращенные дни — когда продолжительность рабочего времени меньше стандартной.
Выходные и нерабочие дни в 2025 году по месяцам
В 2025 году в России установлены несколько выходных и нерабочих дней, которые важны для работников, работающих по графику 5/2 (пять дней рабочие, два дня выходные — суббота и воскресенье). Сотрудники, которые работают по сменному графику (например, 2/2, 3/3 и так далее), оговаривают работу в выходные и нерабочие дни с начальством в индивидуальном порядке.
Согласно постановлению Минтруда России,
в 2025 году россиян ожидают 247 рабочих дней и 118 выходных, из которых 16 — это праздничные дни.
Январь
- Выходные дни: 14 выходных и праздничных дней (1-8 января — в честь Нового года и Рождества);
- Рабочие дни: 17 рабочих дней.
Год традиционно начинается с длинных выходных. В 2025 году они продлятся с 1 по 8 января включительно. Первая рабочая неделя будет состоять всего из двух дней: 9 и 10 января.
Февраль
- Выходные дни: 8 выходных и праздничных дней;
- Рабочие дни: 20 рабочих дней.
День защитника Отечества, который отмечается 23 февраля, в 2025 году выпадает на воскресенье. Однако дополнительного выходного в феврале не будет, его решено перенести на 8 мая (четверг), чтобы удлинить майские праздники.
Март
- Выходные дни: 10 выходных и праздничных дней;
- Рабочие дни: 21 рабочий день.
Международный женский день, который отмечается 8 марта, в 2025 году выпадает на субботу. Накануне праздника, 7 марта (пятница), будет сокращенный день — сотрудники будут работать на час меньше обычного. Дополнительного выходного в марте не будет, его перенесли на 13 июня (пятница), чтобы удлинить выходные после Дня России, который отмечается 12 июня.
Апрель
- Выходные дни: 8 выходных;
- Рабочие дни: 22 рабочих дня.
Последний день месяца (среда) будет сокращенным рабочим днем, так как после 30 апреля начнутся майские праздники.
Май
- Выходные дни: 13 выходных и праздничных дней (1 мая — Праздник весны и труда, 9 мая — День Победы);
- Рабочие дни: 18 рабочих дней.
В начале мая россиян ждут двое длинных выходных подряд. В честь Дня весны и труда они продлятся с 1 по 4 мая (с четверга по воскресенье). Четырехдневные выходные в честь Дня победы продлятся с 8 по 11 мая (с четверга по воскресенье).
Июнь
- Выходные дни: 11 выходных и праздничных дней (12 июня — День России);
- Рабочие дни: 19 рабочих дней.
12 июня отмечается официальный государственный праздник — День России. Накануне, 11 июня (среда), россиян ждет сокращенный рабочий день, а затем четырехдневные выходные с 12 по 15 июня (с четверга по воскресенье).
Июль
- Выходные дни: 8 выходных;
- Рабочие дни: 23 рабочих дня.
Июль в 2025 году станет одним из самых продолжительных месяцев по числу рабочих дней, что считается благоприятным периодом для планирования отпуска.
Август
- Выходные дни: 10 выходных;
- Рабочие дни: 21 рабочий день.
В августе 2025 года нет нерабочих праздничных дней.
Сентябрь
- Выходные дни: 8 выходных;
- Рабочие дни: 22 рабочих дня.
В сентябре 2025 года нет государственных официальных праздников.
Октябрь
- Выходные дни: 8 выходных;
- Рабочие дни: 23 рабочих дня.
В октябре 2025 года также, как в июле, больше всего рабочих дней в году. В этот месяц сотрудникам тоже выгодно брать отпуск.
Ноябрь
- Выходные дни: 11 выходных и праздничных дней (4 ноября — День народного единства);
- Рабочие дни: 19 рабочих дней.
С 27 октября по 1 ноября (с понедельника по субботу) в 2025 году будет единственная шестидневная рабочая неделя для работников с графиком 5/2. Накануне Дня народного единства, который отмечается 4 ноября (вторник), суббота, 1 ноября, будет сокращенным рабочим днем, а далее последуют три выходных — с 2 по 4 ноября (с воскресенья по вторник).
Декабрь
- Выходные дни: 9 выходных и праздничных дней;
- Рабочие дни: 22 рабочих дня.
Канун Нового года в 2025-м выпадает на среду, для работников, которые трудятся пятидневную рабочую неделю, это будет нерабочий день. Последним рабочим днем в декабре 2025 года станет 30 декабря (вторник).
Перенос выходных дней в 2025 году
Если в производственном календаре праздник выпадает на выходной день, то его, как правило, переносят. Это также утверждается постановлением правительства. Например, выпавшие на выходные дни новогодних каникулы прибавляются к другим праздничным дням.
В 2025 году утвердили пять переносов выходных:
- 4 января (суббота) перенесут на 2 мая (пятница);
- 5 января (воскресенье) перенесут на 31 декабря (среда);
- 23 февраля (воскресенье) — на 8 мая (четверг);
- 8 марта (суббота) — на 13 июня (пятница);
- 1 ноября (суббота, сокращенный рабочий день) — на 3 ноября (понедельник).
Сокращенные рабочие дни в 2025 году
Согласно статье 95 ТК РФ, в сокращенный день накануне какого-либо официального государственного праздника продолжительность рабочего дня уменьшается на час.
Следовательно, если график предусматривает работу до 18:00, то в сокращенный день сотрудник по закону может покинуть рабочее место в 17:00, если до этого не обсуждал возможность задержки, дополнительного выходного или двойной оплаты с начальством в индивидуальном порядке.
«В непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы», — говорится в документе.
В 2025 году россиян ждут четыре сокращенных рабочих дня:
- 7 марта (пятница) — перед Международным женским днем (8 марта);
- 30 апреля (среда) — перед Днем весны и труда (1 мая);
- 11 июня (среда) — перед Днем России (12 июня);
- 1 ноября (суббота) — перед Днем народного единства (4 ноября).
Как оплачивается работа в праздники
Работа в праздничные и нерабочие дни оплачивается согласно Трудовому кодексу РФ. Независимо от того, сколько рабочих и праздничных дней в том или ином месяце, сотруднику обязаны выплатить зарплату в полном объеме.
В соответствии со статьей 153 ТК РФ, есть несколько важных моментов:
- Оплата за работу в праздничные дни. Работа в праздничный день оплачивается в двойном размере. Это значит, что если работник трудится в такой день, он получает двойную зарплату.
- Оплата за работу в выходные дни. Работа в выходной день также должна оплачиваться в двойном размере — это обязательное требование для работодателей.
- Обычная оплата с возможностью отгула. Когда работник соглашается работать в праздничный день, но не рассчитывает на дополнительную оплату, он получает право на предоставление дополнительного выходного дня.
В каких месяцах выгоднее всего брать отпуск в 2025 году
Отпуск всегда выгоднее всего брать в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней — так вы получите больше отпускных.
В 2025 году это будут июль и октябрь, в каждом из которых по 23 рабочих дня.
С финансовой точки зрения неплохой вариант — апрель, сентябрь и декабрь, в которых по 22 рабочих дня. Отдых в марте, августе (по 21 рабочему дню) и феврале (20 рабочих дней) будет менее выгоден.
Июнь, ноябрь, май и январь — наименее выгодные варианты в 2025 году.
«На сумму отпускных влияет не только месяц, но и количество фактически отработанных сотрудником дней в году. В расчет берутся 12 календарных месяцев, предшествующих отпуску, а также их стоимость», — рассказала юрист Алла Георгиева.