День России — что это за праздник? История и традиции

День России: когда отмечают, история и традиции праздника

Флаги, концерты, салюты — День России давно обрел свои традиции. Но если спросить россиян, что именно празднует страна 12 июня, ответы могут удивить. Кто-то вспомнит о независимости, а кто-то честно признается, что не помнит или скажет: «просто выходной». Откуда взялся этот праздник, в чем его суть, почему его название несколько раз менялось, и как он превратился в один из главных символов национального единения — в материале «Газеты.Ru».

Когда отмечают День России

День России — официальный праздник, который ежегодно отмечают 12 июня. По Трудовому кодексу это выходной. В 2025 году дата приходится на четверг, а жители страны будут отдыхать четыре дня подряд .

12–15 июня будут выходными в честь Дня России в 2025 году

Дополнительный день отдыха в пятницу, 13 июня, появился из-за переноса выходного дня с субботы, 8 марта. Международный женский день в 2025 году был и так нерабочим, поэтому выходной перенесли, чтобы удлинить праздники в начале лета.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В честь Дня России по всей стране поводят праздничные мероприятия — концерты, фестивали, выставки, спортивные соревнования и т.д. Самые масштабные традиционно устраивают в Москве: на Красной площади накануне, 11 июня, организуют концерт с участием главных звезд эстрады, гулянья 12-го будут проходить весь день на ВДНХ и в Парке Горького.

История праздника

Дата праздника напрямую связана с оформлением современной российской государственности. 12 июня 1990 года Первый съезд народных депутатов РСФСР утвердил Декларацию о государственном суверенитете. В документе закреплялись равные права политических партий и общественных объединений, принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, а также приоритет Конституции РСФСР на территории республики.

За принятие декларации проголосовали 907 депутатов, 13 были против, девять воздержались. Подпись под текстом поставил тогдашний председатель Верховного совета РСФСР Борис Ельцин.

close Торжественное заседание Съезда народных депутатов, посвященное вступлению в должность президента РСФСР Бориса Николаевича Ельцина. Кремлевский Дворец съездов. 10 июля 1991 г. Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Ровно через год, 12 июня 1991-го, прошли первые всенародные президентские выборы, на которых Ельцин одержал победу, набрав 57,3% голосов.

С 1992 года 12 июня объявлено нерабочим днем — тогда он назывался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете . В обиходе, однако, прижилось название День независимости России. И только в 2002-м праздник официально получил нынешнее имя — День России, что было закреплено в новом Трудовом кодексе.

close День независимости России в Москве 12 июня 1996 г. ТАСС

Федеральный формат празднования появился в 1995 году, когда в этот день в Кремле впервые вручили государственные премии Российской Федерации. В 2000-х к традиции добавились масштабные салюты.

Особенно знаковыми стали торжества 2003 года: на Красной площади прошла театрализованная программа и парад делегаций всех регионов, а зрителей впечатлило авиашоу пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» на Су-27 и МиГ-29.

В 2009-м по случаю праздника на шпиле Останкинской телебашни впервые за 17 лет снова подняли российский триколор — советское знамя оттуда сняли еще в 1991-м.

Во время пандемии 2020 года массовые мероприятия перенесли в онлайн: акция «Флаги России» объединила жителей, которые развешивали триколор на окнах и балконах, делясь фотографиями с хештегами #МыРоссия и #МыВместе.

В чем суть праздника

День России задуман как точка отсчета новейшей истории государства, напоминание о том моменте, когда была провозглашена политическая самостоятельность РСФСР, а сама Россия вышла из-под союзной «крыши». Принятие Декларации о государственном суверенитете закрепило главенство Конституции и законов России, принцип разделения властей и равноправие партий и объединений, положив начало институциональному перерождению страны.

Именно к этому документу апеллируют все официальные торжества. На приеме в Кремле 12 июня 2001 года Владимир Путин сформулировал идею праздника так: «С этого документа начался отсчет нашей новой истории — истории демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона. Его главный смысл — успех, достаток и благополучие граждан».

Позже, поздравляя россиян, президент не раз добавлял, что День России символизирует «неразрывность тысячелетнего пути» страны и способность общества сплачиваться перед вызовами.

Традиции и символика праздника

С тех пор как 12 июня стало официальным праздником, в этот день в Кремле по традиции вручают Государственные премии РФ — высшую награду за выдающиеся достижения в науке, технологиях, литературе и искусстве.

По всей стране 12 июня проходят массовые гулянья: городские фестивали, открытые концерты, спортивные состязания и мастер-классы. Завершает насыщенную программу вечерний салют.

Главный визуальный символ Дня России — триколор. В этот день бело-сине-красные полотнища развеваются повсюду: на фасадах зданий, городских площадях, автомобилях. В крупных городах проводят специальные акции в честь флага, раздавая прохожим ленточки в его цветах.

close Жители Волгограда несут стометровый флаг России по центру города 12 июня 2021 г. Кирилл Брага/РИА Новости

Другой государственный символ России — гимн — можно услышать на большинстве праздничных мероприятий и концертов 12 июня. Он исполняется на музыку гимна СССР композитора Александра Александрова, текст написал Сергей Михалков, автор двух редакций советского гимна.

Мероприятия на День России в 2025 году

В Кремле поют о главном

12 июня в Государственном Кремлевском дворце прозвучат любимые хиты о том, что дорого каждому — доме, любви и Родине. В рамках гала-концерта «Мой дом – Россия» на сцену выйдут исполнители, которых не нужно представлять: Маша Распутина, Сосо Павлиашвили, Татьяна Буланова, Анита Цой, Игорь Саруханов, Глеб Матвейчук, Феликс Царикати и Елена Долженкова. Программа обещает быть трогательной, мощной и, как всегда, душевной.

🕒 Когда: 12 июня.

💸 Билеты: от 1500 руб.

📍 Где: Кремлевский дворец, ул. Воздвиженка, 1.

🚇 Метро: «Библиотека им. Ленина», «Арбатская», «Александровский сад».

ВДНХ как машина времени

ВДНХ снова удивляет: в День России выставочный центр превращается в интерактивную историческую арену. Гости смогут увидеть театрализованную реконструкцию «Штурма Парижа» 1814 года, прокатиться по звездам во время космической экскурсии, посетить мастер-классы и понаблюдать за выступлениями всадников. Все это — бесплатно и на свежем воздухе.

🕒 Когда: 12 июня с 12:00.

💸 Вход: свободный (часть программ — по регистрации).

📍 Где: Центр конных традиций ВДНХ.

🚇 Метро: «ВДНХ».

День России на Поклонной горе в Москве

Музей Победы откроет сразу 30 площадок — от детских выступлений до концерта пианиста Николя Челоро из Франции. Будут выступать хор «Московское долголетие», коллективы из Белоруссии и юные звезды проекта «Дети солнца». Плюс — мастер-классы, экскурсии, танцы и атмосфера большого праздника.

🕒 Когда: 12 июня, 12:00–18:00.

💸 Вход: свободный.

📍 Где: Музей Победы, Поклонная гора.

🚇 Метро: «Парк Победы».

Санкт-Петербург сквозь века

В Парке 300-летия откроется живой музей под открытым небом — фестиваль «От Руси до России». Здесь и реконструкции, и ремесленные мастерские, и лекции от историков, и концерт с фолк-группой «Отава е». Гостей ждут 23 площадки, каждая из которых рассказывает о своем временном отрезке: от былинных героев до эпохи Петра Великого.

🕒 Когда: 12 июня, с 12:00.

💸 Вход: свободный.

📍 Где: Санкт-Петербург, парк 300-летия.

🚇 Метро: ближайшая — «Беговая».

Оркестровый парад в Петропавловской крепости

На Соборной площади Петербурга прогремит фестиваль духовых оркестров — один из самых торжественных саундтреков ко Дню России. Военные марши, классика и современные мелодии — все это под открытым небом, с видом на Неву.

🕒 Когда: 12 июня, 15:00.

💸 Вход: свободный.

📍 Где: Петропавловская крепость, Санкт-Петербург.

🚇 Метро: «Горьковская».

Казань: праздник культур и поколений

Утро 12 июня в Казани начнется с торжественного старта трудового сезона студотрядов у мечети Кул Шариф. Далее — калейдоскоп мероприятий: фестиваль «Мозаика культур», шествие в национальных костюмах, ярмарка, концерты и семейные активности. Квесты, лекции, фолк-группы, подворья — город отмечает праздник широко и с душой.

Ключевые точки:

10:00 — открытие трудового семестра у мечети «Кул Шариф»;



11:00 — этнофестиваль и парад дружбы у Присутственных мест;



12:00 — концерт «Созвездие-Йолдызлык»;



12:00 — исторический парк: экскурсии и квест;



15:30 — главный концерт у Центра семьи «Казан», с анимацией, мастер-классами и развлечениями для всей семьи.

💸 Вход: свободный.

📍 Где: основные локации — Центр семьи «Казан», ул. Кремлевская, Присутственные места.

🚇 Транспорт: центральная часть города, пешая доступность.